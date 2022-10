News Brevi – 12.10.2022

AERONAUTICA MILITARE: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA AIRSHOW – La splendida Castiglione della Pescaia (Grosseto), per la prima volta ha fatto da cornice all’Air Show che ha visto protagoniste le Frecce Tricolori nel pomeriggio di domenica 9 ottobre. Le spiagge della rinomata località di mare sono state invase da appassionati di tutte le età che hanno seguito con grande attenzione ed entusiasmo l’intenso programma di volo aperto da un elicottero HH-139B del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, che ha sorvolato il lungomare con la bandiera tricolore sulle note dell’inno nazionale. Gli equipaggi hanno poi effettuato una dimostrazione di ricerca e soccorso in mare. A seguire, due velivoli Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, cuore logistico ed operativo degli assetti che hanno partecipato all’Air Show, hanno simulato alcune delle manovre di difesa aerea mettendo in evidenza alcune delle capacità di questi aeroplani ma soprattutto l’abilità dei piloti che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cieli italiani e sloveni e addestrano tutti i piloti Eurofighter della Forza Armata. Dopo le evoluzioni degli aerei acrobatici e le dimostrazioni degli elicotteri delle Forze dell’ordine, il pomeriggio si è chiuso con la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) che ha tinto il cielo con il tricolore regalando una grande emozione a tutto il pubblico presente che non si è risparmiato in applausi e fotografie. L’Air Show di Castiglione della Pescaia è stato realizzato grazie alla perfetta sinergia tra il Comune di Castiglione, l’Aeronautica Militare e l’Aeroclub Ali Maremma nonché le forze dell’ordine e tutti gli addetti ai lavori che hanno reso possibile una giornata che ha fatto capire a tutti la bellezza del volo in tutte le sue sfaccettature (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

A FIUMICINO IL CONCERTO DELLA FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO – Applausi ieri mattina a Fiumicino, divenuto per alcuni minuti “palcoscenico” di un concerto della Fanfara della Polizia di Stato che, ospitato da ADR nell’ambito degli eventi sia artistici sia culturali organizzati per l’intrattenimento dei viaggiatori dalla società di gestione degli scali romani, si è tenuto nella cornice della nuova area di imbarco A per i voli nazionali e Schengen. Numerose le autorità aeroportuali presenti, tra cui il Dirigente Superiore della Polaria dell’aeroporto di Fiumicino, Giovanni Casavola, organizzatore dell’evento insieme all’ufficio Relazioni Esterne della Polizia di Stato.

DELTA MIGLIORA LA SUA ESPERIENZA A CHICAGO ORD – A partire dal 12 ottobre, i clienti Delta che viaggiano attraverso il Chicago O’Hare International Airport (ORD) saranno accolti nella nuova sede della compagnia aerea nel Terminal 5. L’ampio terminal, arricchito da un investimento di 50 milioni di dollari da parte di Delta, è dotato di strumenti digitali modernizzati per accelerare il processo di check-in e vanta un nuovo Delta Sky Club di oltre 22.000 piedi quadrati. Trasferendo i servizi al Terminal 5, Delta sarà ora convenientemente situata nello stesso terminal di SkyTeam e delle compagnie aeree partner di joint venture, eliminando la necessità per i clienti internazionali di trasferirsi nei terminal a ORD. Tutti i clienti godranno di un check-in più efficiente grazie alla tecnologia aggiornata del Terminal 5 e ai miglioramenti dei processi. “Delta rimane impegnata a reinventare l’intero viaggio, sia a terra che in aria”, ha affermato Ranjan Goswami – SVP, Customer Experience Design. “Stiamo effettuando importanti investimenti nei terminal negli Stati Uniti per offrire una migliore esperienza in aeroporto con check-in più efficienti, collegamenti più rapidi ed esperienze lounge migliori della categoria”. “Chicago è una città globale che collega i viaggiatori a destinazioni in tutto il mondo e volevamo aumentare la nostra presenza qui per offrire ai nostri clienti l’esperienza premium che meritano”, ha affermato Claude Roussel, Managing Director – Delta Sky Club. “Gli ospiti troveranno molto da amare in questo nuovo spazio: oltre ai suoi servizi e al design straordinario, la lounge T5 offre esperienze uniche”. Il T5 Club è il quarto nuovo Club aperto quest’anno, unendosi ai più grandi Club del network Delta negli aeroporti LaGuardia di New York e Los Angeles International, nonché l’unico Club internazionale della compagnia aerea all’aeroporto Haneda di Tokyo. Delta offre oltre 40 partenze non-stop nei giorni di punta da ORD verso otto dei nove hub statunitensi della compagnia aerea. Inoltre, i membri di Delta SkyMiles e Starbucks® Rewards avranno una nuova partnership sui vantaggi fedeltà che consente ai clienti di sbloccare ancora più modi per guadagnare premi. A partire dal 12 ottobre, i clienti statunitensi iscritti ai programmi fedeltà Delta SkyMiles e Starbucks Rewards possono collegare facilmente i propri account visitando deltastarbucks.com o starbucksdelta.com. Una volta collegati gli account, i membri guadagneranno un miglio per $1 speso per acquisti idonei presso Starbucks e, nei giorni in cui i membri iscritti hanno un volo di linea con Delta, guadagneranno double Stars sugli acquisti idonei presso i negozi Starbucks partecipanti. Questo nuovo vantaggio è aperto ai membri attualmente iscritti e ai nuovi membri dei programmi fedeltà delle compagnie.

