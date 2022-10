News Brevi – 13.10.2022

AVIA DIVENTA LA PRIMA TECNAM FLIGHT SCHOOL IN AUSTRALIA – Tecnam ha annunciato che la principale scuola di volo di Melbourne, Avia Aviation, con sede a Moorabbin, diventerà la prima “Tecnam Flight School” australiana. Avrà una flotta di nuovi velivoli Tecnam per il training, incluso il 2-seat P92 Echo MKII; l’IFR certified, 2-seat P-Mentor; l’IFR certified, diesel engine, Jet A1 powered, 4-seat, P2010 TDI; l’IFR certified, Rotax powered P2006T twin; l’11-seat, IFR certified, P2012 Traveller for charters. Avia offrirà la flotta di addestramento più completa e più “verde” in Australia. Hallmarc Aviation Pty Ltd, agente Tecnam per VIC, SA, WA e NT ha fornito gli aerei ad Avia, incluso il primo P-Mentor per l’Australia, certificato FAR/EASA, dotato di paracadute balistico, che ha ricevuto la convalida da CASA il 7 ottobre. Walter De Costa, Global Sales & Marketing Director di Tecnam, ha dichiarato: “In tutto il mondo, sempre più scuole di volo si rivolgono a Tecnam grazie alla nostra vasta gamma di aeromobili, all’innovazione leader del settore, alle credenziali verdi, agli alti livelli di sostegno nel paese e ai tempi brevi dall’ordine alla consegna. Tecnam ha ora un numero molto elevato di aeromobili operativi in Australia e Nuova Zelanda, una cifra in rapida crescita. Avia ha preso la saggia decisione di entrare a far parte della famiglia Tecnam e senza dubbio li vedremo prosperare con questa offerta all’avanguardia”. Charles Gunter, CEO di Avia Aviation, ha dichiarato: “Durante una visita allo stabilimento Tecnam di Capua quest’anno, sono rimasto molto colpito dalla passione, dall’impegno per l’innovazione e dall’assoluta capacità produttiva dell’azienda. Il P-Mentor ha davvero attirato la mia attenzione come l’addestratore perfetto per completare i nostri altri velivoli Tecnam e accompagnare gli studenti dall’ab-initio fino a una command instrument rating and or commercial license. Mi piace il fatto che il tempo di consegna sia mesi e non anni, con un forte supporto locale per le parti”.

UNITED: PIU’ VOLI DAGLI STATI UNITI VERSO L’AUSTRALIA – United Airlines ha aggiunto più voli diretti da San Francisco a Sydney, ampliando la posizione di leadership della compagnia aerea nel servizio per l’Australia dagli Stati Uniti. I tre voli settimanali – a partire dal 14 dicembre e programmati fino all’8 febbraio – si aggiungeranno al servizio giornaliero esistente di United su questa rotta, per un totale di dieci voli settimanali tra Sydney e San Francisco. I biglietti a bordo del Boeing 777-300ER di United sono ora in vendita su united.com e sull’app United. “United ha una grande storia verso l’Australia e, con la nostra nuova partnership in codeshare con Virgin Australia, il futuro è ancora più luminoso”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President Global Network Planning and Alliances, United. “Quest’inverno United offrirà più servizi per l’Australia che mai e offrirà più posti dagli Stati Uniti all’Australia rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. Con l’aggiunta di Brisbane, che United servirà da San Francisco a partire dal 28 ottobre, United avrà un servizio non-stop dagli Stati Uniti verso ciascuna delle tre città più grandi dell’Australia, mentre nessun altro vettore statunitense serve più di una località. United servirà in totale sei diverse rotte non-stop, con voli diretti provenienti da tre diversi hub statunitensi. In totale, United volerà: San Francisco – Brisbane, Melbourne e Sydney; Los Angeles – Melbourne e Sydney; Houston – Sydney. Tutti i servizi sono con Boeing 787-9 Dreamliner, ad eccezione del servizio da San Francisco a Sydney, che è con 777-300ER”, conclude United.

