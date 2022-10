United presenta il summer schedule 2023, con il nuovo collegamento tra San Francisco e Roma

United Airlines presenta il summer schedule 2023, che include l’aggiunta di un nuovo servizio verso tre città, Malaga, Stoccolma e Dubai, oltre ad altri sei voli verso alcune delle destinazioni più popolari in Europa, tra cui Roma, Parigi, Barcellona, Londra, Berlino e Shannon.

“In totale, la prossima estate United volerà verso 37 città in Europa, Africa, India e Medio Oriente, più destinazioni di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme.

United ha registrato livelli storici di domanda di viaggi in Europa durante il picco estivo, in aumento del 20% rispetto al 2019, e si concentra sullo sviluppo della sua rete per soddisfare la continua forza della domanda”, afferma la compagnia.

“La prossima estate United offre il meglio di entrambi i mondi: stiamo rendendo più facile per i nostri clienti visitare le città più famose d’Europa, ma stiamo anche ampliando la nostra portata per offrire ai viaggiatori l’accesso a nuovi luoghi che non hanno ancora esperto”, ha affermato Patrick Quayle, senior vice president of global network planning and alliances at United. “Ci aspettiamo un’altra intensa estate per i viaggi internazionali e siamo orgogliosi di sfruttare la nostra rete globale leader del settore per offrire ai nostri clienti la più ampia gamma di destinazioni e le opzioni di viaggio più convenienti”.

Oltre all’aggiunta di nuovi voli, United effettuerà nove rotte aggiunte la scorsa estate, compresi i voli diretti tra New York/Newark e Nizza; Denver e Monaco di Baviera; Boston e Londra Heathrow; Chicago/O’Hare e Zurigo; Chicago/O’Hare e Milano, nonché voli verso quattro destinazioni non servite da nessun’altra compagnia aerea nordamericana, tra cui Amman, Azzorre, Palma di Maiorca e Tenerife.

“I biglietti per i nuovi voli United sono già in vendita su United.com.

San Francisco – Roma

United amplia la sua rete europea leader del settore da San Francisco con voli giornalieri per Roma in partenza il 25 maggio, con Boeing 777-200ER. United è l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli diretti per l’Europa dal suo hub di San Francisco e la prossima estate offrirà voli diretti verso sette famose città europee. Con voli per Roma, Milano, Venezia e Napoli, United continua a volare verso più città italiane dagli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea al mondo.

New York/Newark – Malaga

United aggiunge una quinta destinazione spagnola alla sua rete globale con nuovi voli diretti tra New York/Newark e Malaga. A partire dal 31 maggio, i viaggiatori potranno esplorare la costa mediterranea spagnola con tre voli settimanali per Malaga su un Boeing 757-200. United vola verso più destinazioni in Spagna rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense e la prossima estate offrirà voli diretti verso tre città spagnole che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve: Malaga, Tenerife e Palma di Maiorca.

New York/Newark – Dubai

Nell’ambito del suo storico accordo commerciale con Emirates, United lancerà voli giornalieri diretti tra New York/Newark e Dubai su un Boeing 777-200ER a partire dal 25 marzo. Da lì, i clienti potranno viaggiare con Emirates o la sua compagnia aerea gemella flydubai verso più di 100 città diverse, offrendo ai clienti più opzioni per connettersi in Medio Oriente. United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli diretti per Dubai dagli Stati Uniti e vola verso più destinazioni in Medio Oriente e India rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense.

New York/Newark – Stoccolma

Il 27 maggio, United tornerà a Stoccolma per la prima volta dal 2019 con un servizio da New/York Newark. United ha iniziato a servire Stoccolma nel 2005. United ricollegherà i clienti a questa capitale culturalmente ricca e dinamica con voli giornalieri su un Boeing 757-200.

Chicago/O’Hare – Shannon

A partire dal 25 maggio, United aggiungerà altri voli stagionali per Shannon, Irlanda, con nuovi voli giornalieri da Chicago O’Hare, offrendo ai clienti più opzioni per esplorare alcune delle destinazioni più panoramiche del paese, tra cui Limerick e Galway. United è l’unico vettore statunitense ad offrire voli diretti per Shannon con il suo servizio stagionale esistente da New York/Newark, e offre anche voli diretti per Dublino da Chicago, New York/Newark e Washington Dulles. United volerà un Boeing 757-200 su questa rotta.

Washington Dulles – Berlino

United inizierà il servizio tra Washington, DC e Berlino il 25 maggio. United sarà l’unico vettore a offrire voli senza scalo tra queste città con voli giornalieri su un Boeing 767-400ER. United offre più voli per Berlino dagli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, con voli tutto l’anno da Newark.

Chicago/O’Hare – Barcellona

United continua ad espandere la sua rete europea da Chicago la prossima estate con nuovi voli giornalieri diretti per Barcellona su un Boeing 787-8 Dreamliner, a partire dal 25 maggio. La prossima estate, United volerà verso 14 destinazioni in Europa da Chicago, più di qualsiasi altra compagnia aerea. Questo nuovo volo si basa sul servizio esistente di United per Barcellona da New York/Newark e Washington Dulles”, prosegue United.

“United avrà inoltre 23 voli giornalieri per Londra Heathrow la prossima estate, aggiungendo un secondo volo giornaliero tra Los Angeles e Londra Heathrow il 25 marzo su un Boeing 787-9 Dreamliner. United offre più voli e più posti in business class da New York e la costa occidentale a Londra rispetto a qualsiasi altro vettore statunitense. Questo nuovo volo si basa sulla recente espansione londinese di United, con voli aggiuntivi da Newark, San Francisco e Denver, oltre a nuovi voli da Boston.

United aggiunge anche più opzioni per viaggiare tra Washington Dulles e Parigi Charles de Gaulle con un secondo volo giornaliero in partenza il 2 giugno, operato da un Boeing 787-8 Dreamliner. Attualmente United offre voli tutto l’anno per Parigi da New York/Newark, Washington Dulles, Chicago e San Francisco”, conclude United.

(Ufficio Stampa United – Photo Credits: United)