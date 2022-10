American Airlines riporta i risultati finanziari del terzo trimestre 2022

American Airlines Group Inc. ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre 2022.

Third-quarter net income di $483 milioni, o $0,69 per diluted share. Escludendo net special items, third-quarter net income di $478 milioni o $0,69 per diluted share.

Record revenue nel trimestre di $13,5 miliardi, che rappresenta un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2019, nonostante la capacità di volo inferiore del 9,6%.

La compagnia chiuso il terzo trimestre con $14,3 miliardi di liquidità totale disponibile, più del doppio della liquidità totale disponibile a fine 2019. American Airlines continua a portare a termine il suo piano di ripagare circa $15 miliardi di debito totale entro la fine del 2025.

“Il team di American Airlines continua a raggiungere i nostri obiettivi per eseguire operazioni affidabili e tornare alla redditività”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “La domanda rimane forte ed è chiaro che i clienti negli Stati Uniti e in altre parti del mondo continuano a dare valore ai viaggi aerei e alla capacità di riconnettersi dopo la pandemia. American ha la flotta più giovane e fuel-efficient tra gli U.S. network carriers e siamo ben posizionati per il futuro grazie agli incredibili sforzi del nostro team”.

“Nel terzo trimestre American ha volato con un programma che era più del 25% più grande del suo concorrente più vicino, misurato dal totale delle partenze. American e i suoi regional partners hanno operato più di 500.000 voli nel trimestre, con un load factor medio dell’85,3%, 6,6 punti in più rispetto al terzo trimestre 2021. Nonostante un ambiente operativo difficile, con uragani in Florida e nei Caraibi e inondazioni a Dallas-Fort Worth, American ha riportato la sua affidabilità operativa ai livelli pre-pandemia nel terzo trimestre.

American è orgogliosa di offrire ai clienti il network più ampio di qualsiasi U.S. airline, con una media prevista di oltre 5.100 partenze giornaliere per il resto dell’anno.

American ha prodotto ricavi per 13,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre, un aumento del 13% rispetto al 2019 e un record per qualsiasi trimestre nella storia della compagnia. Questo fatturato record è stato ottenuto volando il 9,6% in meno di capacità rispetto allo stesso periodo del 2019. La compagnia ha prodotto un operating margin escludendo net special items del 7,2% nel trimestre.

La domanda per domestic and short-haul international travel rimane molto forte e la compagnia aerea prevede un ulteriore miglioramento della domanda per long-haul international travel, man mano che le restrizioni di viaggio e i requisiti di test vengono revocati in tutto il mondo.

American ha chiuso il terzo trimestre con 14,3 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile, comprensiva di liquidità e investimenti a breve termine più capacità non utilizzata nell’ambito di linee di credito revolving e altre linee di credito. La riduzione totale del debito continua a essere una priorità assoluta e American resta sulla buona strada per ridurre i livelli di debito totale di 15 miliardi di dollari entro la fine del 2025″, afferma American Airlines.

“American Airlines continuerà ad abbinare la sua capacità con le risorse necessarie per supportare le sue operazioni. Sulla base delle tendenze attuali, la compagnia prevede che il fourth-quarter total revenue sarà dall’11% al 13% in più rispetto al quarto trimestre 2019, con una capacità inferiore dal 5% al 7%. Con queste tendenze della domanda e le attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l’impatto di special items, la compagnia prevede di produrre un margine operativo compreso tra il 5,5% e il 7,5% nel quarto trimestre. Sulla base delle indicazioni odierne, American Airlines prevede che il suo fourth-quarter 2022 earnings per diluted share, esclusi net special items, sarà compreso tra $0,50 e $0,70″, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits American Airlines)