News Brevi – 18.10.2022

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO CON HH-139B PER PASSEGGERO DI UNA NAVE DA CROCIERA – Un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare è intervenuto nella mattinata di oggi, martedì 18 ottobre, per recuperare una donna di 77 anni, di nazionalità tedesca, colta da un grave malore mentre si trovava a bordo della nave da crociera “Balmoral”, al largo della costa meridionale della Sardegna. L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Decimomannu (CA), sede dell’80° Centro Combat SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo. Raggiunta la nave alle 11:20 circa, l’equipaggio ha recuperato in pochi minuti la donna tramite l’uso del verricello di soccorso, strumento indispensabile laddove, come in questo caso, non sia possibile atterrare. Una volta terminato in sicurezza l’imbarco, l’elicottero si è diretto presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari. La richiesta di intervento, pervenuta dalla Prefettura di Cagliari, è stata autorizzata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Decimomannu, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

POZZUOLI: LE FRECCE TRICOLORI CONCLUDONO LA STAGIONE ACROBATICA – Il Golfo di Pozzuoli ha fatto da cornice all’ultima esibizione della stagione 2022 della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Venti anni dopo l’ultima esibizione, le Frecce Tricolori hanno entusiasmato con le loro acrobazie il numerosissimo pubblico affluito sul “Lungomare Pertini”. L’attesissimo programma della PAN è stato preceduto da una serie di sorvoli ed esibizioni, tra cui una dimostrazione di soccorso in mare effettuato con un elicottero HH-139A dall’84° Centro Combat SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia e il sorvolo di aerei in dotazione all’Aero Club di Benevento. La straordinaria performance delle Frecce Tricolori con i velivoli MB-339PAN, sotto l’attenta supervisione via radio del loro Comandante, Ten. Col. Stefano Vit, ha concluso nella maniera più emozionante questa giornata. Il Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio intervistato a margine dell’evento ha dichiarato: “E’ stato un evento tanto atteso, dalla città, dall’Aeronautica Militare e dalla splendida Accademia Aeronautica e non poteva esserci cornice più bella per chiudere in bellezza la stagione 2022 delle Frecce Tricolori. Ci avviciniamo al Centenario dell’Aeronautica con entusiasmo, fierezza ed orgoglio affinché ogni uomo e donna diventi “ambasciatore in azzurro” del centenario. Sarà una grande occasione per raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri valori, i nostri ideali e le nostre preziose capacità al servizio della collettività e delle istituzioni”. L’Air Show ha riscosso un grandissimo successo grazie anche alla perfetta sinergia tra il Comune di Pozzuoli, l’Accademia Aeronautica, l’Aero Club d’Italia, le forze dell’ordine e tutti gli addetti ai lavori. Nei giorni precedenti alla manifestazione, i frequentatori hanno avuto la possibilità di incontrare dal vivo i piloti della PAN, un’occasione unica che ha permesso loro di conoscere la giornata tipo di un pilota del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, la selezione da affrontare, l’addestramento, l’impiego in ambito nazionale ed internazionale ed il futuro delle Frecce Tricolori (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GIORNATE FAI D’AUTUNNO: APERTO AL PUBBLICO IL COMANDO DELLA 1^ REGIONE AEREA DI MILANO – Nell’ambito dell’11^ edizione delle “Giornate FAI d’Autunno”, organizzata dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese in 700 luoghi di 350 città, sabato 15 e domenica 16 ottobre, la sede del Comando 1ª Regione Aerea di Milano è stata aperta alla cittadinanza. Accedendo dal vecchio ingresso su Piazza Ermete Novelli (attore drammatico 1851-1919), ove è presente un monumento dedicato agli aviatori, i visitatori hanno potuto ammirare la Sala della Vittoria, che conserva la statua della Vittoria dell’Aria o Vittoria Atlantica, eseguita dallo scultore Arturo Martini per celebrare la trasvolata nell’america settentrionale, organizzata per il decennale della fondazione della Forza Armata ed effettuata nell’estate del 1933 da 24 Savoia Marchetti S55 X, agli ordini del Ministro dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Italo Balbo. Nelle aree aperte al pubblico, personale del 1° Reparto Manutenzione Velivoli e del Comando Aeroporto di Cameri ha curato una mostra storica (caschi, uniformi, cimeli, pubblicazioni, fotografie e cartoline), mentre un “team” dello Stato Maggiore Aeronautica ha gestito un punto di divulgazione multimediale. I cittadini in visita hanno potuto anche conoscere meglio la Cappella del Comando 1ª Regione Aerea, dedicata alla Beata Vergine Lauretana (benedetta il 6 novembre 1964 e che nell’altare conserva delle reliquie di alcuni santi e soldati martiri), nel cui cortine è stato predisposto un punto vendita della Rivista Aeronautica. Le visite guidate dai volontari FAI e le risorse professionali dell’Aeronautica Militare presenti, hanno suscitato l’atteso interesse da parte del migliaio di persone accreditate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IATA WORLD PASSENGER SYMPOSIUM IN BAHRAIN A INIZIO NOVEMBRE – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che “Unlocking Value Creation by Putting the Customer First” sarà il tema del World Passenger Symposium (WPS) del 2022. L’evento si svolgerà dall’1 al 3 novembre 2022 in Bahrain, con Gulf Air come compagnia aerea ospitante. “Come ogni azienda, le compagnie aeree hanno più successo quando soddisfano le aspettative dei clienti. Gli standard globali aiutano a facilitare questo. La sfida è garantire che gli standard stiano al passo con le innovazioni guidate dalla tecnologia e l’evoluzione delle richieste dei clienti in merito al digitale. I viaggiatori aerei si aspettano trasparenza ovunque acquistino tariffe e altri prodotti delle compagnie aeree, offerte personalizzate, monitoraggio dei bagagli ed elaborazione contactless negli aeroporti. Non vedo l’ora di discutere di come stiamo realizzando questi progressi e altro ancora durante l’IATA World Passenger Symposium di quest’anno”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. Il capitano Waleed AlAlawi, Gulf Air Acting Chief Executive Officer, afferma. “I nostri clienti sono la nostra massima priorità in Gulf Air. Questa conferenza offre una preziosa opportunità per l’industria aeronautica di discutere e dibattere iniziative e standard per mettere il passeggero al primo posto. Siamo molto entusiasti di ospitare lo IATA World Passenger Symposium e non vediamo l’ora di accogliere gli oratori e i delegati in Bahrain”. Il WPS di quest’anno combina i precedenti Data and Retailing Symposium, Global Airport and Passenger Symposium e Accessibility Symposium in un unico evento, per riflettere l’importanza e la connessione di tutti e tre gli elementi per l’esperienza del cliente.

