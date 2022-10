Bombardier presenta l’Executive Cabin per i velivoli Global 7500 e Global 8000

Bombardier ha presentato oggi la sua nuova Executive Cabin per i velivoli Global 7500 e Global 8000, caratterizzata dall’esclusivo open office concept e dagli ampi spazi interni con tre spazi di lavoro progettati per massimizzare la collaborazione aziendale, la produttività e il networking con gli altri passeggeri.

“Con tre spazi di lavoro, ciascuno lungo 12 piedi, la Executive Cabin offre uno spazio per le gambe senza precedenti, consentendo ai team di utilizzare in modo creativo lo spazio per rimanere produttivi in volo e riposarsi all’arrivo per riunioni o eventi.

La nuova Executive Cabin introduce anche nuove configurazioni e opzioni di seduta, tra cui l’innovativo Nuage Cube, un complemento d’arredo versatile che durante il volo può essere spostato all’interno della cabina e utilizzato come sedile, sgabello o tavolino.

I potenziali clienti degli aeromobili Global 7500 e Global 8000 possono anche scegliere di configurare il proprio aereo con quattro spazi abitativi, se lo si preferisce”, afferma Bombardier.

“Con l’introduzione della nuova Executive Cabin, Bombardier dimostra ancora una volta che il nostro team non è secondo a nessuno quando si tratta di migliorare continuamente il design della cabina del suo velivolo famoso in tutto il mondo e da record, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nella business aviation oggi”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “La nuova cabina Executive offre ai clienti Global 7500 e Global 8000 la configurazione di produttività di cui hanno bisogno per trasformare i loro aerei nello strumento di business definitivo: i più straordinari corporate purpose-built business jets nei cieli oggi”.

“Il comfort e la connettività sono elementi essenziali del design innovativo della cabina Executive e i tre spazi di lavoro offrono le proprie caratteristiche uniche. La Office Suite della Executive Cabin è dotata di quattro sedili Nuage che definiscono il settore e offre lo spazio per le gambe più ampio della sua categoria, e ogni sedile vanta il proprio ampio tavolino laterale per uno spazio di lavoro altamente efficiente. La Conference Suite è progettata per massimizzare la produttività con il suo efficiente ed elegante raggruppamento per conferenze, di fronte a una credenza ultra-ampia con un monitor ribaltabile integrato: l’opzione perfetta per la videoconferenza o la presentazione. E infine, per facilitare conversazioni riservate e per una maggiore privacy e tranquillità, la C-Suite offre un luogo ideale per rivedere una presentazione, ospitare una conversazione privata o prendersi un momento per rilassarsi e rinfrescarsi dopo un lungo viaggio.

Entrambe le configurazioni a tre e quattro suite incorporeranno anche le caratteristiche rivoluzionarie che distinguono l’aereo in termini di esperienza dei passeggeri: il sistema di illuminazione della cabina basato sui circadiani Soleil per aiutare a combattere il jet lag; controllo e connettività rivoluzionari dell’intrattenimento in cabina tramite il Touch CMS intuitivo e il quadrante touch OLED. Sistema audio direzionale l’Opéra di Bombardier e monitor 4K disponibile”, prosegue Bombardier.

“Introdotto all’inizio di quest’anno all’EBACE a maggio, il velivolo Global 8000 è il purpose-built business jet più veloce e a lungo raggio del mondo. Con un’autonomia leader del settore di 8.000 miglia nautiche, la cabin altitude più bassa e un’imbattibile top speed di Mach 0,94, il Global 8000 è l’ultimate all-in-one business aircraft. Dovrebbe entrare in servizio nel 2025, lo sviluppo del velivolo Global 8000 è in corso e il programma sta procedendo secondo i piani. I costi di investimento per lo sviluppo della Executive Cabin sono stati inclusi nel costo di lancio dell’aereo all’inizio di quest’anno.

Una vignetta che mostra uno scorcio della Executive Cabin sarà in mostra all’NBA-BACE 2022 a Orlando, in Florida, dal 18 al 20 ottobre”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)