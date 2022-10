ACI World: esiti positivi per gli aeroporti alla 41° Assemblea ICAO

Airports Council International (ACI) World conclude i suoi lavori alla 41a Assemblea ICAO con risultati positivi che faciliteranno il pieno recupero e la sostenibilità a lungo termine degli aeroporti e dell’intero ecosistema dell’aviazione.

I documenti di lavoro di ACI World, molti dei quali realizzati con partner del settore, si sono concentrati su aree prioritarie chiave per aeroporti e passeggeri, incluso il raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio del settore entro il 2050; modernizzare i quadri politici globali sui diritti aeroportuali per garantire lo sviluppo delle infrastrutture; costruire la forza lavoro dell’aviazione; migliorare l’accessibilità del trasporto aereo; rafforzare l’azione per fermare il traffico di specie selvatiche.

“Siamo lieti di annunciare che il sostegno di ACI World a favore degli aeroporti ha avuto un successo schiacciante”, ha affermato il Direttore Generale di ACI World, Luis Felipe de Oliveira. “Sebbene tutti gli occhi siano puntati sull’accordo storico dei governi su un long-term aspirational goal of net zero carbon emissions per l’aviazione internazionale entro il 2050, in linea con l’accordo di Parigi e l’obiettivo climatico del settore, gli aeroporti hanno anche fatto grandi passi avanti in altri aree critiche per la salute dell’ecosistema dell’aviazione, anche per i passeggeri e le comunità in tutto il mondo. I successi includono la necessità di rivedere le politiche esistenti sui diritti aeroportuali, rafforzare la forza lavoro dell’aviazione e l’adozione della prima risoluzione ICAO sull’accessibilità del trasporto aereo”.

Riconoscendo l’impatto della pandemia sul business aeroportuale, la Commissione economica ha riconosciuto la necessità di continuare a investire in infrastrutture a lungo termine e di sostenere la revisione delle politiche esistenti in materia di diritti aeroportuali.

Per quanto riguarda la creazione della forza lavoro dell’aviazione, la Commissione esecutiva dell’Assemblea ha affermato la necessità di sviluppare una forza lavoro diversificata e qualificata per supportare il settore del futuro, attrarre più giovani nell’aviazione, promuovere la diversità e gli obiettivi di decarbonizzazione.

Un’altra pietra miliare includeva l’adozione da parte dell’Assemblea della prima Risoluzione ICAO sull’accessibilità del trasporto aereo alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, guidata da ACI e sviluppata in collaborazione con diversi Stati e partner industriali.

Inoltre, a seguito delle discussioni del documento di lavoro sul traffico di fauna selvatica dell’ACI-International Air Transport Association (IATA), l’Assemblea ha approvato di modificare la risoluzione A40-16 per includere disposizioni per affrontare il traffico di fauna selvatica.

Il Direttore Generale di ACI World, Luis Felipe de Oliveira, ha proseguito: “Anche se usciamo dalla 41a Assemblea dell’ICAO con risultati incoraggianti, siamo consapevoli che il successo alza l’asticella e porta più lavoro. Da parte nostra, ACI World si impegna a sfruttare l’esperienza pratica di esperti di tutto il mondo per aiutare a sviluppare quadri normativi pragmatici. Offriamo il nostro supporto e il nostro impegno in ogni fase del percorso, in modo che queste strutture riflettano davvero le esigenze del settore nel suo insieme e ci consentano di andare avanti insieme come un unico ecosistema aeronautico, per i passeggeri e le comunità che serviamo”.

(Ufficio Stampa ACI World)