Gli annunci di oggi alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) 2022

Si è aperta oggi la 2022 NBAA Business Aviation Convention & Exhibition, importante evento per la Business Aviation. Questi i principali annunci di oggi.

Bombardier copre la totalità delle sue operazioni di volo con SAF attraverso un accordo storico con Signature Aviation

Bombardier e Signature Aviation hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo pluriennale per l’acquisto di quantità di Sustainable Aviation Fuel (SAF), utilizzando il sistema Book and Claim, che copre tutte le operazioni di volo di Bombardier a partire da gennaio 2023. L’accordo è il primo di questo ambito per un business aviation original equipment manufacturer (OEM). L’iniziativa rafforza il ruolo di leadership di entrambe le società nella promozione del SAF.

“Bombardier ha già un vantaggio ambientale unico poiché i nostri impianti di produzione in Quebec sono alimentati da energia idroelettrica più pulita. Guideremo ulteriormente la nostra gestione ambientale coprendo tutti i nostri production flights con SAF attraverso il nuovo accordo con Signature Aviation”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President Services and Support, and Corporate Strategy. “Molti dei nostri clienti utilizzano SAF e anche Bombardier: dobbiamo tutti condividere la responsabilità per un futuro sostenibile. Riteniamo che agire oggi ci permetta di avere il massimo impatto sul settore nel suo insieme e sulla produzione di SAF”.

Nell’ambito delle sue attività regolari, Bombardier effettua diverse operazioni di volo. Ciò include testing and certification flights in Canada, in particolare da Montreal. I voli tra Toronto e Montreal vengono effettuati con aeromobili Global per eseguire le fasi di completamento. I voli dimostrativi dei clienti sono condotti da un team con sede a Hartford, nel Connecticut. Le nuove piattaforme aeronautiche sono certificate dal Bombardier Flight Test Center di Wichita, Kansas. Infine, i voli di controllo post-servizio vengono effettuati in tutti i centri di servizio Bombardier, inclusi, ad esempio, Fort Lauderdale, Florida, Berlino, Germania e Singapore.

La decisione di Bombardier ridurrà di circa il 25% le emissioni annuali di gas serra (GHG) derivanti dall’uso di carburante nelle sue operazioni di volo. I carburanti sostenibili per l’aviazione sono una miscela, in proporzioni definite, di carburante convenzionale e carburante derivato da fonti sostenibili approvate. Il rapporto più comunemente disponibile è il 30% di carburante sostenibile e il 70% di carburante convenzionale. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate ai carburanti aeronautici sostenibili si ottiene durante tutto il loro ciclo di vita, non solo al momento del consumo in volo.

Bombardier a breve inaugurerà il suo nuovo Miami-Opa Locka Service Centre

Bombardier annuncia che inaugurerà ufficialmente il suo nuovo state-of-the-art service centre negli Stati Uniti, situato presso il Miami-Opa Locka Executive Airport (OPF) nella contea di Miami-Dade, in Florida. Il team Leadership di Bombardier, i clienti, gli ospiti VIP e i membri dei media saranno invitati a partecipare alla cerimonia il 31 ottobre 2022 a Miami.

Una volta pienamente operativa, la nuova struttura di 30.000 piedi quadrati quadruplicherà l’attuale impronta di manutenzione di Bombardier in Florida e consentirà all’azienda di trasferire le operazioni del suo centro servizi da Fort Lauderdale al nuovo centro di assistenza clienti unico nel suo genere a Miami-Opa Locka Executive Airport (OPF), situato vicino al vivace quartiere degli affari di Miami.

La nuova struttura sarà completamente attrezzata per eseguire extensive and complete full-service scheduled and unscheduled heavy maintenance, inclusi paint enhancement services, per aiutare a ridurre i tempi di fermo degli aeromobili. Sarà completamente attrezzata per eseguire manutenzioni programmate e non programmate, modifiche agli aeromobili, installazioni di avionica e Aircraft on Ground Support (AOG) per la flotta di aerei Bombardier composta da velivoli Learjet, Challenger e Global.

