News Brevi – 17.10.2022

DOPPIO INTERVENTO PER UN ELICOTTERO HH-139B DELL’82° CENTRO SAR DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nel pomeriggio del 15 ottobre, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, ha effettuato una doppia missione di soccorso in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia. Il primo soccorso è stato attivato per recuperare un turista infortunatasi a Cala dell’Uzzo nella Riserva naturale dello Zingaro (TP).L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) di Poggio Renatico (FE) ed è decollato dall’aeroporto di Trapani alle 15:15 per imbarcare a Castellammare del Golfo due tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia. Una volta imbarcati, l’elicottero militare si è diretto immediatamente nella zona di intervento dove il personale AM ed i tecnici del CNSAS hanno messo in sicurezza l’infortunato per procedere al recupero tramite l’uso del verricello. Una volta a bordo ed in sicurezza, l’infortunato è stata trasportato a Castellammare del Golfo dove è stato affidato alle cure del 118. Terminato l’intervento, l’equipaggio ha fatto rientro a Trapani per riprendere, alle 16.45, il servizio di prontezza SAR. Poco dopo l’atterraggio l’equipaggio riceve il secondo ordine di missione decollando poco dopo le 17. Imbarcati nuovamente i tecnici del CNSAS a Castellammare del Golfo l’elicottero si è diretto verso l’isola di Marettimo per la ricerca di un turista infortunatosi in zona Cala Bianca. L’attività di ricerca è stata effettuata in collaborazione con un’imbarcazione della Capitaneria di Porto che ha garantito la messa in sicurezza del turista. L’elicottero ha fatto quindi rientro a Castellammare del Golfo e successivamente a Trapani per riprendere, intorno alle 19.00, il servizio di prontezza SAR (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA CON FALCON 900 – Si è concluso nella tarda serata del 14 ottobre il trasporto sanitario d’urgenza effettuato, a favore di un piccolissimo paziente di soli sei giorni in imminente pericolo di vita, da Catania all’aeroporto di Roma Ciampino con un velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. I medici del Presidio Opedaliero Garibaldi-Nesina di Catania riscontrando il quadro clinico complesso del piccolo paziente hanno richiesto il trasporto d’urgenza all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Il velivolo è arrivato presso l’aeroporto di Catania dove insieme il bimbo – che ha viaggiato all’interno di una culla termica – sono stati imbarcati i genitori ed un’equipe medica del nosocomio catanese. Il velivolo è poi decollato verso l’aeroporto di Ciampino dove all’atterraggio, avvenuto poco dopo le 21:00, un ambulanza ha assicurato il trasporto verso Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, per questo genere di necessità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITALIA – GIAPPONE: MUTUA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE TRA LE DUE AERONAUTICHE – Si è svolta in Giappone, dal 2 all’ 8 ottobre scorso, la visita ufficiale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che, accompagnato da una delegazione di personale del 3° Reparto “Pianificazione dello Strumento Aerospaziale” dello Stato Maggiore Aeronautica, ha incontrato il Ministro della Difesa Giapponese, On. Yasukazu Hamada, il Direttore di ATLA (Acquisition, Technology & Logistic Agency), Mr. Hideki Tsuchimoto, ed il Capo dell’Aeronautica giapponese, Gen. Shunji Izutsu. La visita ha permesso di rafforzare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra le due Nazioni e consolidare le basi per future e proficue cooperazioni militari nel settore della Difesa e della sicurezza internazionale. Nel corso degli incontri, in particolare quello con il Gen. Izutsu, sono stati sviluppati temi di comune interesse tra i quali la formazione del personale pilota e l’International Flight Training School (IFTS), attività con velivoli di 5^ generazione, lo sviluppo di un progetto comune per un velivolo di 6^ generazione (Future Combat Aircraft System), nonché possibili collaborazioni nel settore dello Space Domain (Space Situational Awareness e Space Weather). “Quella tra le nostre Aeronautiche è una collaborazione basata sulla mutua e reciproca fiducia”, ha dichiarato il Gen. Goretti nel corso della visita. “I legami che ci uniscono sono forti e questa visita ne è la dimostrazione. Stiamo cooperando insieme in diversi ambiti, su diversi programmi, tra questi l’International Flight Training School (IFTS) e l’utilizzo di piattaforme comuni come l’ F-35 ed il tanker KC 767”. Il Capo di SMA ha poi aggiunto: “La nostra collaborazione è in continuo sviluppo, insieme guardiamo verso la sicurezza internazionale, lo Space Domain ed il progetto comune sul velivolo di 6^ generazione” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL GULFSTREAM G800 ARRIVA A ORLANDO PER NBAA-BACE 2022 – Gulfstream informa: “Il nuovissimo Gulfstream G800 è arrivato a Orlando, in Florida, per l’NBA Business Aviation Convention & Exhibition 2022 (NBAA-BACE). Il flight test G800 sarà affiancato dalla flotta in produzione completa di Gulfstream, il Gulfstream G280, Gulfstream G500, Gulfstream G600 e Gulfstream G650ER, oltre a due fully outfitted Gulfstream G700 production test aircraft, che mostrano la cabina più spaziosa del settore. L’esposizione NBAA-BACE di Gulfstream 2022 all’Orlando Executive Airport includerà anche il mock-up della cabina Gulfstream G400 a grandezza naturale, per evidenziare le caratteristiche e il comfort della cabina dell’ultimo arrivato nella large-cabin business aircraft class da oltre un decennio”.

