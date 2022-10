News Brevi – 19.10.2022

SOCCORSO AEREO: DOPPIO INTERVENTO DEL 15° STORMO DELL’AERONAUTICA MILITARE PER SOCCORRERE PERSONE A BORDO DI NAVI DA CROCIERA – Un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare ha compiuto due diverse missioni, nella giornata di ieri, martedì 18 ottobre, per recuperare dapprima in mattinata una donna, una turista tedesca di 77 anni colta da un malore a bordo della nave da crociera “Balmoral”, per poi effettuare un intervento analogo, intorno alle 18:00, a favore di un turista francese di 74 anni, anch’egli in gravi condizioni, sulla nave da crociera “MSC- Seaside”. L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata in prontezza operativa per attività di soccorso, si è alzato in volo entrambe le volte dall’aeroporto militare di Decimomannu (CA), sede dell’80° Centro Combat SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo, per raggiungere in tempi rapidi le navi su cui viaggiavano i due turisti. Grazie all’uso del verricello, strumento indispensabile per effettuare tale tipo di operazioni di soccorso laddove non sia possibile atterrare, il personale aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare ha potuto prelevare direttamente dal ponte delle navi le due persone, imbarcandole in sicurezza sull’elicottero. Nel caso del secondo intervento, l’HH-139B ha dovuto fare scalo prima sull’aeroporto di Elmas, per caricare a bordo un medico del 118 che prestasse le prime cure urgenti al paziente, che versava in gravi condizioni. Una volta terminato l’imbarco della persona soccorsa, l’elicottero si è diretto celermente, in entrambi i casi, presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari. Le richieste di intervento, pervenute dalla Prefettura di Cagliari, sono state autorizzate dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere. L’80° Centro CSAR è uno dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce ogni singolo giorno dell’anno la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, e concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7.300 persone in pericolo di vita. Il 15° Stormo opera alle dipendenze del Comando Forze per la Mobilità e il Supporto (CFMS) del Comando Squadra Aerea (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SINGAPORE AIRLINES SCEGLIE SITA OPTICLIMB® PER RIDURRE LE EMISSIONI DI CARBONIO FINO A 15.000 TONNELLATE ALL’ANNO – Per raggiungere il suo obiettivo di emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050, Singapore Airlines ha scelto SITA OptiClimb®, uno strumento digitale di analisi prescrittiva a bordo aereo per ottimizzare il consumo del carburante. SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha calcolato infatti che questa soluzione è in grado di supportare la compagnia aerea per la riduzione delle emissioni di CO2 degli aerei fino a 15.000 tonnellate all’anno. Utilizzando SITA OptiClimb®, il vettore è in grado di ottimizzare l’utilizzo del carburante durante la fase di salita dell’aereo. La soluzione, unica nel suo genere, abbina modelli di apprendimento automatico specifici per la coda dell’aereo alle previsioni meteo 4D per consigliare velocità di salita personalizzate in base alle diverse altitudini. La tecnologia sfrutta i dati storici di volo per prevedere il consumo di carburante in diversi scenari e raccomanda profili di salita ottimizzati su un’interfaccia facile da usare per i piloti. Dopo un periodo di test e a seguito della convalida dei risultati di SITA OptiClimb®, lo strumento è utilizzato sulla flotta di Airbus A350 di Singapore Airlines dall’agosto 2022. Si stima che le compagnie aeree possano risparmiare fino al 5% di carburante durante la fase di salita di ogni volo, ed evitare, quindi, circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica all’anno se tutte le aerolinee del mondo utilizzassero SITA OptiClimb®.