Rolls-Royce rafforza il business aviation global services network

Durante l’NBAA Business Aviation Convention & Exhibition di questa settimana a Orlando, Stati Uniti, Rolls-Royce ha annunciato che sta rafforzando la propria business aviation services infrastructure, estendendo le partnership consolidate e aggiungendo nuovi membri al global network of Authorised Service Centres (ASC) per la sua CorporateCare® customer base.

Gli Authorised Service Centres sono un elemento essenziale del portafoglio di servizi Rolls-Royce e si aggiungono alle capacità di servizio globale esistenti. Le ultime aggiunte alla rete ASC supporteranno i motori BR710 e Tay 611-8/8C dell’azienda in Nord America. Skyservice con sedi a Montreal, Toronto e Calgary sarà la prima ASC in Canada a lavorare a stretto contatto con la struttura MRO Rolls-Royce Canada per servire i clienti BR710A1/C4/A2 e Tay 611-8/8C nella regione. Western Jet Aviation fornirà servizi per la costa occidentale degli Stati Uniti da Van Nuys, in California, supportando il BR710A1/C4 e il Tay 611-8/8C. La disponibilità operativa per questi nuovi Centri di Assistenza Autorizzati è prevista per l’inizio del 2023.

Basandosi sulla collaborazione di successo con Rolls-Royce, Duncan Aviation ha esteso la sua partnership come fornitore di servizi chiave all’interno della rete Rolls-Royce ASC. Duncan Aviation è autorizzata a servire i motori Rolls-Royce BR710A1/C4/A2, Tay 611-8/8C e AE 3007A nei suoi siti statunitensi a Lincoln, Nebraska, Battle Creek, Michigan e Provo, Utah.

Gulfstream annuncia un G700 World tour

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che i due fully outfitted Gulfstream G700 production test aircraft effettueranno un ampio tour mondiale per mostrare ai clienti l’ammiraglia di Gulfstream e la cabina più spaziosa del settore. Il tour mondiale del G700 inizierà subito dopo che i due velivoli appariranno alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) 2022 e si basa sulle impressionanti real-world performance capabilities, che includono già otto international city-pair speed records.

“Questi outfitted G700 aircraft attualmente in volo presentano due degli interni più straordinari nell’aviazione d’affari”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Dopo essere stato esposto per il settore all’NBA-BACE di Orlando, in Florida, il G700 volerà a grandi eventi e mostre private in 20 città e sei continenti come parte dei nostri sforzi per fornire ai clienti l’accesso diretto all’aeromobile. Il percorso strategico del tour mondiale del G700 riflette la forte domanda che stiamo vedendo nei mercati consolidati, come l’Europa e il Medio Oriente, e nei mercati in crescita per noi, tra cui il sud-est asiatico, l’India e l’Africa”.

Il tour mondiale del G700 porterà l’aereo in Sud America, Europa, Africa, Asia e Australia, oltre a eventi tra cui la Future Investment Initiative a Riyadh, Arabia Saudita; il Bahrain International Airshow; il Middle East & North Africa Business Aviation Association (MEBAA) Show in Dubai.

Il primo fully outfitted G700 production test aircraft ha volato per la prima volta nell’aprile 2021 ed è stato raggiunto dal secondo velivolo lo scorso settembre. Per garantire la maturità della cabina senza compromessi all’entrata in servizio, Gulfstream sta conducendo migliaia di ore di volo.

Gulfstream Aerospace Corp. inoltre ha annunciato oggi un nuovo accordo per un authorized warranty facility agreement con ExecuJet Aviation Nigeria (EJAN) a Lagos, per fornire warranty and maintenance service and spare parts per Gulfstream G450, Gulfstream G550, Gulfstream G650 e Gulfstream G650ER aircraft in West Africa.

