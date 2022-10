Al via l’accordo di codeshare tra Emirates e Batik Air

Emirates ha recentemente attivato una partnership codeshare con Batik Air, che permetterà a chi viaggia in Indonesia di scegliere tra oltre 25 destinazioni e facilitare i collegamenti interni. L’accordo permette di viaggiare con un unico biglietto e una sola polizza bagaglio.

In base all’accordo appena attivato, Emirates ha inserito il proprio codice su 8 rotte operate da Batik Air via Jakarta verso – Balikpapan (BPN), Denpasar (DPS), Medan (KNO), Manado (MDC), Padang (PDG), Surakarta (SOC), Surabaya (SUB) e Makassar (UPG). Inoltre, tramite un accordo interline, i clienti Emirates possono anche accedere facilmente ad altri 17 punti nazionali in Indonesia via Jakarta e Denpasar, a città come Praya (LOP), Semarang (SRG), Sorong (SOQ) e altre ancora.

I biglietti possono essere prenotati da subito su https://www.emirates.com, e tramite agenzie di viaggio online e fisiche.

Emirates vola in Indonesia da oltre 30 anni, dal suo primo volo per Jakarta nel 1992. La compagnia aerea continua a contribuire alla ripresa e alla crescita del settore dei viaggi e del commercio del Paese, trasportando turisti internazionali e viaggiatori d’affari, nonché contribuendo al trasporto di merci aeree essenziali da e verso i mercati globali. All’inizio di quest’anno, Emirates aveva lanciato il suo accordo di codeshare con il vettore nazionale indonesiano, Garuda, consentendo ai suoi clienti di accedere a otto punti nazionali in Indonesia, oltre Jakarta e Bali.

Emirates ha attualmente accordi di codeshare con 26 compagnie aeree partner e due compagnie ferroviarie in tutto il mondo, oltre a 110 partner interline in tutto il mondo. La compagnia aerea offre ai suoi clienti una connettività globale verso oltre 130 destinazioni in 6 continenti.

Emirates celebra 20 anni di partnership di successo con Mauritius

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha riaffermato l’impegno della compagnia aerea per Mauritius durante una cena di benvenuto tenutasi in occasione del suo 20° anniversario di attività nella nazione. L’evento si è svolto presso il Labourdonnais Waterfront Hotel alla presenza dell’onorevole Pravind Kumar Jugnauth, Prime Minister of Mauritius, di altri dignitari del governo, nonché di importanti imprenditori e ospiti del settore privato.

Sir Tim Clark ha spiegato che Emirates è orgogliosa di sostenere l’agenda economica e turistica di Mauritius, aiutando a portare sull’isola visitatori da tutti i continenti. “Con la crisi pandemica alle spalle, credo che il futuro sia luminoso per Mauritius e Emirates”, ha affermato.

Quest’anno Emirates celebra 20 anni di attività a Mauritius e una partnership vincente che ha visto oltre 6,5 milioni di passeggeri trasportati sulla rotta Dubai-Mauritius dal 2002.

Sir Tim Clark ha anche celebrato l’apertura ufficiale dell’Emirates Airline Swimming Pool and Sports Complex in Phoenix alla presenza dell’onorevole Pravind Kumar Jugnauth, Prime Minister of the Republic of Mauritius e di altri dignitari locali. Emirates ha contribuito con 6 milioni di dollari per finanziare la costruzione di swimming pool and sports facility a beneficio della comunità locale.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)