Lufthansa Technik: Wizz Air, Frontier e Volaris firmano importanti components contracts

Nelle ultime settimane, Lufthansa Technik AG ha siglato nuovi importanti long-term contracts per strategic component support con i rinomati brand di compagnie aeree ultra low cost (ULCC) Wizz Air, Frontier Airlines e Volaris. I nuovi accordi tengono conto delle flotte in rapida crescita dei tre vettori, offrendo così nuovi livelli di sinergie e flessibilità per un’ulteriore crescita. Sulla base degli attuali piani di flotta, i nuovi accordi Total Component Support (TCS) copriranno alla fine circa 1.000 aeromobili della famiglia Airbus A320.

Il Total Component Support (TCS) di Lufthansa Technik comprende solitamente servizi come spare parts pooling and an MRO (maintenance, repair & overhaul) coverage per migliaia di codici articolo richiesti nelle normali operazioni aeree. Mentre tutte e tre le suddette compagnie aeree faranno ampio uso di queste offerte standard, i contratti recentemente firmati includono anche pacchetti di servizi più specializzati che affrontano direttamente i requisiti individuali della compagnia aerea e adattano di conseguenza la fornitura di componenti contrattuali.

Il contratto decennale con Wizz Air Hungary, Wizz Air UK, Wizz Air Abu Dhabi e Wizz Air Malta, ad esempio, aggiunge dedicated component lease and supply services per sei hub logistici in Europa (Katowice, Budapest, Bucarest, Sofia, Roma, Londra) e uno in Medio Oriente (Abu Dhabi). Inoltre, il contratto offre ulteriore flessibilità alla compagnia aerea che ora può estenderlo facilmente ad ulteriori AOC (Air Operator Certificates) che potrebbe istituire in futuro. Attualmente, Wizz Air gestisce una flotta di 166 aeromobili della famiglia A320, ma è destinata a crescere fino a 500 aeromobili entro il 2030.

L’accordo con Frontier Airlines include anche uno special on-site team support in cui gli esperti di Lufthansa Technik lavoreranno fianco a fianco con i team locali della compagnia aerea per risolvere i problemi riguardo i componenti in undici stazioni di manutenzione negli Stati Uniti. La compagnia aerea può anche fare affidamento sulle extensive local component MRO capabilities di Lufthansa Technik. Entro il 2029, la flotta di Frontier sarà quasi triplicata dagli attuali 115 aeromobili della famiglia A320 a 272 aeromobili.

Il contratto con Volaris incrementa il Lufthansa Technik components business nelle Americhe. Da 114 aeromobili operanti oggi, la flotta del vettore dovrebbe quasi raddoppiare nella durata del contratto. Volaris non solo beneficerà delle capacità di pooling locale delle parti del fornitore MRO, ma farà anche un uso intensivo della suite per operazioni digitali AVIATAR di Lufthansa Technik, sfruttando congiuntamente servizi intelligenti come Condition Monitoring, Reliability Monitoring e manutenzione predittiva dei componenti.

“Wizz Air, Frontier e Volaris sono esempi impressionanti di vettori ultra-low-cost di successo che stanno intraprendendo piani di crescita ambiziosi. Siamo onorati di essere stati scelti per accompagnare e supportare le loro storie di successo come partner integrale”, ha affermato Soeren Stark, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik.

Wizz Air, Frontier e Volaris hanno già una relazione commerciale di lunga data e di successo con Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)