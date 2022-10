L’EASA certifica i velivoli ATR equipaggiati con il nuovo motore PW127XT-M

L’European Aviation Safety Agency (EASA) ha certificato gli aerei ATR72 e 42 dotati del nuovo motore Pratt & Whitney Canada PW127XT-M.

“Vantando i materiali e le tecnologie più recenti disponibili sul mercato, la nuova serie di motori consente un’efficienza di livello superiore e un extended time (XT) on wing per i suoi aerei, portando i vantaggi di una riduzione del 20% dei costi di manutenzione e di un miglioramento del 3% del consumo di carburante rispetto al PW127-M“, afferma ATR.

“Ricevere la EASA type certification è un passo importante verso l’entrata in servizio di questo nuovo motore standard sui nostri velivoli ATR”, afferma Stephane Viala, ATR Senior Vice President Engineering. “I team di ATR hanno lavorato con i nostri partner di Pratt & Whitney Canada e le autorità per ottenere la certificazione e avvicinarsi alla fornitura ai clienti di velivoli turboelica regionali ancora più economici e sostenibili. Con vantaggi in termini di costi di manutenzione, risparmi di CO2 e capacità SAF, aiuterà le compagnie aeree come Air Corsica, il nostro cliente di lancio, a soddisfare i propri impegni del settore verso l’aviazione a basse emissioni”.

“La certificazione degli aeromobili ATR equipaggiati con il nostro motore PW127XT-M è una buona notizia per il segmento dell’aviazione regionale, in quanto offre il 40% in più di time on wing, il 20% in meno sui costi di manutenzione e un miglioramento del 3% nel consumo di carburante rispetto al PW127-M”, ha affermato Anthony Rossi, vice president, Sales and Marketing, Pratt & Whitney Canada. “ATR e P&WC hanno lavorato diligentemente per ottenere questa certificazione meno di un anno dopo la presentazione del motore rivoluzionario. Ci congratuliamo con ATR per questo importante traguardo”.

La EASA certification segue la Engine certification di Transport Canada Civil Aviation e la Engine EASA certification, che sono state ottenute rispettivamente ad agosto e all’inizio di settembre.

Svelato al Dubai Airshow nel 2021, il nuovo motore PW127XT-M appositamente costruito entrerà in servizio con il cliente di lancio Air Corsica entro la fine dell’anno.

Pratt & Whitney: la serie di motori PW127XT è il nuovo standard per gli aerei regionali

“La serie di motori PW127XT è il nuovo standard per l’economia operativa, la manutenzione e la sostenibilità per gli aerei regionali”, ha affermato Anthony Rossi, vice president, Sales and Marketing, Pratt & Whitney Canada. “Questa certificazione, avvenuta meno di un anno dopo la presentazione del nuovo motore al Dubai Airshow del 2021, è una testimonianza del lungo e collaborativo rapporto di lavoro che abbiamo con ATR. Questa è una pietra miliare importante per il programma e ci congratuliamo con ATR per questo risultato”.

“La serie di motori PW127XT offre 40% extended time on wing, 20% lower maintenance costs e il 3% di miglioramento nella fuel efficiency, dovuto ai miglioramenti del motore e a un cambio di passo nella sostenibilità per il turboelica regionale. Gli aeromobili regionali alimentati dalle famiglie di motori turboelica PW100 di Pratt & Whitney Canada forniscono già fino al 40% di miglioramento riguardo la fuel efficiency e le relative emissioni sui voli che servono (fino a 400 nm) rispetto a simili 30-70 passenger regional jet aircraft platforms”, afferma Pratt & Whitney.

“Abbiamo progettato il PW127XT-M per velivoli ATR 72/42 con i materiali e le tecnologie più recenti per offrire time on wing and fuel efficiency migliorati”, ha affermato Edward Hoskin, Vice president, Engineering, Pratt & Whitney Canada. “Ad esempio, abbiamo aumentato la capacità dei low-pressure and high-pressure compressors e abbiamo migliorato l’efficienza della power turbine. Inoltre, abbiamo creato un cambiamento radicale in tutte le components cyclic lives, supportando time on wing and maintenance intervals”.

“I clienti della serie di motori PW127XT beneficeranno di soluzioni su misura per flotte di ogni dimensione che volano in tutti gli ambienti. Il P&WC’s personalized Fleet Management™ Program (FMP™) per la serie PW127XT offrirà una soluzione di pianificazione della manutenzione flessibile e garantita, che massimizza il valore del motore sbloccando la sua full time on wing capability. Saranno inoltre rese disponibili nuove soluzioni innovative per i lessors, progettate per fornire valore aggiunto sotto forma di maggiore flessibilità, trasferibilità e protezione del valore degli asset.

I clienti dei motori PW127XT saranno supportati anche dal Pratt & Whitney Canada’s worldwide global network e da experienced service experts che forniscono un supporto affidabile per line maintenance, repair, overhaul and mobile repair service”, conclude Pratt & Whitney.

