oneworld sposterà il proprio global headquarters a Fort Worth

oneworld® Alliance trasferirà il suo global headquarters a Fort Worth, Texas, unendosi a American Airlines, membro fondatore di oneworld, e rafforzando la regione di Dallas-Fort Worth come centro di eccellenza dell’aviazione.

“Attualmente situato a New York City, il quartier generale globale di oneworld si trasferirà a Fort Worth a partire da dicembre 2022, unendosi ad American nel suo campus Robert L. Crandall all’avanguardia di 300 acri, adiacente al Dallas Fort Worth International Airport (DFW). Il campus American, soprannominato Skyview, ospita la Flight Academy della compagnia aerea, il DFW Reservations Center, il Robert W. Baker Integrated Operations Center, il Training and Conference Center e il CR Smith Museum, nonché un complesso di uffici che ospita la leadership e il personale di supporto della compagnia aerea.

oneworld ha sede a New York City dal 2011, in seguito al trasferimento da Vancouver, dove aveva sede il team di gestione centrale dell’alleanza dopo il lancio nel 1999. La co-localizzazione con il membro fondatore American Airlines, la più grande compagnia aerea del mondo, accelera ulteriormente la spinta dell’alleanza a fornire maggiore valore alle compagnie aeree membri e ai clienti. Il team di gestione centrale di oneworld continuerà ad essere guidato da Rob Gurney, nominato CEO nel 2016.

Dallas-Fort Worth è uno degli hub in più rapida crescita nella rete oneworld, che offre quasi 900 voli giornalieri verso più di 260 destinazioni. Oltre ad essere il più grande hub American, DFW è servito da altri sette membri oneworld: Alaska Airlines, British Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Qatar Airways e Qantas. Sia Finnair che Iberia hanno lanciato un nuovo servizio per DFW lo scorso anno, sfruttando la forza del network American nel suo hub più grande.

Il nuovo headquarters di oneworld a Fort Worth consentirà inoltre all’alleanza di attingere al significativo pool di talenti dell’aviazione nello Stato. Classificato come lo stato degli Stati Uniti con il maggior numero di posti di lavoro nel trasporto aereo, il Texas ospita una delle più grandi forze di lavoro aerospaziali e aeronautiche del paese. American ha più di 30.000 membri del team nel nord del Texas ed ha dipendenti di molti altri vettori oneworld con sede nel suo campus di Fort Worth”, afferma oneworld.

Akbar Al Baker, oneworld Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “È un passo significativo trasferire la nostra sede globale di oneworld nel campus Robert L. Crandall all’avanguardia, per essere vicino ad American Airlines, uno dei nostri membri fondatori. Il suo home hub presso il Dallas Fort Worth International Airport è uno dei più grandi aeroporti della nostra alleanza ed è servito da otto membri, a dimostrazione della sua impareggiabile connettività e importanza per i viaggiatori come hub globale”.

Il CEO di American Airlines, Robert Isom, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere il team di oneworld nel nostro Skyview campus a Fort Worth. American si impegna a costruire e fornire la migliore rete globale e oneworld è una parte importante di questa missione. I team American e oneworld che lavorano a stretto contatto saranno estremamente vantaggiosi per le compagnie aeree membri di oneworld e per i clienti in tutto il mondo”.

Mattie Parker, Fort Worth Mayor, ha dichiarato: “In Fort Worth ci stiamo concentrando sulla crescita dei posti di lavoro e sulla creazione di opportunità per tutti. oneworld sarà una meravigliosa aggiunta a Fort Worth. Il solido servizio aereo fornito da American e da altri vettori oneworld collega la nostra regione al mondo e questa connettività fa parte di ciò che rende Fort Worth un luogo così attraente per le imprese in cui investire e crescere. Sono entusiasta di ciò che riserva il futuro, con American e oneworld che condividono una casa a Fort Worth”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Mentre il nostro settore si riprende dal COVID-19, le alleanze e le partnership hanno continuato a rafforzarsi. Con la nostra nuova sede a Fort Worth prevediamo una collaborazione ancora più stretta con American e le nostre compagnie aeree associate, mentre lavoriamo fianco a fianco per crescere e rafforzare ulteriormente oneworld”.

(Ufficio Stampa oneworld)