Austrian Airlines accoglie il suo primo Airbus A320neo

Austrian Airlines ha ufficialmente accolto oggi il suo primo A320neo con un evento “Servus A320neo” nel suo hangar a Vienna Airport. Un totale di quattro Neo saranno integrati nella flotta entro la primavera del 2023, portando la flotta dagli attuali 61 a un totale di 65 aeromobili.

“L’Austrian Team ha coraggiosamente superato la crisi negli ultimi due anni e mezzo e ha riportato la compagnia in carreggiata. La ristrutturazione è stata completata e l’Austrian Team è di nuovo “fit to fly”. Quest’estate abbiamo dimostrato con successo il nostro livello di performance. Questa è stata la base per noi per aggiungere per la prima volta in oltre 16 anni velivoli nuovi di fabbrica alla nostra flotta e fare così un importante passo di crescita per la nostra compagnia e l’hub di Vienna”, afferma Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

All’evento, il nuovo membro della flotta, con registrazione OE-LZN, è stato battezzato “Donau-Auen”. Il ministro federale Martin Kocher, l’Austrian Airlines board members CEO Annette Mann, il CCO Michael Trestl e il COO Francesco Sciortino, nonché l’Austrian Airlines A320 co-pilot Timon-Niklas Grusetchi, hanno agito come padrini. La sua idea di chiamare i quattro A320neo come i parchi nazionali austriaci è stata scelta tra un totale di 280 richieste di dipendenti.

“Sono molto lieto di vedere che Austrian Airlines, in quanto la più grande compagnia aerea austriaca, si sta finalmente espandendo di nuovo dopo gli anni difficili passati. L’acquisizione del nuovo Airbus A320neo dimostra che l’Austria e il suo aeroporto Vienna-Schwechat sono un importante hub per l’aviazione in Central and Central Eastern Europe. Mi congratulo vivamente per il cerimoniale di “battesimo” del nuovo velivolo”, afferma Martin Kocher, ministro del lavoro e degli affari economici.

“Aggiungendo i moderni ed efficienti velivoli a corto e medio raggio, Austrian Airlines sottolinea il suo impegno per una resource-saving aviation. Grazie all’innovativa tecnologia dei motori Pratt & Whitney e all’aerodinamica migliorata, il consumo di carburante dell’Airbus A320neo è fino al 20% inferiore rispetto a quello di aeromobili di vecchia generazione comparabili. Inoltre, un Neo in decollo ha un’impronta di rumore inferiore di circa il 50% rispetto ai tipi di aeromobili comparabili. I nuovi velivoli danno quindi un importante contributo all’efficienza ambientale di Austrian Airlines, aumentano la redditività e allo stesso tempo rappresentano un importante investimento a lungo termine nell’hub di Vienna. A seconda della rotta, l’utilizzo di un Airbus A320neo può far risparmiare fino a 3.700 tonnellate di CO2 all’anno rispetto al rispettivo predecessore”, afferma Austrian Airlines.

“Oltre all’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione, aerei moderni ed efficienti in termini di carburante sono la leva più grande per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi climatici”, ha affermato Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines. “Entro il 2030 vogliamo dimezzare le nostre emissioni nette di CO2 ed entro il 2050 vogliamo essere CO2 neutral sia a terra che a bordo”.

“L’A320neo sarà operato da Austrian Airlines su servizi continentali, principalmente su rotte verso Londra e Berlino, e in seguito anche Amsterdam e Francoforte”, afferma il COO di Austrian Airlines, Michael Trestl. “Fino a 180 passeggeri beneficeranno del comfort del nostro A320neo. Il primo volo commerciale, quasi al completo, del nostro “Donau-Auen” decolla domani, 19 ottobre, con il volo OS461 da Vienna a Londra”.

“Il nuovo velivolo migliorerà notevolmente il comfort di viaggio sulle rotte a corto e medio raggio. Grazie all’innovativa Airspace cabin e ai pannelli laterali più sottili, ai passeggeri verrà offerto ancora più spazio personale, soprattutto nella zona delle spalle. Rispetto al design precedente, il nuovo concetto di cabina offre anche fino al 60% in più di capacità per il bagaglio a mano. Un altro highlight a bordo è un nuovo sistema di illuminazione regolabile che si adatta ai bioritmi dei passeggeri a seconda della fase del volo e dell’ora del giorno”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines /APA-Fotoservice/Hautzinger)