LOCKHEED MARTIN RIPORTA I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2022 – Lockheed Martin Corporation ha registrato net sales nel terzo trimestre 2022 pari a $16,6 miliardi, rispetto ai 16,0 miliardi di dollari del terzo trimestre 2021. Net earnings nel terzo trimestre 2022 di $1,8 miliardi, o $6,71 per azione, rispetto a $614 milioni, o $2,21 per azione, nel terzo trimestre 2021. Free cash flow pari a $2,7 miliardi nel terzo trimestre 2022, rispetto a $1,6 miliardi di nel terzo trimestre 2021. “Lockheed Martin ha realizzato un trimestre solido, evidenziato da free cash flow, orders and operating margins, che ci posiziona bene per raggiungere i nostri impegni per l’intero anno”, ha affermato James Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO . “La nostra continua capacità di fornire una solida performance finanziaria, a sua volta, consente ulteriori investimenti nelle tecnologie di sicurezza del 21° secolo essenziali per supportare i nostri clienti nella conduzione di operazioni congiunte efficaci in tutti i domini. Stiamo investendo in capacità di produzione e supporto per le soluzioni necessarie ora per difendere i nostri alleati e la nostra nazione, inclusi F-35, Javelin e HIMARS”.

IAE: ROYAL JORDANIAN CONCORDA UN ACCORDO ESCLUSIVO PER LA MANUTENZIONE DEI MOTORI V2500 – Pratt & Whitney ha annunciato oggi che Royal Jordanian ha concordato un fixed price repair deal per la sua flotta di motori V2500, che equipaggiano fino a nove aeromobili. L’accordo prevede 15 shop visits in tre anni, la prima delle quali sarà completata questo mese. Il motore V2500 altamente affidabile e versatile è offerto tramite IAE International Aero Engines AG (IAE), un consorzio multinazionale composto da Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines. “Il V2500 offre un’economia operativa di prim’ordine”, ha affermato Samer Majali, vicepresidente e CEO di Royal Jordanian. “Non vediamo l’ora di collaborare con IAE per i servizi aftermarket su questi motori”. Royal Jordanian (RJ) è la compagnia di bandiera della Giordania dal 1963, con la visione di essere la compagnia aerea preferita che collega la Giordania e il Levante con il mondo. “IAE offre opzioni di servizio per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Il V2500 è collaudato ed è progettato per massimizzare il tempo in volo, offrendo un vantaggio di carburante e CO2 di oltre il 3% rispetto al suo motore concorrente”, ha affermato Earl Exum, presidente, IAE. “Questi motori sono al loro apice e non vediamo l’ora di supportare la flotta Royal Jordanian negli anni a venire”. Dalla sua entrata in servizio nel 1989, più di 7.800 motori V2500 hanno alimentato quasi 3.500 aeromobili con circa 150 operatori in 80 paesi. L’età media della flotta è di soli 12,8 anni. In totale, il V2500 ha alimentato più di 135 milioni di voli e accumulato oltre 250 milioni di engine flight hours. Pratt & Whitney e IAE forniscono servizi avanzati per il motore V2500. Il motore V2500 è inoltre supportato da una consolidata rete globale di 17 strutture per la manutenzione, riparazione e revisione (MRO), comprese nove strutture partner IAE, di cui tre gestite da Pratt & Whitney e dalle sue joint venture.

CAAS E EASA SIGLANO MOU SU URBAN AIR MOBILITY – La Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) hanno firmato un Memorandum d’intesa (MOU) per collaborare sull’urban air mobility a sostegno dello sviluppo, del dispiegamento e di operazioni sicure di vertical take-off and landing (VTOL) aircraft. L’accordo è stato firmato da Mr Han Kok Juan, Director-General of CAAS e Mr Luc Tytgat, Strategy and Safety Management Director, EASA, il 18 ottobre 2022, a margine dell’European Union–Asia Symposium on Unmanned Aircraft Systems and Urban Air Mobility. Nell’ambito del MOU, CAAS e EASA collaboreranno nelle tre aree seguenti: sviluppo di standard normativi; sensibilizzazione; conferenze e altre attività. Dal 18 al 21 ottobre 2022 si terrà a Singapore l’European Union–Asia Symposium on Unmanned Aircraft Systems (UAS) and Urban Air Mobility (UAM), con oltre 140 partecipanti. Organizzata congiuntamente da CAAS e EASA, questa è la prima volta che le autorità di regolamentazione dell’Europa e dell’Asia-Pacifico si riuniscono per discutere le normative UAS e UAM, insieme ai principali attori e ricercatori del settore. Mr Han Kok Juan, Director-General of CAAS, ha dichiarato: “Negli ultimi anni abbiamo assistito a passi da gigante nello sviluppo di UAS e UAM. I potenziali benefici sono enormi. Realizzarli richiederà uno sviluppo concomitante nella regolamentazione e le autorità di regolamentazione devono tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e commerciali per garantire sicurezza e protezione e creare fiducia e accettazione da parte del pubblico”. Luc Tytgat, Strategy and Safety Management Director, EASA, ha dichiarato: “Il MOU CAAS-EASA firmato oggi ci fornisce una piattaforma dalla quale possiamo continuare a sviluppare la nostra preziosa partnership e integrare in sicurezza gli aerotaxi elettrici nel sistema aeronautico”.

