Tecnam apre orderbook e slot program per il P2012 STOL a NBAA

Durante la conferenza stampa tenutasi durante NBAA, Tecnam ha presentato ai media statunitensi il nuovo P2012 dedicato a Short Take Off and Landing (STOL) operations e il programma per mettere in sicurezza gli slot di produzione disponibili.

“Specificamente progettata per operare negli aeroporti commerciali più esigenti del mondo, rispondendo alle esigenze di una nicchia di mercato rimasta per decenni non sviluppata e non supportata, Tecnam offre ancora una volta una soluzione a quegli operatori che cercano per il proprio business un aereo moderno, spazioso, comodo, sicuro, ma elegante, con le massime capacità STOL (leggi anche qui).

Il P2012 STOL è l’unico twin piston con Short Take-Off Landing capabilities conforme agli ultimi emendamenti di certificazione. Un high wing, fixed gear, design è abbinato a una cabina ampia e confortevole, progettata per soddisfare le esigenze di viaggio di oggi in termini di spazio, sicurezza e comfort dei passeggeri.

Il design degli interni, l’inclinazione del sedile e la vista superba fornita dalla configurazione “ala alta” offrono un’esperienza “best-in-class” per i voli verso le tipiche destinazioni STOL “esotiche”.

Il P2012 STOL è in grado di operare da short runways con un notevole Maximum Gross Weight di 3700 kg / 8158 lb”, afferma Tecnam.

“La realizzazione della missione e il miglioramento della sicurezza del volo passano attraverso un moderno cockpit, su misura per facilitare single pilot operations, con la tecnologia più recente, tra cui G1000 NXi avionic system e GFC700 autopilot specifico per STOL mission.

Il P2012 STOL, sviluppato dal Tecnam Research and Development team, è disponibile in diverse configurazioni di cabina (passengers, combi, cargo, air ambulance, SMP). Completamente intercambiabile, l’11-seats, twin-engine, fixed gear, unpressurised Tecnam può essere convertito rapidamente e facilmente da un 9-passenger carrier in uno special-purpose aircraft

Dopo il completamento con successo della campagna preliminare di test di volo del P2012 STOL all’inizio del 2022, il velivolo è entrato nella sua configurazione finale per passare alla fase di certificazione nel 2023.

Tecnam ha ufficialmente aperto l’order book, con slot disponibili per consegne a partire dal Q2 2024 a seguito delle launch customers deliveries già assegnate tra Q4 2023 e Q1 2024″, conclude Tecnam.