L’U.S. AIR FORCE DICHIARA LA IOC PER IL SIKORSKY HH-60W JOLLY GREEN II – L’U.S. Air Force ha dichiarato la Initial Operational Capability (IOC) per il HH-60W Jolly Green II Combat Rescue Helicopter, convalidando la prontezza operativa della piattaforma per gli Air Force rescue crews in tutto il mondo. Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha progettato e prodotto l’HH-60W, che consente all’aeronautica statunitense di condurre missioni di soccorso a distanze maggiori e negli ambienti più difficili, con una maggiore capacità di sopravvivenza. “Questa dichiarazione è un voto di fiducia da parte della leadership dell’aeronautica statunitense e dimostra il ruolo fondamentale e la necessità dell’HH-60W”, ha affermato Nathalie Previte, vice president, Sikorsky Army & Air Force Systems. In qualità di unica dedicated combat rescue platform nel Dipartimento della Difesa, il Jolly Green II Combat Rescue Helicopter si basa sull’eredità decennale dell’U.S. Air Force combat rescue. L’HH-60W Jolly Green II, che sta sostituendo il vecchio HH-60G Pavehawk, è stato appositamente costruito per le Air Force’s combat rescue missions. L’elicottero di nuova generazione offre una maggiore capacità di sopravvivenza durante il recupero del personale isolato in territori ostili, giorno e notte, in condizioni meteorologiche avverse e in una gamma completa di ambienti. Consente all’Air Force Combat Rescue Team di compiere la propria missione “Non lasciare nessuno indietro”.

I PRODUTTORI DI VINO AUSTRALIANI DECOLLANO CON QANTAS – 1.400 bottiglie di vino. Ecco quanti vini i sommelier di Qantas hanno assaggiato nell’ambito del programma annuale di degustazione alla cieca della compagnia aerea per selezionare l’ampia carta dei vini a bordo e nelle lounge del vettore. I clienti Qantas consumano milioni di bottiglie di vino ogni anno e la compagnia aerea è uno dei maggiori acquirenti di vino australiano. Per la prima volta quest’anno i sommelier hanno anche degustato distillati e spumanti analcolici. Il maestro sommelier Sebastian Crowther afferma che, mentre si utilizza una metodologia di degustazione tradizionale, un’ulteriore considerazione nella selezione dei vini a bordo è il modo in cui si tradurranno per far parte dell’esperienza culinaria a bordo: “Assaggiamo una gamma così diversificata di vini provenienti da tutto il paese e la filosofia è semplice quando si tratta di selezione: se ha un ottimo sapore a terra, allora avrà un ottimo sapore in volo”. Qantas offre vino e birra gratuiti su tutti i voli internazionali, oltre a voli domestici selezionati dalle 16:00 tutti i giorni, e sui voli domestici di oltre tre ore e mezza sono disponibili dalle 9:00.

PARTNERSHIP TRA LOCKHEED MARTIN E AYAR LABS PER ADVANCE MICROCHIP – Lockheed Martin e Ayar Labs, leader in chip-to-chip optical connectivity, hanno annunciato una collaborazione strategica per lo sviluppo di future sensory platforms che sfruttano gli Ayar Labs advanced optical input-output (I/O) microchips, che utilizzano la luce per trasferire i dati più velocemente, a una latenza inferiore e a una frazione della potenza delle electrical I/O solutions esistenti. Le nuove piattaforme potrebbero essere utilizzate in tutte le applicazioni del Dipartimento della Difesa (DoD) per acquisire, digitalizzare, trasportare ed elaborare spectral information. Lockheed Martin sta collaborando con Ayar Labs nello sviluppo di soluzioni multi-chip package (MCP) che collocano chiplet I/O ottici ad alta densità e alta efficienza nello stesso pacchetto microelettronico dei radio frequency processing devices. Lockheed Martin e Ayar Labs sono co-autori di un documento intitolato “Converged RF Phased Arrays enabled by Silicon Photonics” che sarà presentato all’IEEE International Symposium on Phased Array Systems and Technology, giovedì 13 ottobre.

AIR CANADA E MONTREAL CANADIENS INAUGURANO UN AIR CANADA SIGNATURE CLUB – Air Canada e Montreal Canadiens hanno inaugurato l’Air Canada Signature Club, una ultra-premium lounge per select Montreal Canadiens season ticket holders. L’Air Canada Signature Club offre i posti a sedere più spaziosi dell’arena per 200 fan, che potranno godere delle creazioni di menu premium del celebre chef di Montreal Jérôme Ferrer e delle selezioni di vini del rinomato sommelier del Quebec Véronique Rivest, due dei partner culinari di Air Canada. Air Canada ha anche annunciato oggi un’estensione di quattro anni alla sponsorizzazione di lunga data dell’organizzazione da parte della compagnia aerea, con Air Canada compagnia aerea ufficiale dei Montreal Canadiens.