AIR CANADA LANCIA NUOVI SERVIZI IN EUROPA – Air Canada ha annunciato l’espansione strategica del suo network internazionale per l’estate 2023, con l’aggiunta di nuovi servizi europei verso Bruxelles, Tolosa e Copenhagen. Sta inoltre riprendendo i principali servizi asiatici verso Tokyo/Haneda (da Toronto) e Osaka (da Vancouver) e ripristina le frequenze verso le principali destinazioni nelle regioni dell’Atlantico, del Pacifico e del Sud America. “Continuiamo a perseguire il nostro approccio disciplinato di espansione della nostra rete globale in risposta alla domanda anticipata. Siamo particolarmente lieti di aggiungere tre nuove rotte strategiche verso l’Europa, riprendere importanti servizi per il Giappone e aumentare le frequenze verso le principali destinazioni internazionali per l’estate 2023”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President Network Planning and Revenue Management, Air Canada. “Toronto-Bruxelles integrerà i nostri attuali servizi da Montreal, espandendo ulteriormente la portata di Air Canada in Europa e oltre attraverso il nostro partner Star Alliance Brussels Airlines, che offre facili collegamenti in tutta Europa e in Africa. Nel frattempo, la nostra rotta Montreal-Tolosa non collega solo due centri aerospaziali globali, ma è l’unico servizio annuale tra il Nord America e la Francia sudoccidentale. Stiamo inoltre rafforzando la nostra presenza in Scandinavia con l’aggiunta del servizio estivo da Montreal a Copenhagen, un hub di Star Alliance che offre collegamenti in tutto il Nord Europa. I nostri voli aggiuntivi verso le principali destinazioni in Europa, Medio Oriente, Sud America, Sud Pacifico e Asia, tra cui Londra Heathrow, Francoforte e Tokyo/Haneda, supporteranno i settori del turismo e dell’ospitalità locali mentre i clienti in tutti i continenti si riconnettono. I clienti possono iniziare a pianificare in anticipo e prenotare con fiducia. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a bordo”.

IRLANDA: FINO AL 25% DI SCONTO CON AER LINGUS – Aer Lingus informa: “Aer Lingus offre fino al 25% di sconto per volare in Irlanda dal 24 ottobre 2022 al 16 febbraio 2023. I voli scontati si possono acquistare entro lunedì 17 ottobre direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com, dove è possibile scoprire tutte le promozioni in corso, servizi e suggerimenti di viaggio. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona e Pisa per la città di Dublino. Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram. Direttamente da aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più vantaggiose, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità”.

IL CONSORZIO GUIDATO DA AIRBUS E CAPGEMINI SELEZIONATO PER L’RFF CONTRACT – Il consorzio guidato da Airbus e Capgemini è stato selezionato dal Ministero dell’Interno francese e dei Territori d’Oltremare per il ruolo di integratore del Pacchetto 2 per il Réseau Radio du Futur (RRF – radio network of the future), rete a banda larga resiliente per la sicurezza interna e le forze di soccorso di emergenza. Questo progetto pionieristico, guidato dalla Francia, è fondamentale per modernizzare le forze di sicurezza. Più che mai, questo contratto rafforza la posizione di Airbus come leader europeo delle comunicazioni critiche, così come quella di Capgemini come partner di fiducia nella modernizzazione delle emergency rescue and security forces e nella fornitura di servizi. Il Réseau Radio du Futur sarà un sistema di comunicazione mobile prioritario nazionale, sicuro e ad alta velocità (4G e 5G), con un elevato livello di resilienza al fine di garantire il continuum delle missioni di sicurezza e di soccorso di emergenza su base giornaliera, anche in caso di una crisi o di un evento importante. RRF intende equipaggiare fino a 400.000 utenti nelle forze di sicurezza e soccorso di emergenza, come la gendarmeria nazionale, le forze di polizia nazionali, i vigili del fuoco e altre forze di sicurezza civile. Consentirà a questi utenti di beneficiare di molti nuovi servizi incentrati sui dati, come il video, in particolare. Nel contesto di RRF, Airbus, attraverso la sua attività, fornirà una soluzione che consentirà ai suoi vari stakeholder di comunicare attraverso questa nuova rete, con il supporto di una varietà di partner, tra cui Econocom, Prescom, Samsung e Streamwide. Da parte sua, Capgemini integrerà le numerose competenze fornite da tutti i partner del progetto. Ciò include Dell Technologies per l’infrastruttura cloud che fornirà, a supporto dei servizi di telecomunicazioni 5G di Ericsson. Guillaume Faury, CEO di Airbus: “Vorrei ringraziare il Ministero dell’Interno per la rinnovata fiducia che ha riposto in noi nel contesto di questo programma strategico per i servizi di sicurezza e di emergenza francesi. Tutti i nostri team sono stati mobilitati per fornire una soluzione sicura e sovrana per svolgere missioni di massima criticità al servizio dei cittadini francesi. Questo progetto, che per Airbus è in linea con altri importanti programmi di comunicazione sicura svolti dal nostro Gruppo, dimostra l’importanza di modernizzare questi sistemi critici, a livello nazionale ed europeo”.

EASA: WORKSHOP SUL NUOVO QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ PER ATM/ANS SYSTEMS – L’EASA ATM Team offre al suo pubblico un forum unico per discutere gli ultimi sviluppi per ATM/ANS equipment manufacturers, ANS providers e le loro autorità competenti, nel garantire la sicurezza e l’interoperabilità dell’European Air Traffic Management network (EATMN). “Questo evento è un’opportunità per condividere e scambiare opinioni verso la finalizzazione del nuovo quadro normativo dell’UE. Si svolgerà il 16 dicembre 2022 presso la sede centrale EASA a Colonia, Germania, in un formato ibrido”, afferma EASA.

