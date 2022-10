News Brevi – 11.10.2022

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di settembre 2022. A settembre 2022 sono state effettuate 55 consegne a 31 clienti. Gli ordini nel mese sono pari a 13. Nel 2022, fino ad oggi, le consegne sono pari a 437 verso 66 clienti. Il numero netto di consegne da inizio anno pari a 435 riflette una riduzione di 2 consegne registrate a dicembre 2021 (2 A350-900 Aeroflot) per le quali non è stato possibile un trasferimento a causa delle sanzioni internazionali.

AEROPORTO DI VENEZIA: BOLLETTINO SUI DATI DI TRAFFICO E SERVIZI – Il Gruppo SAVE informa: “Si conclude con il bollettino odierno la comunicazione settimanale del Gruppo SAVE con i dati di traffico e l’andamento dei servizi all’aeroporto di Venezia, in considerazione dell’imminente chiusura della stagione estiva (29 ottobre) e della conseguente normalizzazione del trasporto aereo e dei relativi servizi a livello internazionale. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre, il Marco Polo ha gestito 224.674 passeggeri, che corrispondono all’85,4% del volume gestito nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.613, di cui l’1% è stato cancellato. Il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 7’03”, in considerevole riduzione rispetto agli 11’03” della settimana precedente. Anche i tempi di riconsegna bagagli hanno avuto un andamento migliorativo: la media è stata di 19 minuti per la consegna del primo bagaglio e 32 minuti per l’ultimo (settimana precedente: 23 minuti per il primo e 36 minuti per l’ultimo). Il volume di bagagli disguidati vale a dire spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo, è stato pari a 654 colli, in decremento del 5% rispetto ai 689 accolti nella settimana precedente. Lo scalo ha riavviato alla giusta destinazione 661 bagagli, attualmente sono 268 i colli disguidati in giacenza, 2,5% in meno rispetto ai 275 della settimana precedente”.

DELTA ESPANDE IL SUO SERVIZIO AIR+RAIL IN EUROPA – Delta Air Lines ha ampliato le opzioni di viaggio in Europa utilizzando il suo programma Air+Rail, che fornisce collegamenti ferroviari verso altre 20 destinazioni, comprese 12 nuove città per i clienti Delta nei Paesi Bassi, Italia, Svizzera e Regno Unito. Lanciata per la prima volta nell’agosto 2021, per i viaggi tra Amsterdam e le città belghe di Bruxelles e Anversa, questa espansione consente la connettività direttamente dagli aeroporti di Bruxelles, Manchester, Roma Fiumicino e Zurigo con una prenotazione del biglietto Delta per l’intero viaggio. Delta aggiungerà anche il servizio da Ginevra quando i suoi voli diretti da New York-JFK inizieranno nell’aprile 2023. La compagnia aerea sta collaborando con i principali operatori ferroviari di ogni paese per fornire il proseguimento dei viaggi in treno attraverso le stazioni situate negli aeroporti. “Costruire più collegamenti Air+Rail nel nostro programma offre una scelta più ampia di destinazioni per i nostri clienti, comprese alcune di queste città non attualmente servite da Delta o dai nostri partner europei, come Berna, Rotterdam e York”, ha affermato Alain Bellemare, Delta’s President – International. I clienti possono utilizzare il treno per viaggiare: Dall’aeroporto di Bruxelles a Breda e Rotterdam nei Paesi Bassi con l’operatore SCNB; Dall’aeroporto di Manchester a sette città del Regno Unito con l’operatore TransPennine Express: dall’Aeroporto di Roma Fiumicino verso quattro città italiane tra cui Bologna e Firenze con operatore Trenitalia (leggi anche qui l’articolo dedicato); Dall’aeroporto di Zurigo/Ginevra verso sette città della Svizzera, comprese Berna e Losanna, con l’operatore FFS.

