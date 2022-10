Virgin Atlantic prende in consegna il suo primo A330neo

Virgin Atlantic ha preso in consegna il suo primo aeromobile Airbus A330neo, in leasing da Air Lease Corporation (ALC). L’A330neo svolgerà un ruolo cruciale nella trasformazione della flotta della compagnia e segna anche il 50° aeromobile Airbus per la compagnia aerea britannica.

Virgin Atlantic diventerà il primo operatore di questo tipo do aereo nel Regno Unito e ha ordinato 13 A330neo (sei in leasing da ALC), con l’intenzione di espandere la flotta a 16.

“L’A330 Family è l’aereo widebody più popolare di sempre in termini di clienti e rotte, mentre la flessibilità dell’A330neo nel mercato del medio-lungo raggio non ha rivali. L’A330neo, dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000, comporta operating costs per seat inferiori e presenta un miglioramento del 25% in consumi ed emissioni di carbonio rispetto agli aerei della concorrenza della generazione precedente.

Offre una Virgin Atlantic A330-A350 fleet commonality ai piloti e una notevole esperienza per passeggeri, poiché Virgin Atlantic opera già nove aerei A350-1000 all’avanguardia”, afferma Airbus.

“L’A330neo è dotato della pluripremiata Airspace cabin, che offre ai passeggeri un nuovo livello di comfort, ambiente e design. Ciò include l’offerta di più spazio personale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e la possibilità di offrire i più recenti sistemi di intrattenimento in volo e connettività completa.

Come con tutti gli aerei Airbus, anche l’A330neo è dotato di uno state-of-the-art cabin air system, che garantisce un ambiente pulito e sicuro durante il volo. L’aereo è configurato per ospitare 262 passeggeri in tre classi, inclusi 32 upper-class seats con porte per la privacy e due delle nuove Retreat Suites del vettore.

Beneficiando del più alto bypass ratio di qualsiasi motore Trent, il Trent 7000 offre un significativo fuel-burn improvement per seat rispetto al suo predecessore e riduce significativamente la rumorosità. È certificato per operare con un blend al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il volo di consegna dell’aereo da Tolosa a Londra Heathrow ha volato con un 35% SAF blend”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)