SAS: NUOVE AZIONI COME PARTE DEL PIANO SAS FORWARD – SAS AB differirà i pagamenti degli interessi dovuti rispettivamente il 24 e 26 ottobre 2022 sui suoi perpetual capital securities, come parte del piano SAS FORWARD della compagnia e del voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti. Il differimento del pagamento degli interessi viene effettuato in conformità con i termini e le condizioni dei rispettivi capital securities.

L’EASA PUBBLICA GUIDELINES PER I LIVELLI DI RUMOROSITA’ DEI DRONI SOTTO I 600 KG – L’EASA ha pubblicato le linee guida per stabilire i livelli di rumorosità dei droni al di sotto di 600 kg, la prima proposta al mondo, applicabile a un’ampia varietà di modelli di droni inclusi multicopters, fixed-wing aircraft, helicopters and powered-lift aircraft. Queste linee guida mirano a fornire procedure armonizzate per misurare il rumore dei droni utilizzati nelle operazioni a basso e medio rischio della categoria “specific”. Queste linee guida devono essere utilizzate su base volontaria e non costituiscono requisiti applicabili per la certificazione dei droni. Intendono colmare il divario relativo agli standard di misurazione del rumore nella categoria “specific”. Le operazioni all’interno di questa categoria potrebbero includere attività come consegne di pacchi, ispezioni di linee elettriche, servizi di mappatura, sorveglianza aerea o ispezioni. “Questi nuovi tipi di velivoli saranno utilizzati in un’ampia varietà di luoghi e introdurranno suoni sconosciuti che variano con la diversità del design”, ha affermato Rachel Daeschler, EASA Certification Director. “Queste linee guida mirano a offrire un metodo di misurazione coerente e aiuteranno a stabilire le aspettative per i produttori, le autorità aeronautiche nazionali e altre autorità pertinenti”. Ad esempio, le autorità aeronautiche nazionali potrebbero utilizzare queste linee guida come base per richiedere agli operatori di utilizzare droni con emissioni sonore ridotte quando operano in ambienti sensibili come parchi naturali o aree popolate. Queste linee guida possono essere utilizzate anche dai produttori di droni, dagli operatori o dalle organizzazioni di misurazione del rumore per stabilire i livelli di rumore associati a progetti e operazioni particolari. Si raccomanda di comunicare i livelli di rumore risultanti all’EASA, che in seguito intende creare un archivio pubblico online a disposizione degli operatori e delle autorità competenti. Le procedure proposte sono il risultato di diversi anni di studi sul rumore dei droni condotti dall’EASA. Le linee guida proposte sono aperte alla consultazione pubblica fino al 13 gennaio 2023. I commenti possono essere inviati tramite il Comment Response Tool (CRT).

PRATT & WHITNEY E NAAEE ANNUNCIANO I PRIMI GLOBAL E-STEM AWARDS – Pratt & Whitney e la North American Association for Environmental Education (NAAEE) hanno annunciato i vincitori dei primi Pratt & Whitney Global E-STEM Awards. Satheeshkumar Kumarasingam, Chief Transformation and Strategy Officer di Pratt & Whitney, ha concesso sovvenzioni per un totale di $250.000 a 13 organizzazioni senza scopo di lucro in 11 paesi. Ogni gruppo ha dimostrato un notevole impegno nel promuovere environmental, science, technology, engineering, and math (E-STEM) education programs per studenti sottorappresentati di età compresa tra gli 11 e 18 anni. “Pratt & Whitney rimane ferma nello sviluppo di tecnologie di propulsione sostenibili per trasformare il futuro del volo, riducendo l’impronta di carbonio dell’aviazione e l’impatto sull’ambiente”, ha affermato Kumarasingam. “Siamo onorati di lavorare con queste stimolanti organizzazioni no profit globali che motivano e supportano la prossima generazione di innovatori ed esperti di sostenibilità. Questa opportunità consentirà a ciascuna di queste organizzazioni di crescere mentre costruisce competenze e capacità per i giovani di risolvere i problemi ambientali attraverso le STEM”. Una giuria di Pratt & Whitney e NAAEE ha selezionato i vincitori da un pool di quasi 175 candidati in 40 paesi che hanno presentato domanda tra maggio e luglio 2022. I vincitori sono stati annunciati a Tucson, in Arizona, durante la conferenza internazionale annuale NAAEE2022, con il tema Educating for Change.

NUOVA NOMINA PER LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin ha annunciato che Michael Williamson sarà il nuovo senior vice president of Global Business Development & Strategy. La nomina è in vigore dal 1 novembre. Williamson è attualmente vice president and general manager for Lockheed Martin Missiles and Fire Control (MFC). “Sono così onorato e felice di far parte di una grande azienda in un momento unico nella storia”, ha detto Williamson. “Le nostre offerte e il nostro portafoglio per la sicurezza del 21° secolo aiuteranno i nostri clienti globali a scoraggiare futuri conflitti e a proteggere i loro cittadini”.