QATAR AIRWAYS E QATAR TOURISM SVELANO LE INIZIATIVE PER LA FIFA WORLD CUP QATAR 2022TM – Con l’avanzare del conto alla rovescia per ospitare il più grande evento calcistico del mondo, Qatar Airways Group e Qatar Tourism presentano importanti eventi per offrire agli appassionati di calcio un intrattenimento di livello mondiale, tra cui Qatar Live, che ospiterà più di 60 artisti internazionali durante la Coppa del Mondo. La conferenza ha mostrato una sinergia tra viaggi e turismo, poiché Qatar Airways ha rivelato oltre dieci progetti sviluppati con partner tra cui Qatar Tourism, Supreme Committee for Delivery and Legacy e Qatari Diar. La compagnia aerea ha annunciato lo sviluppo di beach club, fan zone e parchi a tema, oltre a ospitare Qatar Live, Daydream Music Festival, Lusail Boulevard brand activation, Qatar Airways Sky House, Winter Wonderland e la cerimonia di inaugurazione della nave da crociera MSC World Europa. In un’approfondita conferenza stampa, Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, è stato raggiunto dal FIFA World Cup Qatar 2022™ Chief Executive Officer, Mr. Nasser Al Khater e dal MATAR Chief Operations Officer, Eng. Badr Al Meer. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Oggi vediamo l’ampiezza di ciò che si può ottenere quando l’aviazione e il turismo lavorano insieme. Siamo molto orgogliosi di annunciare una vasta gamma di spettacoli dal vivo di livello mondiale in Qatar per celebrare il torneo più emozionante che si svolgerà in Medio Oriente. Non vediamo l’ora che la nostra gente del posto e i turisti abbiano il meglio dell’industria dell’intrattenimento prontamente disponibile per il loro divertimento”. Nasser Al Khater, ha dichiarato: “Il Qatar è pronto ad accogliere il mondo e ospitare un’edizione unica della Coppa del Mondo FIFA, la prima che si svolgerà in Medio Oriente e nel mondo arabo. I fan possono aspettarsi un calcio internazionale di prim’ordine e una vasta gamma di opzioni di intrattenimento. Gli spettacoli dal vivo annunciati oggi da Qatar Airways e Qatar Tourism entusiasmeranno sicuramente i fan di tutto il mondo mentre si preparano a scendere nel nostro Paese per un festival indimenticabile di calcio, divertimento e intrattenimento”. Engr. Badr Mohammed Al-Meer ha dichiarato: “MATAR è pronto per l’attesissima Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e non vediamo l’ora di accogliere i fan per il mega evento. Stiamo introducendo entusiasmanti attivazioni all’Hamad International Airport e a Doha International Airport, che incarneranno lo spirito del calcio e renderanno questa esperienza davvero unica nella vita”.

AERONAUTICA MILITARE: L’INTERVENTO A TRAPANI PER IL MALTEMPO – Giovedì 13 ottobre, in risposta alla violenta ondata di maltempo che ha colpito l’area del Trapanese, si sono mobilitate, in uno sforzo congiunto, diverse articolazioni dello Stato. Tra queste, l’Aeronautica Militare ha fornito un contributo in termini di uomini, mezzi e risorse per prestare soccorso alla popolazione in grave difficoltà. Su richiesta della Prefettura di Trapani, il Comando Operazioni Aerospaziali, ente dell’Aeronautica Militare che ha tra i suoi compiti anche quello di coordinare questo tipo di interventi a supporto della popolazione civile, ha disposto l’attivazione di un equipaggio su elicottero HH-139 dell’82° Centro Combat C\SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo, di base sull’aeroporto di Trapani. L’equipaggio in servizio d’allarme è decollato prontamente, con lo scopo di raggiungere e soccorrere le 22 persone, per lo più minorenni, ospiti di un centro di prima accoglienza in zona Salinagrande (TP), che, nel tentativo di mettersi in salvo dall’alluvione, erano rimaste bloccate ed isolate sul tetto dell’edificio. Le operazioni di soccorso, che hanno richiesto l’intervento del personale aerosoccorritore, hanno permesso di trarre in salvo il gruppo. L’elicottero ha imbarcato tredici giovani, mentre altri nove sono stati raggiunti e soccorsi dai Vigili del Fuoco grazie ad una speciale imbarcazione. L’operazione congiunta ha consentito di mettere in salvo tutte le ventidue persone rimaste isolate. Per far fronte agli ingenti danni provocati, è stato attivato dal Comando Operativo di Vertice Interforze, su richiesta della Prefettura di Trapani, il 3° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare di Bari-Palese che ha impiegato personale altamente specializzato con mezzi tecnici a supporto della Protezione Civile, per ripristinare la viabilità e alcune infrastrutture gravemente danneggiate dalle violente piogge che hanno colpito l’intera provincia trapanese nei giorni scorsi. Con un preavviso di pochissime ore, nella prima mattinata di domenica 16 ottobre, il personale dell’Aeronautica Militare è intervenuto con quattro mezzi tecnici specializzati a fronteggiare situazioni di crisi, allo scopo di effettuare operazioni di bonifica delle strade invase dal fango e ripristinare la grave situazione determinatasi nel territorio del Comune di Misiliscemi, favorendo il deflusso della grande quantità di acqua e fango è riversati nelle case (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO MILANO BERGAMO: AVVISO AI VIAGGIATORI PER IL 21 OTTOBRE – L’Aeroporto di Milano Bergamo informa: “A causa di uno sciopero degli addetti al controllo del traffico aereo, nella giornata di venerdì 21 ottobre, alcuni voli potranno subire ritardi o cancellazioni. Invitiamo i passeggeri a controllare i siti web della propria compagnia aerea per essere aggiornati sullo stato dei voli”.

