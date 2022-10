AirTanker si aggiudica un support services contract per la Multinational MRTT Fleet ‘MMF’

AirTanker ha ricevuto un contratto da Airbus Defence and Space, per fornire servizi di supporto alla Multinational MRTT Fleet (MMF), dimostrando la capacità di fornire Operational and Maintenance services alle Multi-Role Tanker Transport ‘MRTT’ fleets su scala globale.

La Multinational MRTT Fleet (MMF) è stata avviata nel 2012 dall’European Defence Agency (EDA) e comprende sei nazioni della NATO che hanno accettato di cooperare in un programma multinazionale, mettendo in comune e condividendo risorse, per fornire additional tanker and transport capability in Europa.

La flotta MRTT è attualmente composta da nove aeromobili, di cui sette sono stati consegnati. La flotta è di proprietà della NATO e gestita dalla NATO Support and Procurement Agency (NSPA) per conto delle nazioni. L’MMF fornisce alle sei nazioni partecipanti (Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia e Repubblica Ceca) strategic transport, air-to-air refuelling capabilities, e in futuro fornirà medical evacuation capabilities.

“Airbus Defence and Space si è aggiudicata un multi-year contract per fornire follow-on Support Services alla MMF fino alla fine del 2032. Lavorando in collaborazione, abbiamo ottenuto un contratto per work share in tre support services, inclusi engine support, pod support and maintenance.

Il 26 luglio 2022 abbiamo partecipato a una cerimonia di firma che si è svolta presso la MMF Forward Operating Base a Colonia, dove i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare l’aeromobile, conoscere gli aeromedical equipment e effettuare un workshop tour”, afferma il comunicato.

Stephan Miegel, Head of Military Air Systems Services, Airbus, ha dichiarato: “Il tanker aircraft più avanzato e collaudato richiede il miglior crew per supportarlo. A seguito della firma tra Airbus e NSPA per il Follow On Support contract per la MRTT Multinational Fleet (MMF), ci affidiamo ad AirTanker per supportare la flotta come un’organizzazione esperta e collaudata”.

“Il 30 settembre 2022 abbiamo proceduto con il primo di numerosi support contracts for engine support con Airbus e Rolls-Royce e prevediamo di firmare ulteriori support contacts quest’anno”, prosegue il comunicato.

Alex Zino, EVP Business Development and Future Programmes, Rolls-Royce Defence, ha dichiarato: “Questo contratto è una dimostrazione del ruolo di Rolls-Royce nel supportare Airbus Defence and Space, AirTanker e i loro partner nella creazione di una long term support solution per i motori Trent 700 che equipaggiano la A330 MRTT Fleet per le nazioni della NATO. È un ottimo esempio di collaborazione e Rolls-Royce è lieta di celebrare l’implementazione del suo MissionCare® service, flagship service solution creata per gli operatori MRTT a livello globale”.

Phill Blundell, CEO di AirTanker, ha dichiarato: “Questo contratto dimostra la nostra straordinaria capacità di fornitore leader di global MRTT support services. L’agilità delle nostre operazioni e della fornitura di servizi è evidenziata dalla conoscenza e dall’esperienza della nostra forza lavoro. Siamo lieti di lavorare in collaborazione e in partnership con Airbus Defence and Space, Rolls-Royce e futuri partner, consentendo lo sviluppo di capacità uniche per il futuro”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)