QATAR AIRWAYS PRIVILEGE CLUB E VISA LANCIANO UNA PARTNERSHIP – Qatar Airways Privilege Club ha firmato un accordo strategico globale con Visa, leader mondiale nei pagamenti digitali, parte di una nuova partnership esclusiva di 10 anni. Questa ultima collaborazione consente a Privilege Club di migliorare ed espandere il proprio portafoglio di iniziative di pagamento in co-branding con i principali partner finanziari nei mercati chiave di tutto il mondo. La partnership svelerà nuovi prodotti per aumentare ulteriormente le ambizioni del Privilege Club di Qatar Airways. Il lancio delle carte di pagamento in co-branding Visa significa che i membri possono aspettarsi di godere di diverse nuove funzionalità, come l’accesso gratuito alle lounge aeroportuali in tutto il mondo, l’assicurazione di viaggio, il servizio di concierge premium e molto altro. Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra ultima partnership con Visa, leader nel settore dei pagamenti globali. Visa mette in contatto i membri del nostro Privilege Club con il mondo attraverso le loro vaste relazioni e le nuove opportunità per le carte di pagamento in co-branding. Questa collaborazione strategica è l’ultimo sviluppo nella nostra missione di fornire un programma fedeltà senza eguali con le migliori offerte disponibili, a complemento di altre iniziative recenti come l’adozione degli Avios come nuova valuta premio, il rinnovamento dell’esperienza digitale e i miglioramenti in prodotti come Cash + Avios”.

EMBRAER E FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL ANNUNCIANO UN NUOVO SIMULATORE PER PRAETOR JETS – Embraer e FlightSafety International hanno annunciato oggi che FlightSafety offrirà un nuovo full-flight simulator (FFS) per i jet Praetor 500 e Praetor 600, per soddisfare la crescente domanda di addestramento di questi modelli. Il simulatore, che è il terzo per Praetor 500 e Praetor 600 istituito da FlightSafety International, sarà situato a Orlando, Florida, per servire la flotta in crescita di oltre 200 aeromobili della piattaforma Praetor. Le operazioni inizieranno nel secondo trimestre del 2023. “Con il costante aumento delle consegne di jet Praetor, ci siamo resi conto della necessità di offrire ulteriore capacità di formazione ai nostri clienti in tutto il mondo. Il nuovo FFS fornirà ai clienti di Embraer gli ultimi aggiornamenti tecnologici sui velivoli, portando il più alto livello di servizio sul mercato”, ha affermato Johann Bordais, Presidente e CEO di Embraer Services & Support. L’FFS di Orlando sarà situato a circa un’ora dalla sede dell’Embraer Executive Jets a Melbourne, Florida. La regione è stata scelta in quanto ha un’alta concentrazione di aeromobili e operatori, offre una rete completa di hotel e attrazioni ed è facilmente accessibile da località nazionali e internazionali. “FlightSafety è lieta di offrire una capacità ampliata in una posizione incentrata sul cliente per la flotta in crescita di operatori Praetor”, ha affermato Nate Speiser, Executive Vice President of FlightSafety Sales and Marketing. “FlightSafety ha addestrato oltre 5.000 piloti Praetor da quando ha collaborato con Embraer su questo aereo nel 2015 e questo programma è un elemento chiave della nostra relazione”.