EMIRATES CELEBRA LE ICONE DEL NOSTRO TEMPO CON ICE, LA PIATTAFORMA DI INTRATTENIMENTO A BORDO – A partire dal mese di ottobre, i passeggeri di Emirates potranno celebrare le icone che hanno plasmato sia la cultura che la storia del XX secolo, guardando su ice – il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo – una serie di documentari e film con la Regina Elisabetta II, Elvis Presley e i Beatles come protagonisti. Riconosciuto per il 17° anno consecutivo come “World’s Best Inflight Entertainment” agli Skytrax World Airline Awards, la line-up di ice include novità esclusive come Elizabeth: A Portrait in Parts, un toccante tributo che racconta la straordinaria vita della regina Elisabetta II. I passeggeri potranno anche godersi il film del 2022 acclamato dalla critica: Elvis, un dramma musicale e biografico diretto da Baz Luhrmann, già un enorme successo al botteghino. I veri fan di Elvis Presley potranno immergersi ulteriormente nella sua straordinaria carriera musicale con la Elvis Spotlight Collection con sei dei suoi film classici. Gli appassionati di musica saranno coinvolti nell’esplorazione di uno dei gruppi più influenti del mondo, Brit rock and roll foursome – The Beatles, attraverso la visione di un nuovo documentario, I Beatles e l’India. Gli appassionati di azione potranno godere di un nuovo documentario dal titolo Val, che analizza la vita, la carriera e le lotte per la salute della star di Hollywood Val Kilmer, oltre al successo del 2022 Top Gun Maverick e l’originale Top Gun (1986) con protagonista l’attore, entrambi disponibili su ice. Per il 2022, i generi maggiormente visti finora su ice sono i documentari, i film l’azione, i thriller e le commedie. I film più visti includono Spider-Man: No Way Home, l’ultimo film di James Bond No Time to Die e il premio Oscar King Richard con Will Smith. I film per famiglie e bambini più popolari includono Boss Baby: Family Business, Encanto e Sing 2. Emirates aggiorna continuamente i suoi contenuti a bordo, aggiungendo ogni mese centinaia di film, programmi TV, podcast e canali musicali alla sua vasta libreria di intrattenimento.

QATAR AIRWAYS DIVENTA PARTNER DI LUSAIL WINTER WONDERLAND – Qatar Airways sigla un accordo con Estithmar Holding e diventa Official Airline Partner e Presenting Partner di Lusail Winter Wonderland, original world-class entertainment and leisure destination in Qatar. Lusail Winter Wonderland è un parco a tema situato sull’Al Maha Island, nel cuore del Qatar’s entertainment district, che aprirà al pubblico a novembre. Questo parco a tema unico nel suo genere presenterà più di 50 attrazioni di prim’ordine, tra cui il Qatar Airways Forest Train all’interno del Qatar Airways Festive Forrest, il Flume Ride Arctic Splash, un gigantesco Ice Slide, The Galleon, l’Ooredoo 5G Rollercoaster e una ruota panoramica da 150 piedi, l’Ain QNB. Il parco introdurrà la prima outdoor ice-skating rink experience della regione, offerta da Masraf Al Rayan. Inoltre, Lusail Winter Wonderland offrirà una serie di concetti di intrattenimento e attività adatte all’età per vari gruppi: bambini, adolescenti, adulti e famiglie. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Lusail Winter Wonderland diventerà un punto di riferimento per attrarre turisti da tutto il mondo. Il debutto di questo eccezionale parco a tema offrirà un intrattenimento senza precedenti a tutti gli ospiti, insieme agli altri eventi in programma che si svolgeranno in Qatar”. “Ogni anno, quasi 1,5 milioni di visitatori saranno intrattenuti dall’esperienza del parco a tema Lusail Winter Wonderland. Una destinazione chiave per il tempo libero che attirerà turisti sia internazionali che regionali, il tutto migliorando l’esperienza di intrattenimento del Qatar. Qatar Airways Holidays, la divisione leisure della compagnia aerea, offrirà presto pacchetti di viaggio che includono voli, hotel e biglietti per il parco. Qatar Airways si collega al mondo attraverso il suo hub di Doha e promuoverà Lusail Winter Wonderland come motivo aggiuntivo per visitare Doha come destinazione turistica e per lunghi scali in città. Inoltre, Qatar Airways presenterà anche l’entertainment destination nelle comunicazioni con i suoi clienti e i membri del Privilege Club”, conclude Qatar Airways.

