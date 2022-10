ITA Airways sceglie ruote e freni in carbonio Safran per la sua flotta Airbus A350 e A320neo

ITA Airways ha scelto ruote e freni in carbonio firmati Safran Landing Systems per equipaggiare sei Airbus A350 e venti A320neo nella sua flotta.

“Gli equipaggiamenti Safran Landing Systems per gli aeromobili Airbus A350 e A320neo offrono un significativo vantaggio in termini di peso rispetto ai prodotti dei competitor, contribuendo all’obiettivo e all’impegno di ITA Airways di ridurre al minimo la propria impronta ambientale e consentendo di risparmiare più di 300 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno su tutta la sua flotta. Inoltre, l’equipaggiamento dell’A350 è caratterizzato da un design unico che garantisce un raffreddamento più rapido a fronte di un TAT più breve e maggiore flessibilità all’interno della flotta. Le ruote e i freni di Safran Landing Systems sono leader indiscussi del mercato grazie all’affidabilità e alle performance ineguagliabili che offrono. Ad oggi sono installati su oltre 11.000 aeromobili”, affermano Safran e ITA Airways.

Alessio Leone, Responsabile delle Operazioni di Manutenzione di ITA Airways, ha dichiarato: “Con Safran Landing Systems condividiamo una collaborazione di fiducia di lunga data. Le loro ruote e freni in carbonio sono la soluzione ideale, non solo in termini di prestazioni e costi di manutenzione, ma anche perché offrono un’importante riduzione di peso e assicurano benefici di durata che sono in linea con la nostra strategia sostenibile e con il nostro claim “Born To Be Sustainable”. Ci siamo impegnati con i nostri clienti a diventare il vettore aereo più green d’Europa entro il 2026 e Safran ci garantisce il supporto per realizzare l’obiettivo”.

Nicolas Potier, Executive Vice President of wheels & brakes division in Safran Landing Systems, ha aggiunto: “Siamo lieti di proseguire nella nostra lunga partnership con ITA Airways, per cui già forniamo attività di assistenza a 50 aeromobili A319 e A320. Inoltre, siamo molto orgogliosi di essere al fianco della Compagnia di bandiera italiana nel perseguire un modello di sviluppo sostenibile, che comprende una progressiva modernizzazione della flotta. ITA Airways e Safran condividono valori comuni e hanno abbracciato lo stesso obiettivo: favorire l’avvento di un’aviazione sostenibile nei prossimi decenni”.

Questo contratto includerà anche Landing LifeTM, i servizi di assistenza su misura, responsive, affidabili e cost-effective offerti da Safran Landing Systems.

Safran è un gruppo internazionale ad alto profilo tecnologico che opera nei settori dell’aviazione (propulsione, equipaggiamwntie interni), dello spazio e della difesa. Il suo scopo principale è quello di contribuire a un mondo più sicuro e sostenibile, in cui il trasporto aereo sia più ecologico, confortevole e accessibile. Safran vanta una presenza globale, con 76.800 dipendenti e un fatturato di 15,3 miliardi di euro nel 2021. Detiene, da sola o in partnership, posizioni di leadership mondiale o regionale nei suoi mercati principali.

Safran Landing Systems è leader mondiale in aircraft landing and braking systems. La sua esperienza copre l’intero ciclo di vita dei suoi prodotti, dalla progettazione e produzione alla manutenzione e riparazione. L’azienda collabora con più di 25 airframers in civil, regional, commercial and military transport, supportando più di 32.000 aeromobili ed effettuando oltre 80.000 atterraggi al giorno.

(Ufficio Stampa Safran Landing Systems – ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)