Gulfstream comunica inoltre l’intenzione di continuare ad espandere le sue Savannah aircraft and wing manufacturing facilities per soddisfare la domanda dei clienti per il Gulfstream G400 di prossima generazione. Le espansioni di 262.000 piedi quadrati/24.340 metri quadrati aggiungono linee di produzione G400 dedicate, nonché ulteriori aree di consegna e distribuzione del materiale. L’espansione aumenta anche la crescita in corso presso la Gulfstream’s wing production facility adiacente al G400, G500 and G600 manufacturing building. Oltre alla produzione di G400, G500 e G600, il quartier generale di Savannah di Gulfstream ospita la produzione del Gulfstream G700, del nuovo Gulfstream G800 e del Gulfstream G650ER, insieme ad ali e impennaggi per quegli aerei. I completamenti interni vengono eseguiti a Savannah, nonché presso le strutture di Gulfstream a St. Louis, Dallas e Appleton, Wisconsin.

Gulfstream Aerospace Corp. aggiungerà anche una nuova component repair and overhaul facility nella Dallas-Fort Worth, Texas, metropolitan area. La struttura si concentrerà sulla riparazione e manutenzione dei componenti a supporto dell’impegno di Gulfstream per l’affidabilità e la durata del ciclo di vita degli aeromobili. La struttura di 100.000 piedi quadrati/9.290 metri quadrati si concentrerà inizialmente su ruote, freni e carrello di atterraggio e dovrebbe essere aperta nella prima metà del 2023.

Infine il costruttore ha annunciato l’aggiunta di un nuovo spazio hangar adiacente al nuovo centro servizi di Mesa, Arizona, di Gulfstream Customer Support, che continua a progredire verso il completamento il prossimo anno presso l’aeroporto di Phoenix-Mesa Gateway. Il nuovo hangar si trova presso lo SkyBridge development dell’aeroporto e aumenta lo spazio hangar che Gulfstream ha stabilito presso la struttura a marzo.

Lufthansa Technik torna a NBAA-BACE

Lufthansa Technik torna all’NBAA-BACE di quest’anno con uno stand completo che mostra una serie di nuovi prodotti, tra cui l’EXPLORER VIP cabin concept. Con un team di vendita post-vendita dedicato per «nice», il cabin management system for business jets leader del settore per business jet, Lufthansa Technik annuncia sviluppi di prodotti su misura per le crescenti esigenze degli operatori Bombardier Challenger 300 e 350. Il portafoglio di prodotti appena creato consiste, ad esempio, in un’interessante offerta di retrofit che offre una high-definition screening experience, bluetooth connectivity e molte altre opzioni. “Questo business jet best-in-class, con tecnologie del 21° secolo facili da installare a bordo, porterà l’esperienza del cliente a un livello superiore”, ha affermato Gordon Weller, Director Aftermarket & Customized Solutions.

TIOS (Three-In-One-Solution), il radome sviluppato internamente e l’unità di integrazione strutturale per il montaggio sullo stabilizzatore verticale dell’aeromobile, ha recentemente integrato nuove antenne e telecamere: Satcom Direct Plane Simple® Ku-band variant tail-mount antenna e “Ku-SAT 2000” di Collins possono ora essere installati in TIOS, così come la “CAMHD-T Camera” di Otonomy e il sistema di visione aerea “AVS900”. Inoltre, è in fase di pianificazione un certificato di omologazione supplementare per l’installazione di TIOS sul Boeing 737-9.

L’EXPLORER design concept sarà presentato per la prima volta negli Stati Uniti. Il concetto si basa sull’attuale tendenza del mercato proveniente dai proprietari di superyacht che vogliono andare in luoghi lontani e fare in modo che il loro yacht funga da hotel e/o campo base per un’ampia varietà di attività ricreative ed escursioni. Gli specialisti di Lufthansa Technik hanno scelto l’Airbus A330 come piattaforma per realizzare questa esigenza del cliente. Come un classico aereo widebody, offre spazio sufficiente per un gran numero di nuove idee per la cabina e anche un range sufficientemente lungo per soddisfare i desideri del gruppo target di EXPLORER. All’interno del tema generale, c’è un’estensione esclusiva: in collaborazione con il rinomato marchio di mobilità di lusso BRABUS, viene offerta una speciale Adventure Lounge sul ponte inferiore dell’aeromobile, che può essere vista dal ponte principale attraverso una vetrata pavimento.

