Iberia e TAAG avviano il loro codeshare

Iberia e TAAG Angolan Airlines hanno attivato il loro accordo di codeshare, che consente a Iberia di offrire voli diretti tra Madrid e Luanda e rafforzare la connettività della compagnia aerea tra Europa e Africa.

I biglietti per questa destinazione possono essere acquistati su www.iberia.com e nelle agenzie di viaggio, con voli a partire dal 13 ottobre. Tra le due compagnie aeree vengono offerti due voli settimanali, con i seguenti orari:

IB1425 Madrid (MAD) 22:55 – Luanda (LAD) 05:20 del giorno successivo, operato il lunedì e venerdì.

IB1426 Luanda (LAD) 21:00 – Madrid (MAD) 05:20 del giorno successivo, operato giovedì e domenica.

Oltre ai voli diretti tra Madrid e Luanda, i clienti della compagnia aerea spagnola potranno collegarsi dalla capitale angolana con Cape Town e Johannesburg in Sud Africa, Windhoek in Namibia e Maputo in Mozambico.

Nel frattempo, TAAG offrirà ai suoi clienti collegamenti con i voli Iberia da Madrid a Barcellona, Porto, Amsterdam, Bruxelles, Ginevra, Zurigo, Roma e Milano.

Questo annuncio rientra nell’obiettivo condiviso tra Spagna e Angola di creare nuove opportunità commerciali, economiche, culturali e turistiche internazionali.

