Il Presidente Enac al TTG di Rimini: “Il traffico aereo è in crescita. Il 2023 sarà un anno migliore del 2019”

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma interviene alla cerimonia di inaugurazione della Fiera del Turismo Internazionale di Rimini – TTG Travel Experience, in programma da oggi al 14 ottobre e a un convegno sull’ambiente e sulle politiche di sostenibilità.

“Nel mondo del trasporto aereo del post pandemia – afferma Pierluigi Di Palma – nulla è più come prima: oggi c’è molta energia, ci sono molti giovani che vogliono ricominciare a viaggiare e c’è il tentativo da parte nostra di cogliere al meglio i nuovi viaggiatori. Il sistema in questi anni ha retto e le nostre previsioni per il 2023 sono ottimistiche. Il trasporto aereo ha una forte esigenza di crescita che deve trovare delle risposte per garantire un futuro al settore. Il trasporto aereo anticipa i cicli economici e dunque nel prossimo anno andremo ben oltre i numeri del 2019”.

“L’Enac – aggiunge il Presidente – sta cercando di dare delle risposte anche con il futuribile del trasporto aereo. Dietro l’angolo abbiamo percorsi legati all’innovazione tecnologica che, oltre a riconciliare il trasporto aereo con l’ambiente, permetteranno collegamenti diversi. L’Enac, infatti, sta introducendo degli elementi di novità. Abbiamo l’idea, ad esempio, di creare e favorire un network di aviazione generale sull’Urbe per connettere le piccole città, per collegare anche “in orizzontale” il nostro Paese.

Bisogna introdurre una cultura del volo e il Piano Nazionale degli Aeroporti presentato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili oltre a declinare l’integrazione intermodale con il ferro, sviluppa anche un’integrazione aria-aria.

L’idea di sintetizzare il sistema in reti aeroportuali è il fulcro del PNA che mira alla riconciliazione con l’ambiente e alla tutela del passeggero, con aeroporti di qualità pronti ad accogliere un traffico ingente nei prossimi anni”.

L’Enac è presente al TTG di Rimini con un proprio stand in cui personale dell’Ente è a disposizione dei visitatori per fornire informazioni sui diritti dei passeggeri e, più in generale, sulla sicurezza del settore. Il tema dei diritti e della qualità dei viaggi aerei per passeggeri e per coloro che hanno disabilità o mobilità ridotta, inoltre, verrà trattato domani, 13 ottobre, in un panel in cui interviene il Direttore Generale Alessio Quaranta.

(Ufficio Stampa ENAC)