EMBRAER CHIUDE DUE OPERAZIONI FINANZIARIE – Embraer ha annunciato il closing di una US$100 million credit transaction per finanziare gli acquisti di forniture effettuati da Embraer nel Regno Unito. Il credito è stato concesso da JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch e garantito da UK Export Finance, un’agenzia governativa britannica focalizzata sul finanziamento delle esportazioni locali. È la prima volta che UK Export Finance è coinvolta in un’operazione con Embraer. Embraer ha inoltre annunciato il closing di una linea di credito revolving da 650 milioni di dollari USA con un gruppo di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali. L’obiettivo dell’accordo, primo nel suo genere per la società dal 2010, è quello di riottenere l’accesso a risorse finanziarie per tre anni a tassi prenegoziati, rinnovabili per altri due anni a discrezione dei finanziatori. Guidata dalle banche PNC Bank, Crédit Agricole, Natixis, MUFG, Santander e con il supporto di altri finanziatori di tutto il mondo, la struttura consente l’accesso alla linea di credito revolving che può essere utilizzata dalle filiali di Embraer negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, con Embraer S.A. come suo garante. “Questa operazione rafforza la liquidità di Embraer per i prossimi anni e consolida la credibilità dell’azienda presso le istituzioni finanziarie brasiliane e internazionali che si fidano e credono nel credito dell’azienda. Ci aiuterà sul nostro rating di credito a lungo termine”, ha evidenziato Antonio Carlos Garcia, CFO di Embraer.

QATAR AIRWAYS SOSTIENE LA “THE STREET CHIL WORD CUP DOHA 2022” – Football teams hanno volato con Qatar Airways per partecipare a un torneo sportivo con un invito al cambiamento: The Street Child World Cup Doha 2022. In collaborazione con Qatar Foundation, l’evento si è tenuto all’Oxygen Park dal 7 al 15 ottobre e ha riunito 28 squadre in rappresentanza di 25 paesi e ha fornito una piattaforma per difendere i diritti dei giovani legati alla strada. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways è onorata di collegare le culture unendo i giovani attraverso il potere del calcio. Il bellissimo gioco insegna ai giovani la fiducia in se stessi e le amicizie per tutta la vita, aprendo anche la strada a un futuro luminoso con opportunità in tutto il mondo. Supportare questo torneo ci permette di lasciare un’eredità duratura in vista della Coppa del Mondo FIFATM qui in Qatar e con i bambini di tutto il mondo”.

DELTA RICONOSCIUTA DA CONDE NAST TRAVELLER – La qualità dell’esperienza in volo e in aeroporto di Delta, l’espansione della rete di destinazioni e la reputazione di affidabilità l’hanno portata al primo posto nella classifica dei Readers Choice Awards 2022 di Conde Nast Traveller per le migliori compagnie aeree negli Stati Uniti. “Delta continua a guadagnare voti alti per la qualità del suo servizio in volo e dei suoi servizi a terra, come gli Sky Club nei principali aeroporti degli Stati Uniti”, hanno scritto i redattori di Conde Nast. Delta ha trascorso l’ultimo decennio investendo oltre 12 miliardi di dollari in hub aeroportuali negli Stati Uniti, consolidando l’impegno a modernizzare e trasformare l’esperienza di viaggio.

EASYJET RIPORTA IN UK IL CORSO FEARLESS FLYER – easyJet sta riportando il suo corso Fearless Flyer in UK per l’inverno, per aiutare i viaggiatori nervosi a prendere il controllo e superare le loro paure. Con corsi a Manchester, London Luton, London Gatwick, Bristol, Belfast International ed Edimburgo, oltre al ritorno a Glasgow, Liverpool e Birmingham per la prima volta dalla pandemia, i clienti ora possono scegliere tra nove aeroporti in tutto il Regno Unito per il loro experience flight. Negli ultimi 10 anni il corso, che ha aiutato più di 10.000 fobici fino ad oggi, continua ad essere uno dei corsi di aerofobia più economici nel Regno Unito, a partire da soli £89 a persona. Un numero limitato di posti sui corsi è ora disponibile su fearlessflyer.easyjet.com

BRITISH AIRWAYS: TORNANO I DREAMFLIGHT – Più di 190 bambini meritevoli sono partiti ieri per la vacanza di una vita, per gentile concessione di British Airways e dell’organizzazione benefica Dreamflight con sede nel Regno Unito. È il 34° anno in cui le due organizzazioni si uniscono per organizzare il viaggio a Orlando, in Florida. Dreamflight sostiene i bambini in tutto il Regno Unito di età compresa tra gli 8 ei 14 anni, che hanno tutti una grave malattia o disabilità. Ogni anno l’ente di beneficenza collabora con British Airways per portare i bambini in una vacanza davvero memorabile. A causa della pandemia, Dreamflight non è stato in grado di decollare negli ultimi due anni, rendendo il volo di quest’anno davvero speciale. Molti dei 192 bambini che sono volati in Florida non hanno mai vissuto una vacanza o addirittura un viaggio all’estero prima a causa delle complessità legate alle loro malattie. Per garantire che i bambini siano ben accuditi, sono accompagnati 24 ore al giorno da medici, infermieri e fisioterapisti volontari, supportati dal personale di bordo e dai piloti di British Airways.

