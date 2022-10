Fraport e Lufthansa fondano la joint venture “FraAlliance”

Fraport e Lufthansa hanno formato una nuova joint venture chiamata “FraAlliance”. Ogni società detiene una quota del 50% nella nuova impresa. Le due società intendono utilizzare FraAlliance per rafforzare la loro cooperazione esistente su questioni strategiche e operative a Frankfurt Airport e, quindi, intendono approfondire la loro partnership di lunga data in relazione al miglioramento dei servizi al Terminal 1 di Frankfurt Airport. L’obiettivo è migliorare la qualità del prodotti e servizi all’aeroporto di Francoforte.

“La joint venture mira a migliorare gli aspetti relativi allo sviluppo e alle operazioni aziendali, all’esperienza del cliente, alle infrastrutture, all’intermodalità e alla sostenibilità. I miglioramenti devono essere ottenuti analizzando e ottimizzando i processi nelle operazioni dei terminal, nonché adottando un approccio congiunto e incentrato sul cliente allo sviluppo del prodotto. L’obiettivo è quello di migliorare i processi e l’offerta di prodotti per i voli, aumentando al contempo la competitività dell’aeroporto.

Un primo risultato della partnership rafforzata è la disponibilità di real-time updates per gli aviation security checkpoints nell’app Lufthansa. Ciò consente ai passeggeri Lufthansa di visualizzare i tempi di attesa ai checkpoint a Francoforte tramite l’app, consentendo loro di tener conto di questi tempi durante la pianificazione degli orari e dell’organizzazione del viaggio.

In un altro progetto, i flussi di passeggeri sono stati attentamente analizzati e ottimizzati. Ciò ridurrà significativamente i tempi di trasferimento per circa un milione di passeggeri all’anno, rimuovendo i controlli di sicurezza inutili e duplicati”, afferma Lufthansa.

Pierre Dominique Prümm, Fraport AG’s Executive Director Aviation and Infrastructure, afferma: “Con questa joint venture stiamo creando un team altamente reattivo ed efficace in grado di perseguire aree di reciproco interesse e continuare a migliorare i servizi ai passeggeri. È un segnale importante per le prospettive a medio e lungo termine dell’aeroporto di Francoforte”.

Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines, afferma: “Vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio affidabile, puntuale e di prim’ordine. La joint venture ci consentirà di porre un’enfasi più forte e mirata sui progetti necessari per realizzare questi obiettivi. La nuova partnership presso il nostro hub di Francoforte fornirà un valore aggiunto significativo per i nostri clienti, implementando misure innovative e orientate al futuro”.

Il team di FraAlliance è composto allo stesso modo da entrambe le società. La nuova joint venture è co-guidata da Dirk Schusdziara (in precedenza Senior Vice President (SVP) Commercial Affairs at Fraport AG’s Airside and Terminal Management, Corporate Safety and Security central unit) e Jörg Harnisch (in precedenza Head of Lean Project Management & CoE Process Improvement at the Lufthansa Group).

(Ufficio Stampa Lufthansa)