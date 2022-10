Leonardo: esordio dell’AW609 e lancio del marchio Agusta in Nord America a NBAA 2022

La principale conferenza e fiera sul trasporto aereo executive del Nord America torna in Florida: un’importante occasione per Leonardo per presentare importanti novità e incontrare la comunità del trasporto aereo executive ed esplorare insieme il futuro del settore.

“Per la prima volta dopo quattro anni, l’NBAA Business and Aviation Conference and Exhibition torna a Orlando, in Florida, presso l’Orlando County Convention Center, dal 18 al 20 ottobre. Oltre a fornire un aggiornamento sui futuri scenari del trasporto VIP/corporate, l’NBAA offrirà due importanti anteprime al mercato nord americano: l’introduzione del nuovo marchio VIP Agusta nella regione e l’esposizione dell’AW609 in configurazione VIP, per la prima volta a una conferenza sul trasporto executive. Sarà presentato in statica anche un AW109 GrandNew, in tour negli Stati Uniti per voli dimostrativi.

Con una flotta globale di oltre 900 elicotteri che svolgono missioni di trasporto passeggeri, tra cui trasporto privato, corporate, charter, servizi di linea e trasporto VIP/Governativo, e una quota di mercato mondiale nel segment VIP bimotore pari al 40%, Leonardo è leader mondiale in questo specifico settore. Anche negli Stati Uniti, Leonardo ha registrato fino a oggi forti vendite e un potenziale in crescita. L’AW139, il bimotore di classe intermedia leader a livello mondiale, si sta rivelando estremamente interessante per gli Stati Uniti, dove un numero crescente di operatori del trasporto privato ne stanno apprezzando il livello di tecnologia e gli standard di sicurezza, il comfort e le prestazioni complessive in termini di velocità, autonomia e resistenza.

Con il marchio VIP Agusta, lanciato durante le fiere EBACE e LABACE, Leonardo rinnova i fattori distintivi che hanno reso il brand celebre e apprezzato in tutto il mondo, aggiungendovi ulteriori soluzioni e servizi, accompagnati da nuovi progressi tecnologici.

Il lancio del brand è avvenuto durante Expo 2020 Dubai alla fine dello scorso anno, insieme con la presentazione del nuovo terminal Casa Agusta per aeromobili ad ala rotante, realizzato in collaborazione con Falcon Aviation. Nella stessa occasione è stato esposto anche il convertiplano AW609″, afferma Leonardo.

“L’AW609 sta trasformando il mondo dei velivoli ad ala rotante, facilitando gli spostamenti tra i centri urbani. La configurazione VIP dell‘AW609, con svariate proposte di interni personalizzati, è il flagship del marchio Agusta e permette ai clienti di scegliere tra interni da 5 a 7 posti, con cucina e servizi di bordo opzionali. Grazie alle capacità di trasporto punto a punto che consentono di evitare il traffico, i trasferimenti e le piste aeroportuali, l‘AW609 è pronto a trasformare il concetto di viaggio VIP.

All’NBAA, Leonardo presenterà le nuove opzioni e i servizi dedicati agli operatori di elicotteri VIP/corporate nell’ambito delle iniziative legate al brand Agusta. Tra questi, i layout degli Interior Moods, un nuovo piano di servizi di manutenzione integrata e una sezione dedicata ad Agusta nel Portale Clienti Leonardo Elicotteri. Gli Interior Moods, inizialmente creati per gli elicotteri AW169, AW139 e AW189, consistono in tre nuove diverse opzioni di personalizzazione degli interni – ispirate ai nomi di altrettante città iconiche – basate su colori, materiali, configurazioni dei sedili e dotazioni di bordo specifiche. Sono progettati per consentire ai clienti di scegliere e creare il loro ambiente ideale, per rispecchiare al meglio la loro personalità e soddisfare le loro aspettative: dal senso di calore, armonia e purezza di “Firenze”, alla coesistenza degli opposti di “Londra”, quali la tradizione e l’innovazione, fino all’energia e alla passione ed energia di “New York”.

Il nuovo piano di assistenza per elicotteri VIP AGUSTAforYOU, specificamente sviluppato per gli operatori corporate, punta a migliorare la disponibilità degli aeromobili, a ridurre i costi di inventario, a ottimizzare le spese e copre la manutenzione programmata e non dei componenti della cellula, dell’avionica e di altri elementi. Il piano attualmente supporta i modelli AW109 GrandNew, AW169 e AW139 e verrà prossimamente esteso ad altre piattaforme. Inoltre, sul Portale Clienti Leonardo Elicotteri, gli operatori VIP avranno a disposizione un’area dedicata per verificare l’avanzamento e lo stato di produzione e di collaudo dei loro elicotteri, anche attraverso l’utilizzo di immagini. Tutti questi servizi rispondono all’esigenza di esclusività di chi sceglie Agusta e rendono unica e realmente completa l’esperienza di utilizzo degli elicotteri di Leonardo, sin dal primo giorno”, prosegue Leonardo.

“Gli elicotteri VIP di Leonardo sono, inoltre, dotati di una serie di tecnologie a supporto della sicurezza, del comfort, della navigazione e dell’efficacia della missione, del supporto e dell’addestramento.

Per spiegare alcune di queste caratteristiche, oltre all’AW609, Leonardo espone in mostra statica all’NBAA anche un AW109 GrandNew.

L’AW109 GrandNew risponde alla domanda di mercato per un elicottero in grado di unire prestazioni, velocità, carico utile e flessibilità operativa, insieme a un minor impatto ambientale. Capace di operare nelle condizioni meteorologiche più avverse, è sicuramente l’elicottero leggero multiruolo top di gamma nella classe dei bimotore leggeri, e offre la massima sicurezza grazie alla navigazione avanzata e alla tecnologia che permette all’equipaggio di mantenere una piena consapevolezza della situazione operativa durante il volo”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)