EASA E EHA ORGANIZZANO EUROPEAN ROTORS – L’EASA e l’EHA (European Helicopter Association) stanno collaborando per organizzare il VTOL show and safety conference più di alto profilo in Europa: EUROPEAN ROTORS. Si terrà dall’8 al 10 novembre 2022 presso il Trade Fair Centre di Colonia, Germania. Il 7 novembre sarà organizzata una giornata in più di briefing e formazione. Uno dei punti salienti sarà l’EASA Rotorcraft & VTOL Symposium. Il Simposio è un’opportunità unica in cui le autorità, l’industria, gli operatori, i piloti, gli investigatori della sicurezza, i ricercatori possono condividere e scambiare idee sugli ultimi sviluppi della sicurezza di VTOL e Rotorcraft. Per info: https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/events/easa-rotorcraft-and-vtol-symposium-2022.

PRATT & WHITNEY CANADA: NUOVA STRUTTURA MRO IN GERMANIA PER IL MOTORE PW800 IN COLLABORAZIONE CON MTU – Pratt & Whitney Canada (P&WC) ha annunciato oggi che una seconda struttura MRO per il motore PW800 aprirà in Germania nel 2024 in collaborazione con MTU Aero Engines. “Questo è un altro modo in cui ci sforziamo di soddisfare le esigenze MRO dei nostri clienti in tutto il mondo”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service at Pratt & Whitney Canada. “Siamo lieti di collaborare con MTU su questa nuova struttura MRO. Collaboriamo con MTU da più di tre decenni e abbiamo collaborato a molti progetti, incluso lo sviluppo della turbina a bassa pressione e del compressore ad alta pressione per il motore PW800”. “Accogliamo sempre con favore l’opportunità di espandere il nostro rapporto di lavoro con Pratt & Whitney nei nostri continui sforzi per servire la nostra base di clienti comune”, ha affermato il Dr. Ottmar Pfänder, SVP Commercial Programs, MTU Aero Engines. “Lavoriamo con Pratt & Whitney Canada sulla famiglia di motori PW300 dal 1985 e siamo stati coinvolti anche nel PW800 nella fase di sviluppo del programma”. Questa nuova struttura MRO sarà situata a Berlin-Brandenburg per abilitare PW800 MRO entro il 2024. Il motore PW800 alimenta i Gulfstream G500 e G600, entrati in servizio rispettivamente nel 2018 e nel 2019, ed è stato selezionato per alimentare il G400. Il motore alimenta anche il Dassault Falcon 6X, che dovrebbe entrare in servizio a breve. Questa collaborazione con MTU si basa su un investimento P&WC di 30 milioni di dollari nella sua struttura di Bridgeport, West Virginia, per creare il primo PW800 MRO.

PRATT & WHITNEY CANADA: NUOVO SERVIZIO ONLINE PER I CLIENTI – Pratt & Whitney Canada (P&WC) ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo strumento digitale self-service chiamato Services Hub, progettato per guidare i clienti attraverso il processo di selezione per le corrette P&WC maintenance services and solutions online in base al loro modello di motore e aeromobile, nonché alla fase del ciclo di vita. Con oltre 70 diverse offerte aftermarket personalizzate per supportare la popolazione di oltre 66.000 motori in servizio alimentati da P&WC, il Services Hub rende la scelta delle soluzioni e dei servizi di manutenzione del motore semplice e facile. Con questo strumento digitale self-service di facile utilizzo lanciato di recente sul sito Web dell’azienda, i clienti vengono guidati attraverso una serie di brevi e semplici domande che identificano il modello di aeromobile e motore, nonché il tempo totale dall’entrata in servizio. Sulla base di queste informazioni, il Services Hub mostrerà quindi le soluzioni di manutenzione e i servizi più applicabili su misura per il motore del cliente e la fase del ciclo di vita. “Fungendo come un ‘concierge’ online personalizzato per i clienti, il Services Hub consente loro di filtrare e identificare rapidamente i prodotti o i servizi adatti a loro”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service at Pratt & Whitney Canada.