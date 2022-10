News Brevi – 20.10.2022

BOEING INAUGURA LA PALESTRA SCOLASTICA DELL’ISTITUTO GALILEI DI TARANTO – È stata inaugurata, alla presenza delle autorità locali, la nuova palestra dell’Istituto comprensivo Galileo Galilei di Taranto, riqualificata grazie al progetto educativo “School Cleaning Day” promosso da Boeing in collaborazione con ScuolAttiva Onlus e l’organizzazione Retake Taranto. Si va così a coronare il risultato di un intervento di riqualificazione avviato nel maggio scorso, quando più di 120 studenti della scuola, situata nel quartiere Tamburi di Taranto, insieme agli insegnanti, ai dipendenti di Boeing Italia e ai volontari di ScuolAttiva Onlus e di Retake Taranto, hanno ritinteggiato le pareti della palestra e realizzato un murale, ideato dagli alunni, di 25 mq lungo una delle sue pareti; sistemato e riverniciato delle panchine e ripulito gli spazi esterni, dando vita ad un orto didattico. “L’impegno di Boeing per un futuro più attento ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale passa anche attraverso il supporto a progetti concreti e significativi a favore della comunità. Siamo dunque orgogliosi di aver contribuito a questa nuova iniziativa che ha visto collaborare fianco a fianco i nostri dipendenti, i bambini e i ragazzi dell’Istituto Galilei e le associazioni, tutti animati da uno stesso obiettivo: rendere migliori i luoghi in cui viviamo. Una cultura del rispetto del mondo che ci circonda e degli altri che va coltivata fin dalla tenera età e su cui spesso sono proprio le nuove generazioni a farci riflettere. La scuola diventa così non solo un luogo di formazione dal punto di vista didattico, ma anche di condivisione di valori, verso un mondo più attento e sostenibile, che devono guidarci tutti”, ha dichiarato la Presidente di Boeing Italia, Angela Natale. Da 5 anni Boeing Italia promuove il progetto di sostenibilità e cittadinanza attiva che coinvolge migliaia di studenti delle scuole primarie italiane. Il progetto educativo School Cleaning Day ambisce a rappresentare un significativo esempio di intervento sociale agendo in aree caratterizzate da un contesto socio-economico di svantaggio.

AIR ASTANA PRENDE IN CONSEGNA IL NONO AIRBUS A321LR – Air Astana informa: “Il nono Airbus A321LR è arrivato ad Almaty da Amburgo il 15 ottobre 2022 e la consegna del decimo aeromobile è prevista prima della fine dell’anno. Il primo Airbus A321LR è stato consegnato ad Air Astana nell’ottobre del 2019. L’ultimo aeromobile è in leasing operativo da Air Lease Corporation. L’Airbus A321LR è una versione a lungo raggio dell’A321neo ed è operato sul network internazionale di Air Astana, con destinazioni quali Antalya, Bangkok, Dubai, Francoforte, Istanbul, Londra, Phuket e Sharm El Sheikh. L’aeromobile è configurato in un layout a due classi con 16 posti in business class e 150 posti in economy. Air Astana Group al momento opera una flotta di 40 aeromobili che comprende 32 aeromobili della famiglia Airbus A320/A321, 3 Boeing 767 e 5 Embraer E2. L’età media della flotta è di 3,8 anni”.

RYANAIR CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO E ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI INTERVENIRE PER PREVENIRE LA CANCELLAZIONE DI CENTINAIA DI VOLI DA PARTE DEI SINDACATI DEI CONTROLLORI DI VOLO – Ryanair informa: “Ryanair oggi invita il Governo Italiano e la Commissione Europea ad intervenire tempestivamente per evitare che i piani di viaggio del fine settimana di migliaia di Italiani/turisti vengano ostacolati dallo sciopero nazionale dei controllori di volo italiani che inizierà alla mezzanotte di stasera (giovedì, 20 ottobre) e continuerà per tutta la giornata di domani (venerdì 21 ottobre). Ryanair si rammarica di essere stata costretta a cancellare oltre 600 voli (con conseguenti ripercussioni su oltre 100.000 passeggeri) a causa di questo sciopero. Tutti i clienti Ryanair interessati sono stati avvisati questa mattina e informati delle alternative disponibili. Ryanair si scusa sinceramente con i suoi clienti per i disagi che questo sciopero causerà loro”.

AEROPORTO DI GENOVA: INFORMAZIONI PER SCIOPERO 21 OTTOBRE – L’Aeroporto di Genova informa: “A causa dello sciopero del trasporto aereo di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali per la giornata di venerdì 21 ottobre 2022, sono previste alcune modifiche all’operativo dei voli. Consigliamo ai viaggiatori di contattare la propria compagnia aerea per tutte le informazioni relative a riprotezione o annullamento del viaggio”.

AEROPORTI DI ROMA: INFORMAZIONI PER SCIOPERO 21 OTTOBRE – Aeroporti di Roma informa: “Si informa che in seguito a uno sciopero generale fino alle 24 ore dei controllori di volo e di alcuni vettori, proclamato dai sindacati di categoria, per domani venerdì 21 ottobre 2022, i voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Si invitano pertanto i passeggeri a contattare la compagnia aerea di riferimento per conoscere lo stato del proprio volo”.

EASYJET LANCIA L’INIZIATIVA “AirCraft” NEL REGNO UNITO – easyJet ha annunciato in UK il lancio di “AirCraft”, una nuova arts and craft initiative progettata per incoraggiare i bambini a diventare creativi a bordo dei voli durante le vacanze scolastiche autunnali. Kit creativi, tra cui matite e fogli da disegno, saranno a bordo di oltre 160 aerei, su migliaia di voli dal Regno Unito attraverso l’Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente, da ora fino alla fine di ottobre. La nuova campagna è guidata dal presentatore e co-creatore di Art Attack Neil Buchanan, che è stato annunciato come “Artist in Residence” di easyJet. L’iniziativa “AirCraft” è stata lanciata a seguito di una nuova ricerca della compagnia aerea, che mostra che i bambini britannici desiderano maggiori opportunità per essere creativi nel loro tempo libero. Robert Birge, easyJet’s Chief Customer Officer, ha dichiarato: “Cerchiamo sempre modi per rendere il viaggio facile e piacevole per le famiglie quando volano in vacanza con noi, quindi siamo lieti di offrire attività artistiche a bordo e in aeroporto”.