Ethiopian Airlines: voli diretti da Milano a Zurigo

A partire dal 31 ottobre 2022, Ethiopian Airlines rafforza la sua presenza dall’aeroporto di Milano Malpensa. Oltre ai voli non-stop da Milano Malpensa verso Addis Abeba, sarà operativo un nuovo volo diretto da Milano Malpensa a Zurigo, Svizzera, con tre frequenze settimanali, lunedì, mercoledì, venerdì.

“I nuovi voli garantiranno di volare da Malpensa alle 05.50 e rientro nella stessa giornata alle ore 21.40, con una franchigia di 2 bagagli da stiva inclusa nel prezzo finale.

Zurigo, situata nel cuore dell’Europa, ai piedi delle Alpi svizzere, non è solo la città più grande della Svizzera ma è anche la sua capitale economica”, afferma Ethiopian Airlines.

“Per Milano Malpensa, Ethiopian è pronta ad investire anche per la stagione invernale con voli non-stop per Addis Abeba e Zurigo motivata dalla costante crescita della domanda” afferma Mrs Yemesrach Alemayehu, Area Manager Italy and Southern Europe.

“Non stupisce, dato che si tratta di una compagnia aerea la cui crescita continua costantemente in oltre 75 anni di attività. Forti gli investimenti sulla sicurezza e il confort a bordo, tanto che oggi Ethiopian possiede la flotta più moderna e giovane in Africa. Ethiopian attualmente serve oltre 127 destinazioni internazionali in Europa, Medio Oriente, Asia, Americhe, tra cui 62 destinazioni in Africa e 22 nazionali”, conclude Ethiopian Airlines.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines – Photo Credits: Ethiopian Airlines)