SIKORSKY CONSEGNA IL TERZO S-92® HELICOPTER ALLA KOREA COAST GUARD – La Korea Coast Guard ha accettato la consegna il 30 settembre del suo terzo S-92® search and rescue helicopter costruito da Sikorsky, una società Lockheed Martin. L’espansione della Korea Coast Guard S-92 fleet aumenta la sua capacità di condurre maritime security, safety and life-saving missions per il popolo coreano. “La nostra preziosa collaborazione con Sikorsky dura da quasi un decennio”, ha affermato Mr. Han Sangchul, Senior Superintendent and Final Acceptance Test Inspection Team Lead for the Korea Coast Guard. “Non vediamo l’ora di ottenere un successo continuo man mano che ampliamo la nostra flotta di velivoli S-92 ad alta capacità di ricerca e salvataggio”. La Guardia Costiera coreana ha completato 195 soccorsi e ha volato più di 2.700 ore di volo dal 2014. La flotta globale di elicotteri S-92 ha recentemente raggiunto 2 milioni di ore di volo in una varietà di missioni tra cui search and rescue, oil and gas transportation, VIP transportation, in 28 paesi. “L’S-92 offre alla Guardia Costiera coreana un vantaggio strategico quando si tratta di salvare vite umane”, ha affermato Leon Silva, vice president of Sikorsky Global Commercial and Military Systems. “Ogni secondo conta, motivo per cui l’agile, all-weather S-92 è sempre pronto per la missione”. Sikorsky continua a supportare la flotta della Korea Coast Guard ed è sulla buona strada per consegnare il suo quarto S-92 il prossimo anno.

DELTA: PARTNERSHIP CON JOBY AVIATION PER HOME-TO-AIRPORT TRANSPORTATION – Delta Air Lines rafforza ancora una volta il suo impegno per trasformare il futuro dei viaggi: la compagnia aerea sta avviando una multi-year, multi-market commercial and operational partnership con Joby Aviation, Inc., per fornire un servizio di trasporto sostenibile da casa all’aeroporto ai clienti Delta, a partire da New York e Los Angeles. Come parte dell’accordo unico nel suo genere, le società lavoreranno insieme per integrare un servizio gestito da Joby nei canali Delta, offrendo ai clienti che viaggiano con Delta attraverso New York e Los Angeles l’opportunità di prenotare un posto per viaggi a corto raggio senza interruzioni, a emissioni zero, da e verso gli aeroporti della città al momento della prenotazione di un viaggio Delta. Delta ha effettuato un investimento azionario anticipato di $60 milioni in Joby, con l’opportunità di espandere l’investimento totale fino a $200 milioni man mano che i partner raggiungono traguardi sostanziali nello sviluppo e nella fornitura del servizio. I partner lavoreranno insieme per creare un’esperienza premium differenziata per i clienti Delta, caratterizzata da prenotazione senza interruzioni, transito semplificato e maggiore risparmio di tempo. Questo sarà affiancato al servizio aeroportuale standard di Joby nei mercati prioritari. La partnership sarà esclusiva negli Stati Uniti e nel Regno Unito per cinque anni dopo il lancio commerciale, con la possibilità di estendere tale periodo. “Delta guarda sempre avanti e abbraccia le opportunità per guidare il futuro e abbiamo trovato in Joby un partner che condivide il nostro spirito pionieristico e il nostro impegno nel fornire esperienze innovative e senza interruzioni che siano migliori per i nostri clienti, i loro viaggi e il nostro mondo”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “Condividiamo l’impegno incrollabile di Delta nel fornire viaggi sostenibili e senza interruzioni ai clienti”, ha affermato JoeBen Bevirt, fondatore e CEO di Joby. L’aereo di Joby è progettato per effettuare viaggi veloci, silenziosi e sostenibili dentro e intorno alle città. L’aereo ha effettuato più di 1.000 voli di prova, dimostrando range, velocità, altitudine e basso profilo acustico. La società è stata la prima compagnia eVTOL a ottenere una G-1 (Stage 4) Certification Basis per i suoi aeromobili dalla FAA e ha recentemente ricevuto la sua Part 135 Air Carrier Certification.

ALA: RINNOVO PLURIENNALE DELL’ACCORDO DI SERVICE PROVIDER CON LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE – ALA, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, prosegue il proprio percorso di crescita internazionale e annuncia che la controllata ALA France ha raggiunto un accordo per il rinnovo pluriennale del contratto di Service Provider con Liebherr-Aerospace Toulouse, centro di eccellenza per i sistemi di air management del gruppo Liebherr, azienda tecnologica familiare dotata di un portafoglio prodotti altamente diversificato. Con il rinnovo di questo accordo, ALA France gestirà l’intero ciclo di approvvigionamento dei fasteners per Liebherr Aerospace Toulouse e il suo indotto. ALA fornisce a Liebherr-Aerospace Toulouse un servizio integrato, che va dalla pianificazione dei fabbisogni dei fasteners, all’acquisto, fino alla gestione dei trasporti e della consegna, direttamente sulle linee di produzione del cliente (DLF – Direct Line Feed), esattamente quando sono necessari, migliorando l’efficacia e ottimizzando i costi e l’inventory management.

