SAS presenta il winter traffic program

SAS continua ad aprire nuove rotte e ad programmare più voli verso destinazioni popolari. Durante il prossimo inverno, SAS opererà più di 170 rotte verso 90 destinazioni.

“SAS continua a vedere un aumento generale della domanda di viaggi sia verso le destinazioni sciistiche classiche che verso le destinazioni turistiche più calde. Il programma invernale offre due nuove rotte per Tenerife da Göteborg e Oslo, con servizio la domenica. Sarà aggiunta maggiore capacità da Stoccolma e Copenhagen a Gran Canaria e Tenerife il sabato e la domenica. Inoltre, SAS torna in popolari destinazioni invernali come Miami, Sälen/Trysil, Innsbruck e Salisburgo.

SAS riprende diverse rotte come Stoccolma-Turku, Copenhagen-Praga e Copenhagen-Tromsø. Per soddisfare la crescente domanda di viaggi d’affari e di piacere, SAS aumenterà le partenze verso le principali città europee: Stoccolma-Amsterdam avrà tre voli giornalieri e Copenhagen-Berlino avrà voli giornalieri.

Aumenta anche il numero di voli all’interno della Scandinavia: SAS quest’inverno effettuerà 15 voli giornalieri tra le capitali della Scandinavia. In Norvegia, SAS avrà fino a 15 voli giornalieri su ciascuna rotta da Oslo a Bergen, Stavanger e Trondheim. Il programma invernale domestico in Danimarca includerà il volo SAS otto volte al giorno tra Copenhagen-Aalborg e in Svezia fino a otto voli giornalieri opereranno su rotte come Stoccolma-Luleå e Stoccolma-Göteborg.

C’è un continuo aumento della domanda sulle rotte statunitensi e SAS offrirà circa 130 partenze a settimana su un totale di 12 rotte questo inverno, con SAS che introdurrà i suoi primi voli della stagione invernale per Boston da Copenhagen“, afferma SAS.

Verso l’Italia vi saranno i collegamenti da Copenhagen verso Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia. Da Oslo verso Milano e Roma, Da Stoccolma verso Milano e Roma.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)