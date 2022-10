United Airlines: i risultati finanziari per il terzo trimestre hanno ampiamente superato le aspettative

United Airlines (UAL) ha annunciato oggi i risultati finanziari del terzo trimestre 2022, superando le aspettative su ricavi operativi, costi unitari e adjusted operating margin. Di conseguenza, la compagnia ha ottenuto una crescita dei ricavi operativi del 13,2% rispetto al terzo trimestre 2019, con un operatin margin dell’11,3%, 11,5% su adjusted basis.

Guardando al futuro fino alla fine dell’anno, la compagnia aerea prevede che le forti tendenze di ripresa dalla crisi COVID continueranno a superare le pressioni recessive nel contesto macroeconomico. La compagnia aerea ora prevede che il fourth quarter adjusted operating margin sarà per la prima volta superiore al 2019. La compagnia rimane fiduciosa anche nel 2023 United Next adjusted pre-tax margin target di circa il 9%.

United ritiene che ci siano tre tendenze durevoli per la domanda di viaggi aerei che stanno più che compensando completamente qualsiasi vento contrario economico: il trasporto aereo è ancora nella fase di ripresa dal COVID, il lavoro ibrido offre ai clienti la libertà e la flessibilità di viaggiare per svago più spesso e le external supply challenges limiteranno l’industry supply negli anni a venire.

United ha realizzato una delle migliori performance operative nel terzo trimestre di qualsiasi terzo trimestre nella storia dell’azienda, al di fuori del 2020.

“Sono grato ai dipendenti di United che hanno offerto performance incredibili in questo trimestre, prendendosi cura dei nostri clienti e producendo, secondo la maggior parte dei parametri, il miglior trimestre operativo della nostra storia”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United Airlines. “Nonostante le crescenti preoccupazioni per un rallentamento economico, le tendenze di ripresa dalla crisi COVID in corso in United continuano a prevalere e rimaniamo ottimisti sul fatto che continueremo a fornire solidi risultati finanziari nel quarto trimestre, nel 2023 e oltre”.

Risultati finanziari del terzo trimestre 2022

Reported third quarter 2022 net income di $942 milioni, adjusted net income di $927 milioni.

Reported third quarter 2022 capacity diminuita del 9,8% rispetto al terzo trimestre 2019.

Reported third quarter 2022 total operating revenue di $12,9 miliardi, in crescita del 13,2% rispetto al terzo trimestre 2019.

Reported third quarter 2022 operating margin pari all’11,3%, adjusted operating margin pari all’11,5%.

Reported third quarter 2022 pre-tax margin 9,0%, adjusted pre-tax margin 8,9%.

(Ufficio Stampa United Airlines)