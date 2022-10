Ryanair lancia l’operativo invernale su Roma, con 18 nuove rotte

Ryanair ha lanciato oggi il proprio operativo invernale da/per le 2 basi su cui opera a Roma (Ciampino e Fiumicino), con 18 nuove rotte invernali per chi non può rinunciare al sole invernale e ai city break in destinazioni come Agadir, Asturie, Liverpool e Dublino.

“Con 13 aeromobili (investimento di 1.3 miliardi di dollari) inclusi 2 nuovi Boeing “Gamechanger” a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore, Ryanair offrirà più del 10% di posti in più rispetto all’operativo invernale 2019 (pre-pandemia) e supporterà oltre 7.000 posti di lavoro in loco e nel turismo a Roma.

L’operativo record di Ryanair per l’inverno 2022 su Roma includerà 13 aeromobili basati (inclusi 2 Boeing “Gamechanger”); 1,3 miliardi di dollari di investimento negli aeroporti di Roma; 70 rotte, incluse 18 nuove tra cui Agadir, Amman, Asturie, Dublino; 900 voli a settimana.

Ryanair opererà 900 voli settimanali per l’inverno ‘22 per offrire ai cittadini/visitatori di Roma la più ampia scelta di destinazioni alle tariffe più basse e allo stesso tempo trainare la crescita del turismo inbound per la regione Lazio”, afferma Ryanair.

A Roma, Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “In qualità di compagnia no. 1 in l’Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo record per l’inverno 2022 da Roma verso 70 rotte, incluse 18 nuove rotte invernali verso entusiasmanti destinazioni come Agadir, Amman, Asturie e Rabat, offrendo ai cittadini/visitatori di Roma ancora più scelta per fantastiche vacanze invernali alle tariffe aeree più basse d’Europa.

Con 13 aeromobili basati (di cui 2 Boeing 737 “Gamechanger” più ecologici), un investimento di 1.3 miliardi di dollari a sostegno di oltre 400 posti di lavoro altamente retribuiti per piloti e personale di cabina, Ryanair continua a offrire più traffico, maggiore crescita e tariffe inferiori rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. I cittadini/visitatori di Roma possono ora prenotare la loro meritata vacanza invernale al prezzo più basso su Ryanair.com a partire da soli 24,99€ sola andata per viaggi da ottobre 2022 a marzo 2023.

In qualità di compagnia aerea no. 1 in Italia, porgiamo le nostre più sincere congratulazioni a Giorgia Meloni e non vediamo l’ora di lavorare insieme al nuovo Esecutivo per trasformare e far crescere ulteriormente il turismo, il traffico e i posti di lavoro italiani insieme”.

Nuove rotte su Roma per l’inverno ’22:

Agadir, Amman, Asturie, Berlino, Colonia, Cork, Cuneo, Dublino, Francoforte, Gran Canaria, Liverpool, Praga, Rabat, Stoccolma, Tangeri, Tolosa, Trapani, Valencia.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)