TAP Air Portugal, cambia la struttura tariffaria

Tap Air Portugal, compagnia portoghese 4* Skytrax, ha presentato oggi al TTG Travel Experience di Rimini un nuovo piano tariffario semplificato per Europa e Nord Africa, comprendente 3 brand economy e 2 business.

La nuova struttura tariffaria sarà operativa a partire dal prossimo 11 novembre secondo il seguente schema:

tre brand Economy interesseranno gli itinerari europei e nordafricani: DISCOUNT, CLASSIC E PLUS (il precedente brand BASIC non è più disponibile alle vendite sulle rotte in Europa e Nord Africa a partire dall’11 ottobre).

Più nello specifico: Discount: prezzo competitivo + bagaglio a mano; Classic: bagaglio in stiva + scelta del posto; Plus: maggiore flessibilità;

Più nello specifico: 2 brand per la cabina di Business Class, EXECUTIVE e TOP EXECUTIVE.

La Winter di TAP

TAP è la compagnia aerea dell’Atlantico e durante l’operativo invernale servirà gli aeroporti italiani di Roma, Milano, Bologna, Venezia, Firenze offrendo 71 frequenze settimanali verso l’hub di Lisbona e in prosecuzione verso l’Africa e le Americhe. In queste ultime opererà voli su 22 aeroporti di cui 11 in Brasile.

Grazie all’accordo con ITA Airways si potrà partire anche da altri 11 aeroporti italiani mentre il codeshare con Trenitalia permetterà di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l’offerta del network italiano.

TAP Corporate per le PMI, saldo raddoppiato fino al 28 ottobre!

TAP promuove inoltre TAP Corporate, il programma fedeltà rivolto alle piccole e medie imprese che consente di ridurre i costi dei viaggi. Ogni volta che un dipendente utilizza TAP, i viaggi vengono convertiti in saldo. Il saldo accumulato è disponibile per essere utilizzato come mezzo di pagamento in viaggi futuri o prodotti TAP. Il programma è gratuito e non ha restrizioni minime, per iniziare subito a risparmiare, e fino al 28 ottobre l’offerta di saldo è raddoppiata!

ROTTE, RISULTATI, FUTURO

TAP si conferma il principale vettore europeo nei collegamenti verso il Brasile, con un’offerta che prevedere ora servizi con velivoli narrow-body (A321LR) ma con una frequenza di poco superiore rispetto al passato, al fine di consentire di mantenere un’offerta quasi in linea con quanto disponibile nel periodo pre-pandemico; buona anche l’offerta nel continente nordamericano, con una selezione di destinazioni nell’area orientale degli Stati Uniti e del Canada.

In questa fase di ripresa dal periodo pandemico, TAP è al centro della cronaca anche per l’intenzione del Governo portoghese di privatizzare (o meglio, ri-privatizzare) l’azienda, e come per Alitalia gli interlocutori principali sono Air France-KLM e Lufthansa; per quanto il target sembri essere la fine dell’anno sembra che la deadline, anche a detta di personale interno, sia pressoché impossibile da rispettare.