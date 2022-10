Volotea registra un tasso di raccomandazione dell’87% sui voli in continuità territoriale

Volotea traccia un bilancio delle performance dei voli in regime di continuità territoriale durante il mese di settembre e conferma gli ottimi risultati raggiunti.

“Il vettore, che durante il mese scorso è sceso in pista con un totale di oltre 700 voli in regime di continuità, ha totalizzato un tasso di raccomandazione dell’87% nelle sue basi sarde: ciò significa che più di 8 passeggeri su 10 raccomanderebbero la compagnia ad amici e parenti che stanno progettando un viaggio o una trasferta da e per la Sardegna.

Sempre nel mese scorso, sono stati più di 100.000 i passeggeri trasportati dal vettore sulle rotte tra Cagliari e Olbia e Milano Linate e Roma Fiumicino. Questo risultato dà continuità alle ottime prestazioni dei mesi precedenti e dimostra la grande affidabilità del vettore”, afferma Volotea.

“Il mese di settembre si è chiuso all’insegna di risultati più che soddisfacenti, confermando come l’attenzione verso le esigenze di viaggio delle comunità locali sarde sia stata altamente apprezzata dai nostri passeggeri”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Da quando, nell’ottobre 2021, Volotea ha preso in gestione la continuità territoriale, ci siamo impegnati senza sosta implementando, mese dopo mese, i servizi disponibili, anche quelli non previsti dal bando di gara. Questo nostro continuo impegno è stato riconosciuto da un numero sempre più alto di viaggiatori che ha scelto di volare con noi tra la Sardegna e la penisola italiana. Il mercato sardo si riconferma cruciale nelle nostre strategie di sviluppo e, per il futuro, puntiamo a consolidare gli investimenti a livello locale”.

Volotea traccia un bilancio delle performance dei voli durante il mese di settembre in Veneto.

“Il vettore, che durante il mese scorso è sceso in pista con un totale di più di 1.100 voli presso le sue basi di Venezia e Verona, ha totalizzato un tasso di raccomandazione dell’87,6% a livello regionale: ciò significa che più di 8 passeggeri su 10 raccomanderebbero la compagnia ad amici e parenti che stanno progettando un viaggio o una trasferta. Sempre nel mese scorso, sono stati oltre 180.000 i passeggeri trasportati dal vettore sulle rotte operate da e per Venezia e Verona“, afferma Volotea.

“Il mese di settembre si è chiuso all’insegna di risultati più che soddisfacenti, confermando come l’attenzione verso le esigenze di viaggio dei passeggeri veneti sia stata altamente apprezzata”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Dall’avvio delle nostre attività nel 2012, abbiamo investito costantemente in Veneto, proponendo un’offerta voli sempre più comoda, completa e ampia. Inoltre, a riprova del forte legame creatosi con il Nord- Est italiano, abbiamo sponsorizzato diverse iniziative a sostegno dell’arte e della cultura come il restauro della Balconata di Palazzo Ducale a Venezia o del Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, tutt’ora in corso. Il Veneto si riconferma come un mercato cruciale nelle nostre strategie di sviluppo e, per il futuro, puntiamo a scendere in pista a Venezia e a Verona con un portfolio di rotte che, siamo certi, saranno molto apprezzate dai nostri clienti a livello locale”.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)