Boeing e Cargolux finalizzano l’ordine per i 777-8 Freighter

Boeing e Cargolux hanno finalizzato un ordine per 10 777-8 Freighter, con opzioni per sei aerei aggiuntivi, con una cerimonia di firma oggi presso la sede di Cargolux in Lussemburgo. La scelta del nuovo cargo Boeing era stata precedentemente annunciata al Farnborough International Airshow di quest’anno come la scelta preferita di Cargolux in sostituzione della sua flotta 747-400 Freighter.

L’ordine era stato precedentemente indicato come non identificato sul Boeing’s Orders & Deliveries website.

“La scelta di Cargolux del 777-8 Freighter sottolinea il suo impegno a stabilire la sostenibilità a lungo termine. La compagnia aerea all-cargo numero uno in Europa ha un impegno di lunga data verso operazioni solide e il 777-8 Freighter offre emissioni e rumorosità ridotte, nonché il consumo di carburante e i costi operativi per tonnellata più bassi di qualsiasi large freighter”, afferma Boeing.

“L’accordo che abbiamo firmato oggi consoliderà la posizione di Cargolux come leader globale in air freight services. La sostituzione della nostra vecchia flotta 747-400 Freighter con la tecnologia più recente e a basso consumo di carburante rappresentata dal 777-8 Freighter, contribuirà al nostro programma di sostenibilità a lungo termine, pur continuando a offrire ai nostri clienti il servizio su misura che si aspettano”, ha affermato Richard Forson, Presidente e CEO di Cargolux.

“Boeing ha lanciato il nuovo 777-8 Freighter nel gennaio 2022 e ora ha ottenuto più di 50 ordini per il modello. Il 777-8 Freighter ha payload e range quasi identici al 747-400 Freighter, fornendo al contempo un miglioramento del 30% nella fuel efficiency e nelle emissioni e un miglioramento del 25% nei costi operativi per tonnellata. È la scelta ideale poiché gli operatori sostituiranno i vecchi freighter alla fine di questo decennio”, prosegue Boeing.

“Con l’acquisto del nostro nuovo Freighter, Cargolux ha investito in un futuro sostenibile poiché il 777-8 Freighter ridurrà significativamente le emissioni di CO2 rispetto all’aereo che sta sostituendo”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Ugualmente importante, il 777-8 Freighter opera con un’impronta acustica fino al 60% inferiore rispetto ai suoi predecessori, riducendo significativamente le emissioni di rumore intorno alle comunità aeroportuali”.

“Cargolux, con sede in Lussemburgo, è la più grande all-cargo airline d’Europa, che opera una flotta combinata di 30 Boeing 747-8 e 747-400 Freighter. Il network globale di Cargolux copre oltre 75 destinazioni su scheduled all-cargo flights e offre full and part-charter services. La compagnia ha più di 85 uffici in oltre 50 paesi e gestisce un ampio global trucking network verso più di 250 destinazioni. Con 50 anni di esperienza nell’air cargo industry e un ampio portafoglio di prodotti, Cargolux offre soluzioni di trasporto su misura per tutti i tipi di spedizioni. In qualità di vettore cargo responsabile, Cargolux ha sviluppato un solido CSR program che comprende Environmental, Social and Governance principles. Cargolux Group impiega quasi 2.500 dipendenti in tutto il mondo”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Cargolux )