CON CONDOR SI RAGGIUNGONO I CARAIBI – Condor informa: “In partenza dai maggiori aeroporti italiani grazie ai comodi avvicinamenti con Lufthansa e Air Dolomiti, Condor propone voli da Francoforte verso le principali destinazioni paradisiache dei Caraibi. Condor vola verso Cuba, Grenada, Giamaica, Messico, Repubblica Dominicana e Tobago. Gli aeromobili Condor hanno 3 classi disponibili su tutti i voli a lungo raggio: Economy, Premium Economy e Business Class e hanno servizi e facilities di ultimissima generazione”.

IL CENTRO DI RICERCA UNIBG FA SCUOLA SUL TRASPORTO AEREO EUROPEO – Lunedì 10 ottobre, nella cornice del Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, si è svolta la presentazione del Factbook sul trasporto aereo in Europa, appuntamento irrinunciabile dagli addetti ai lavori. “Da 16 anni, il centro di ricerca dell’Università degli studi di Bergamo ITSM ICCSAI Transport and Sustainable Mobility, diretto dal Prof. Paolo Malighetti, realizza un’analisi accurata dei dati sul trasporto aereo, dagli aeroporti ai vettori, dal numero di voli alla connettività, fino agli assetti proprietari. La sede scelta cambia ogni anno e quest’anno si è voluto testimoniare il forte legame con l’Università Federico II di Napoli, che con UniBg condivide il dottorato in Technology and Innovation Management diretto dal Prof. Renato Redondi, che ha anche presentato il rapporto. Organizzatore dell’evento, a cui ha partecipato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Gesac, la società che gestisce l’aeroporto di Capodichino e il cui presidente Carlo Borgomeo è anche presidente di Assoaeroporti”, afferma il comunicato.

ANA: MODIFICHE AL FLIGHT SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule e ha annunciato il suo programma di volo per rotte selezionate dal 25 ottobre 2022 al 25 marzo 2023. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti di quarantena, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. Per informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/flight-information/international/.

IL LOCKHEED MARTIN NEXT-GEN ROCKET ESEGUE IL PRIMO SYSTEMS QUALIFICATION FLIGHT TEST – Lockheed Martin ha dimostrato con successo il suo next-generation Extended-Range Guided Multiple Launch Rocket System (ER GMLRS) in un test al White Sands Missile Range, New Mexico. E’ stato lanciato giovedì mattina da un U.S. Army’s HIMARS® launcher e ha soddisfatto tutti i criteri in uno short-range test flight. “Il nostro GMLRS di nuova generazione offre versatilità, offrendo una scelta di munizioni a distanze maggiori con la stessa affidabilità e precisione per cui è noto il sistema”, ha affermato Jay Price, vice president of Precision Fires at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “Questo successo fa avanzare ER GMLRS più vicino alla produzione, mentre completiamo la fase finale del programma di sviluppo”. I test hanno confermato la traiettoria di volo, la portata e la precisione dal lancio all’impatto, nonché l’integrazione con HIMARS e le performance complessive del missile. Per oltre 40 anni Lockheed Martin è stato il principale progettista e produttore di long-range, surface-to-surface precision strike solutions, fornendo sistemi altamente affidabili e collaudati come MLRS, HIMARS, ATACMS e GMLRS a clienti nazionali e internazionali. Inoltre, Lockheed Martin Corporation ha annunciato la selezione di Maria Ricciardone Lee come vice president of Investor Relations, a partire dal 17 ottobre. Lee succede a Greg Gardner, che ha annunciato il suo piano di ritirarsi a fine anno, dopo oltre 37 anni di servizio dedicato.

EASA: ADVANCED REVISION DELLE EASY ACCESS RULES FOR CONTINUING AIRWORTHINESS – L’EASA ha pubblicato una advance revision delle Easy Access Rules for Continuing Airworthiness, per aiutare le parti interessate a prepararsi per l’introduzione di SMS in Part-145. Questa revisione incorpora il Regulation (EU) 2021/1963 e la relativa ED Decision 2022/011/R. È disponibile in formato PDF e XML. Diventerà formalmente applicabile il 2 dicembre 2022.