Air Cairo ottimizza la reintroduzione degli aeromobili ATR in Egitto

Il vettore egiziano Air Cairo e ATR hanno annunciato la firma di un Global Maintenance Agreement (GMA).

“Attraverso questo five-year pay-by-the-hour contract, Air Cairo beneficerà dei repair, overhaul and pooling services of Line Replaceable Units per la sua flotta di sei ATR 72-600 attualmente in consegna. Questo accordo include anche uno stock in loco di pezzi di ricambio, insieme a blades availability and maintenance services.

Operando più di 200 voli settimanali verso 35 destinazioni nazionali e internazionali, Air Cairo offre connettività sia per le comunità locali che per i turisti, che possono contare su un accesso rapido, moderno e responsabile a tutte le bellezze dell’Egitto e alle opportunità di un mondo connesso”, afferma ATR.

Commentando l’annuncio, Mr Hussein Sherif, Chief Executive Officer at Air Cairo, ha dichiarato: “Essere redditizi in un ambiente a basso costo è una sfida quotidiana, la cui chiave non è solo avere gli aerei giusti, ma anche sfruttarli al meglio. Poiché stiamo reintroducendo la piattaforma ATR in Egitto dopo 15 anni, vogliamo assicurarci di poter offrire ai nostri passeggeri l’esperienza più moderna, confortevole e affidabile. La nostra scelta del tipo di aeromobile aiuterà nei primi due punti, mentre l’ATR GMA sosterrà il nostro sforzo per fornire il terzo punto ai nostri passeggeri”.

“Da oltre 20 anni ATR ha ridotto i costi di manutenzione degli operatori e aumentato il tempo in volo attraverso maintenance and repair”, ha affermato David Brigante, Senior Vice-President Customer Support and Services at ATR. “Ciò contribuisce a rendere il trasporto aereo regionale ancora più affidabile, accessibile e sostenibile. Offriremo ad Air Cairo la nostra esperienza per assicurarci che possa sfruttare al meglio la sua flotta ATR, poiché sappiamo bene che anche l’aereo più efficiente è prezioso solo quando è in volo”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)