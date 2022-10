TUI seleziona l’Embraer E195-E2

TUI Group ha selezionato l’E195-E2 di Embraer per entrare a far parte della flotta TUI fly Belgium. TUI, uno dei principali gruppi turistici del mondo, prenderà in consegna tre E195-E2 da AerCap in long-term lease. Gli aerei, dalla flotta esistente di AerCap, dotati di motori Pratt & Whitney GTF, saranno consegnati in una configurazione con 136 posti, in una sola classe, nella prima metà del 2023.

“Siamo entusiasti di aggiungere l’E195-E2 alla nostra Belgium fleet. Operando su rotte a corto e medio raggio, il nuovo aeroplano è il più efficiente sul mercato. Consuma meno carburante, ha un’autonomia maggiore, ma allo stesso tempo è più silenzioso del 50% ed emette fino a un terzo di anidride carbonica in meno. Gli aerei opereranno principalmente da Anversa, da dove voleranno verso aeroporti più distanti, il che ci consentirà di espanderci in nuove holiday destinations dal nord del Belgio”, ha affermato Marco Ciomperlik, Chief Airline Officer, TUI Group.

“La scelta dell’E195-E2 è una pietra miliare importante per rendere la flotta di TUI ancora più efficiente a sostegno dei nostri obiettivi di sostenibilità. In collaborazione con AerCap, Embraer e Pratt & Whitney, abbiamo concordato un pacchetto interessante che consente a TUI di offrire ai viaggiatori provenienti da regional airports del Belgio un inizio di vacanza ancora migliore”, ha aggiunto Tom Chandler, Managing Director Fleet and Asset Management, TUI Group.

“Siamo molto lieti di annunciare il leasing di tre E195-E2 con TUI. AerCap ha una lunga storia di collaborazione con TUI e siamo entusiasti di far parte del loro piano di rinnovo della flotta”, ha affermato Peter Anderson, Chief Commercial Officer, AerCap. “Gli E195-E2 sono gli aerei perfetti per supportare le operazioni di TUI con maggiore versatilità e maggiore efficienza, consentendo loro di rispettare i propri impegni di sostenibilità. Auguriamo a TUI ogni successo con gli E2-Jets e non vediamo l’ora di lavorare con loro mentre operano questi velivoli”.

Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation, ha aggiunto: “Diamo il benvenuto a TUI, già operatori della prima generazione E190, nella famiglia di operatori E2. L’economicità dell’E195-E2, combinata con il suo comfort, è win win per TUI: consente all’operatore di aumentare la capacità e deliziare i propri ospiti, riducendo allo stesso tempo i fuel costs e le emissioni. Siamo lieti di continuare la nostra lunga relazione con TUI e ringraziamo AerCap per la loro collaborazione”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)