ANA OFFRE A BORDO PASTI VEGANI, VEGETARIANI E SENZA GLUTINE – All Nippon Airways (ANA) inizierà a offrire nuovi pasti vegani, vegetariani e senza glutine a partire dal 1° novembre, che stanno diventando sempre più popolari a livello internazionale. Come con le precedenti opzioni gastronomiche salutari che ANA ha iniziato a servire a bordo, questi nuovi menu sono una collaborazione tra lo chef THE CONNOISSEURS, Hideki Takayama e gli chef ANA. “Fornire opzioni pasti inclusive è essenziale per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza di volo”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management & Planning of ANA. “Non vediamo l’ora di offrire queste voci di menu di alta qualità e di fornire una gamma di opzioni alimentari per tutti i nostri clienti”. Le aggiunte fanno parte dei continui sforzi di ANA per fornire ai passeggeri un’ampia varietà di scelte per soddisfare i loro gusti e preferenze. Ad esempio, nell’ottobre 2021, ANA ha introdotto il rinnovo di quattro pasti salutari a bordo; pasti per diabetici, a basso contenuto di grassi, ipocalorici e a basso contenuto di sale, e questi menu sono stati scelti da molti clienti e si stanno affermando come un’opzione per tutti.

DELTA RICONOSCIUTA DA FORBES COME 6TH 6th BEST EMPLOYER IN THE WORLD – Forbes ha classificato Delta Air Lines al sesto posto nella sua lista dei migliori datori di lavoro al mondo per il 2022, in aumento di 14 posizioni rispetto all’anno precedente. Delta è salita in cima alla lista di Forbes 2022, guidando tutte le compagnie aeree nella nuova classifica. Delta è stata riconosciuta come il sesto miglior posto di lavoro al mondo da Forbes, ed è l’azienda di più alto livello al di fuori del settore tecnologico. “Le nostre persone sono il nostro investimento più elevato”, ha affermato Joanne Smith, EVP e Chief People Officer, Delta. “Quando veniamo riconosciuti da un’istituzione come Forbes come uno dei migliori datori di lavoro al mondo per il 2022, è un’affermazione significativa del modo in cui ascoltiamo – e agiamo – quando le nostre persone condividono con noi i loro bisogni e obiettivi unici”. Forbes classifica i datori di lavoro nella sua lista annuale sulla base dei dati di sondaggi indipendenti su 150.000 lavoratori a tempo pieno e part-time presso le principali aziende di 57 paesi.

DELTA SKYMILES RICONOSCIUTO COME TOP LOYALTY PROGRAM NELLE AMERICHE – I Frequent Traveller People’s Awards hanno riconosciuto Delta SkyMiles come il miglior programma fedeltà delle Americhe in quattro delle sue cinque categorie di premi, tra cui best customer service and program of the year for 2021. I premi, annunciati il 22 settembre, hanno anche riconosciuto SkyMiles per aver ottenuto i migliori vantaggi per i membri d’elite nelle Americhe nel 2021 e la carta Delta SkyMiles® Gold American Express come Americas’ best airline affinity credit card nel 2021. I Frequent Traveller People’s Awards sono l’ultimo di molti riconoscimenti che Delta ha ricevuto quest’anno.

AIRLINK SCEGLIE ACCELYA PER LA GESTIONE DEGLI AUDIT DI VENDITA E RIMBORSO SULLE VENDITE INDIRETTE – Airlink annuncia la scelta di Accelya World SLU per gestire gli audit delle vendite e dei rimborsi sulle vendite indirette, a partire dal 1 novembre 2022. “Diamo il benvenuto a questa nuova collaborazione con i servizi di Accelya World SLU. Al momento il team di Revenue Accounting è focalizzato sulle attività di implementazione. L’attuazione degli audit di vendita e di rimborso permetteranno alla compagnia di attivare la funzionalità di rimborso diretto attraverso il GDS nel primo trimestre del nuovo anno. Questo sarà un cambiamento positivo per tutti i nostri partner commerciali. Ci auguriamo che questo nuovo sviluppo sia accolto con favore da tutte le parti e che sia vantaggioso per tutto il settore commerciale”, afferma Airlink.