Frontier Airlines introduce il primo Airbus A321neo con motori GTF

Pratt & Whitney e Frontier Airlines (“Frontier”) hanno accolto l’arrivo del primo aeromobile Airbus A321neo del vettore, equipaggiato con motori Pratt & Whitney GTF.

“In riconoscimento del rapporto tra le società, Frontier ha chiesto ai dipendenti di Pratt & Whitney di nominare i primi tre aeromobili. Il primo aereo è stato chiamato “Frederick the Bald Eagle” in onore del fondatore dell’azienda Frederick B. Rentschler, in riconoscimento dei quasi 100 anni di storia del produttore di motori. L’aereo presenta l’aquila calva tipica di Pratt & Whitney sulla coda e segna il primo di 144 aeromobili della famiglia A320neo – 134 acquistati e 10 in leasing – per i quali Frontier ha selezionato i motori GTF. Nei prossimi mesi, Frontier rivelerà altri due velivoli che prenderanno il nome da altri pionieri di Pratt & Whitney, ciascuno con il proprio design unico della coda.

Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney, si è unito al presidente e CEO di Frontier, Barry Biffle, insieme a dipendenti e ospiti illustri, all’aeroporto internazionale di Tampa per celebrare l’occasione e l’impegno condiviso per un futuro più sostenibile”, afferma Pratt & Whitney.

“I nostri dipendenti sono i veri pionieri, che si impegnano a sviluppare le tecnologie trasformative che consentiranno all’industria di raggiungere il suo impegno verso zero emissioni nette di carbonio entro il 2050”, ha affermato Deurloo. “Per il pubblico volante, il motore Pratt & Whitney GTF significa un focus sulla responsabilità ambientale con meno consumo di carburante, meno emissioni e meno rumore, mantenendo le tariffe basse e contribuendo a voli più silenziosi e comunità più pulite”.

“Siamo entusiasti di accogliere il nostro primo A321neo, equipaggiato con ggli innovativi motori GTF di Pratt & Whitney, nella flotta di Frontier”, ha affermato Biffle. “Frontier è già la compagnia aerea più verde d’America, basata sulla nostra flotta giovane e altamente efficiente nei consumi, e questi nuovi velivoli ci porteranno al livello successivo in termini di efficienza operativa e ulteriore riduzione della nostra impronta ambientale. Le performance operative offerte da questi velivoli genereranno risparmi che possono essere trasferiti ai nostri clienti, aiutandoci a continuare a portare avanti la nostra missione di fornire ‘Low Fares Done Right’ in tutta l’America e oltre”.

“Rentschler fondò Pratt & Whitney Aircraft Company ad Hartford, Connecticut, nel luglio 1925. Aveva una visione per un’aviazione commerciale praticabile: i migliori aerei possono essere costruiti solo attorno ai migliori motori. Il primo prodotto dell’azienda, progettato entro la fine di quell’anno, era un air-cooled, radial piston engine chiamato Wasp. Il motore ha trasformato l’industria aeronautica ed è l’unico motore aeronautico ad essere designato come un punto di riferimento storico fino ad oggi. Il motore GTF estende la visione e lo spirito di innovazione di Rentschler con il suo geared fan design. Ha fatto risparmiare alle compagnie aeree oltre 800 milioni di galloni di carburante e oltre 8 milioni di tonnellate di CO2 da quando è entrato in servizio nel gennaio del 2016″, prosegue Pratt & Whitney.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, oltre a costi operativi e affidabilità di livello mondiale. Offre la massima fuel efficiency e le più basse emissioni di gas serra per la famiglia Airbus A320neo. Gli aeromobili con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx del 50% e l’impronta acustica del 75%.

Certificati per il funzionamento con il 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e testati con successo con 100% SAF, i motori sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria aeronautica a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il Motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)