Airbus e i partners intraprendono SAF deliveries in Cina

Airbus ha aperto un nuovo capitolo dell’aviazione sostenibile in Cina. Un A320neo per China Eastern Airlines – alimentato per la prima volta da una miscela di SAF (Sustainable Aviation Fuel) al 5% – è decollato dal suo Airbus Delivery Centre a Tianjin.

“Il SAF è un sustainably-produced aviation fuel a base di diverse materie prime. Rispetto al fossil jet fuel, è stato dimostrato che il SAF si traduce in una riduzione fino all’80% delle emissioni di CO2 durante l’intero SAF lifecycle. Pertanto, è considerato un fattore chiave per contribuire alla decarbonizzazione dell’aviazione.

Il SAF per delivery flights in Cina è prodotto localmente da olio da cucina usato da SINOPEC Zhenhai Refining & Chemical Company, un produttore statale in Cina. È il primo lotto di SAF cinese prodotto dall’unica struttura cinese certificata”, afferma Airbus.

“Il primo SAF delivery flight di aeromobili Airbus a Tianjin segna una pietra miliare storica per Airbus e in particolare per noi in Cina”, ha affermato George XU, Airbus EVP & Airbus China CEO. “È un grande passo avanti verso la nostra visione di contribuire all’aviazione sostenibile come partner affidabile a lungo termine in Cina. Grazie allo sforzo congiunto e al consenso sulla sostenibilità tra noi e i nostri partner, saremo in grado di offrire tali soluzioni sostenibili a tutti i clienti che ricevono la consegna dalle nostre strutture di Tianjin. Andando avanti, miriamo anche a collaborare con più operatori Airbus in Cina per volare commercialmente con SAF e supportare ulteriormente la strategia dell’aviazione verde in Cina”.

Attualmente, tutti gli aeromobili commerciali Airbus sono in grado di volare con un SAF blend fino al 50% e dovrebbero essere in grado di utilizzare 100% SAF in volo entro la fine di questo decennio. Da marzo 2021, Airbus ha effettuato con successo 100% SAF test flights su aeromobili A319neo, A350 e A380.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)