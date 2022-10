CFM e Air France Industries KLM Engineering & Maintenance ampliano il LEAP open MRO network

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance ha firmato un CFM Branded Service Agreement (CBSA) per i motori LEAP-1A e LEAP-1B. Secondo i termini del CBSA, AFI KLM E&M fornirà l’intera gamma di LEAP Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) services per gli operatori di tutto il mondo.

“Dato il successo commerciale del motore LEAP, la domanda per LEAP MRO services crescerà rapidamente nei prossimi anni. Nell’offrire LEAP MRO services, AFI KLM E&M sfrutta le sue capacità e competenze in operation and maintenance per il suo ampio portafoglio di motori”, afferma il comunicato.

“CFM è orgogliosa di avere AFI KLM E&M nel LEAP MRO team. L’aggiunta di un fornitore così importante e rispettabile migliora e rafforza notevolmente il nostro LEAP open MRO network. Con la sua vasta esperienza su motori come le linee di prodotti CFM56, GE90 e GEnx, le sue capacità innovative e la sua costante attenzione alla progettazione di nuove soluzioni, AFI KLM E&M darà senza dubbio un contributo significativo allo sviluppo continuo di un supporto di livello mondiale per il motore LEAP, per tutta la sua vita”, afferma François Planaud, executive vice president Support and Services for CFM parent company Safran Aircraft Engines.

La scelta di Air France-KLM di acquistare 200 motori LEAP-1A per equipaggiare la sua nuova flotta di aeromobili Airbus A320neo e A321neo all’inizio dell’anno contribuirà anche a rafforzare l’esperienza della compagnia nei LEAP services.

“Abbiamo una relazione decennale con AFI KLM E&M e siamo grati di poter continuare con questa partnership. AFI KLM E&M fornisce già oggi LEAP quick-turn services, in modo che possano fornire immediatamente ai clienti una soluzione competitiva, poiché la domanda di manutenzione del motore LEAP aumenterà notevolmente nei prossimi anni”, afferma Tom Levin, vice president, After Market Strategic Solutions for CFM parent company GE Aerospace.

“L’avanzato motore CFM LEAP continua a stabilire nuovi standard del settore per fuel efficiency and asset utilization, accumulando oltre 23 milioni di engine flight hours e 10 milioni di cicli in commercial operations. La flotta fornisce un miglioramento dal 15% al 20% nel consumo di carburante e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento della rumorosità rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il motore LEAP ha consentito agli operatori di risparmiare oltre 15 milioni di tonnellate di CO2″, afferma CFM International.

Anne Brachet, Executive Vice President Air France-KLM Engineering & Maintenance, ha dichiarato: “Siamo lieti di entrare a far parte del global maintenance network per il LEAP engine. Questo CBSA agreement con CFM è un riconoscimento del know-how e dell’esperienza di AFI KLM E&M nel supporto dei motori di nuova generazione e segna un altro passo fondamentale nello sviluppo del nostro engine MRO service portfolio. Voglio ringraziare sinceramente il nostro partner CFM per il suo continuo supporto nel potenziare le nostre LEAP activities”.

“In qualità di più grande independent engine MRO service provider al mondo, AFI KLM E&M industrializzerà il motore LEAP in entrambe le sue strutture MRO all’avanguardia a Parigi e Amsterdam, dandogli sia la capacità che la flessibilità per rispondere alle esigenze di questo mercato competitivo e in rapida crescita.

In qualità di airline-MRO, AFI KLM E&M fornisce soluzioni MRO che, oltre a ottimizzare i costi di manutenzione, promuovono anche la sostenibilità e massimizzano il valore per l’operatore”, prosegue il comunicato.

“La natura aperta del CFM MRO network crea un ambiente competitivo estremamente vantaggioso per gli operatori”, ha affermato Michael Grootenboer, SVP Group Engine Product AFI KLM E&M. “Non solo riduce i costi di proprietà durante tutto il ciclo di vita del motore, ma assicura anche una spinta continua all’innovazione, migliorando l’airline value e migliorando la sostenibilità. In qualità di airline-MRO, mettiamo questa spinta al centro della nostra offerta agli operatori di tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International)