EMIRATES CELEBRA IL DIWALI A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “Evocando lo spirito gioioso e prospero del Diwali, Emirates celebrerà l’Hindu festival of light a bordo da e per l’India, dal 23 al 28 ottobre. Le prelibatezze Diwali saranno servite in tutte le classi e nelle lounge selezionate. Servendo la sua base di clienti cosmopolita, Emirates celebra molte occasioni multiculturali a bordo, dall’Eid al Natale, dal Ringraziamento al Capodanno lunare. Per onorare il Diwali, i clienti che viaggiano da e per Ahmedabad, Bengaluru, Cochin, Chennai, Delhi, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Calcutta e Mumbai riceveranno una selezione dolci e dessert Diwali. Nelle lounge First e Business Class a Dubai, delizie Diwali saranno disponibili insieme all’angoori rabdi, un dolce profumato a base di formaggio cremoso, addolcito con latte infuso allo zafferano. Nell’Emirates Lounge Cape Town, dove c’è una notevole diaspora indiana, i viaggiatori possono banchettare con diverse specialità. I passeggeri possono entrare nello spirito festivo scegliendo tra centinaia di classici film di Bollywood nella biblioteca di intrattenimento di livello mondiale”

EMIRATES SKYWARDS : MIGLIAIA DI MIGLIA PER IL PERIODO FESTIVO – Emirates Skywards celebrerà le festività natalizie con molte offerte quest’inverno. “Il programma fedeltà lancerà offerte speciali ogni mese per fornire ai membri ancora più modi per guadagnare migliaia di Miglia con ogni volo, soggiorno in hotel, noleggio auto, shopping e altro ancora. Da oggi fino al 18 novembre i soci possono accumulare migliaia di Miglia con diversi partner come Hotel, noleggi auto e con con le carte di credito Emirates Skywards. I membri di Emirates Skywards avranno più motivi per festeggiare quest’anno, con molte altre iniziative che seguiranno. Emirates Skywards ha quasi 30 milioni di membri in tutto il mondo. Il programma fedeltà offre quattro livelli: Blue, Silver, Gold e Platinum, con ogni livello che guadagna privilegi esclusivi. I soci possono accumulare Miglia Skywards con partner che vanno da compagnie aeree, hotel e autonoleggi a brand finanziari, per il tempo libero e lifestyle. Le Miglia Skywards possono essere spese per un’ampia gamma di premi, inclusi biglietti aerei di compagnie aeree partner, upgrade di volo, soggiorni in hotel, biglietti, ospitalità in occasione di eventi sportivi e culturali, tour ed esperienze. Per ulteriori informazioni sulla promozione, sui termini applicati e sul periodo di promozione, visitare www.emirates.com/skywards”, afferma Emirates Skywards.

ANA: MODIFICHE AL FLIGHT SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo flight schedule internazionale e ha annunciato il suo programma di volo per rotte selezionate dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. Per informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/flight-information/international/.

QANTAS APRE I PRIMI VOLI DIRETTI MELBOURNE-EXMOUTH – Qantas avvierà la rotta Melbourne-Exmouth, offrendo un viaggio diretto e conveniente di cinque ore che riduce di 3 ore il viaggio indiretto esistente. Qantas opererà due voli di andata e ritorno ogni settimana dal 30 aprile al 26 ottobre 2023. La nuova rotta sarà operata da Boeing 737, con oltre 18.000 posti disponibili per tutta la stagione. I residenti di Coral Coast beneficeranno anche dell’accesso diretto alla costa orientale e di collegamenti senza interruzioni attraverso l’ampia rete nazionale e internazionale di Qantas. Exmouth è stata nominata la migliore cittadina turistica dell’Australia ai recenti Australian Tourism Awards 2022 tenuti al Parlamento all’inizio di questo mese.