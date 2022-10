L’AW609 tiltrotor programme stabilisce un’importante pietra miliare con il volo inaugurale del primo production aircraft

Il primo multirole tiltrotor programme al mondo, progettato per ridefinire una gamma di servizi commerciali e pubblici, ha segnato un’importante pietra miliare con il volo inaugurale del primo AW609 production aircraft.

“Questo velivolo introduce capacità senza precedenti nell’ambito di una ‘powered lift category’ civil certification dedicata ora in fase di sviluppo. Designato AC5, il velivolo ha preso il volo presso il sito Leonardo di Philadelphia il 13 ottobre, eseguendo come previsto initial in-flight evaluation of systems and general handling.

Il primo velivolo di produzione si aggiunge a un prototipo con base negli Stati Uniti e altri due in Italia, tutti attualmente coinvolti nelle ultime fasi delle attività di test in vista della certificazione FAA (Federal Aviation Administration). AC5 sarà trattenuto da Leonardo contribuendo alle dimostrazioni per i clienti, a mission capability evaluation and expansion, supportando il produttore e gli operatori nel passaggio dalla fase di sviluppo a quella operativa una volta sul mercato. Attualmente, tre customers production aircraft sono sulla linea di assemblaggio finale dedicata in varie fasi di costruzione a Philadelphia“, afferma Leonardo.

Gian Piero Cutillo, MD Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “Questo straordinario risultato si aggiunge a diverse pietre miliari per il programma AW609 nell’ultimo anno, attraverso il suo progresso tecnico e durante le sue apparizioni pubbliche. Insieme, questo testimonia il livello di maturità raggiunto da questo programma innovativo e le nostre credenziali per essere pionieri nel settore emergente dei fast rotorcraft. Ringrazio il nostro team integrato di persone qualificate e impegnate in tutte le nostre aree geografiche per aver reso possibile tutto questo, mentre continuano a lavorare per la certificazione”.

“All’inizio di quest’anno il cliente di lancio dell’AW609 negli Stati Uniti, Bristow Group, ha partecipato a un volo dimostrativo a Philadelphia, segnando un’importante pietra miliare, poiché Leonardo e Bristow collaborano per introdurre in servizio l’AW609. Inoltre, nel marzo 2022 la base di utenti dell’AW609 è stata ulteriormente ampliata con l’aggiunta di un operatore europeo di lunga data di elicotteri Leonardo non divulgato, che mirerà a introdurre quattro convertiplani per svolgere una serie di missioni di trasporto passeggeri a supporto delle sue point-to-point operations in tutto il mondo.

L’AW609 rivoluzionerà il trasporto aereo grazie alla versatilità di un rotorcraft e le peformance di un aeroplano. L’AW609 eccelle nel fornire un trasporto rapido da punto a punto a lungo raggio, sia che colleghi i centri cittadini sia che fornisca un accesso tempestivo a località remote. Può trasportare fino a nove passeggeri nel comfort di una cabina pressurizzata, trasformando private and business travel, EMS, SAR, offshore operations and patrol, servendo sia il settore privato che quello governativo.

Ad oggi, il programma ha registrato quasi 1.900 ore di volo negli Stati Uniti e in Italia. Gli utenti riceveranno un supporto completo e pacchetti di formazione, principalmente con sede presso la nuova Training Academy di Leonardo in Philadelphia. Inaugurata nel 2021, ospita il primo AW609 full-flight Simulator al mondo”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)