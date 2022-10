Etihad Airways opera il volo inaugurale per Guangzhou

Etihad Airways ha lanciato i suoi primi voli di linea che collegano Abu Dhabi e Guangzhou. Il volo inaugurale, EY868, è partito ieri sera da Abu Dhabi dopo una cerimonia del taglio del nastro a cui hanno partecipato rappresentanti dell’Ambasciata cinese negli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi Airports Company, Miral Asset Management ed Etihad Aviation Group.

Il volo è atterrato al Guangzhou Baiyun International Airport questa mattina alle 10:25 (ora locale), rendendo Etihad la prima compagnia aerea internazionale ad operare servizi passeggeri a lungo raggio verso i primi tre gateway cinesi – Beijing, Shanghai e Guangzhou – dall’inizio della pandemia.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Siamo estremamente entusiasti del lancio di questo servizio. Guangzhou è in realtà l’ultima destinazione aperta in Cina da Etihad dal lancio della rotta Abu Dhabi-Shanghai nel 2012. Continuerà a contribuire a costruire un solido ponte aereo per il commercio e gli scambi culturali tra la Cina e gli Emirati Arabi Uniti.

Siamo molto grati per il supporto di entrambi i governi, i partner commerciali e il nostro team Etihad, poiché il nostro nuovo servizio per Guangzhou non solo affronterà ulteriormente l’enorme domanda di viaggi passeggeri tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina, basandosi sulle persone formidabili e sui legami commerciali tra i due mercati, ma supporterà anche il crescente consolidamento e rafforzamento della presenza di Etihad in Cina e nell’industria aeronautica globale. Rafforza anche l’impegno della compagnia aerea a servire il mercato cinese”.

“Per evidenziare la reputazione di Guangzhou come “the spiritual home of Cantonese cuisine” e per apprezzare la diversità culturale all’interno dell’Etihad’s in-house hospitality team, l’evento ha offerto un’esperienza culinaria creata congiuntamente dall’Etihad Airways Chef Murray Reason e dal Capital Hospitality Executive Chef Imad Soboh. La serata ha dato uno sguardo alle esperienze culinarie che ogni viaggiatore business e leisure può vivere a bordo dei voli Etihad.

Il volo EY868 segna il lancio dei servizi di linea tra Abu Dhabi e Guangzhou, portando il network di Etihad a 67 destinazioni in 45 paesi. Il nuovo servizio bisettimanale sarà operato tramite un Boeing 777 a due classi”, conclude Etihad Airways.

Orario dei voli Abu Dhabi-Guangzhou, dal 10 ottobre 2022:

EY 868 – Abu Dhabi 23:00 – Guangzhou 10:25 (+1) – Lunedì, venerdì.

EY 869 – Guangzhou 18:40 – Abu Dhabi 22:40 – Mercoledì, domenica.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)