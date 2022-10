Etihad Airways e World Energy collaborano per dimostrare il futuro della Net Zero aviation

Etihad Airways ha stretto una partnership con World Energy, un fornitore di soluzioni carbon-net-zero, per operare il primo NetZero flight alimentato interamente da Sustainable Aviation Fuel (SAF) Book & Claim, trasportando i delegati alla COP27 con zero emissioni nette.

“Il servizio è programmato da Washington Dulles ad Abu Dhabi via Sharm-El-Sheik, sede della COP27. Operato con il Boeing 787 “Greenliner” di Etihad, il volo sfrutterà i SAF Book & Claim Systems in collaborazione con World Energy, per superare le sfide logistiche e infrastrutturali riguardanti i SAF. L’operazione speciale dimostra che il Book & Claim è fondamentale per una net-zero commercial aviation fino a quando il SAF non sarà maggiormente disponibile a livello globale. La compagnia aerea opererà il suo servizio per dimostrare l’unico percorso fattibile per una net-zero commercial aviation utilizzando la tecnologia attuale, mostrando al contempo le sfide e le opportunità dei SAF“, afferma Etihad Airways.

Mariam Alqubaisi, Head of Sustainability & Business Excellence, Etihad Airways, ha dichiarato: “Questa iniziativa mira a dimostrare che l’aviazione commerciale NetZero è possibile, ma allo stesso tempo affronta le significative sfide logistiche che l’industria deve affrontare per trasformare il possibile nella routine. Etihad si impegna a mantenere il suo rigoroso impegno verso l’aviazione sostenibile attraverso il Greenliner programme in collaborazione con Boeing, GE e altri leader dell’aviazione nel 2020, seguito dall’aggiunta del programma Sustainabile50 in collaborazione con Airbus e Rolls Royce, insieme al nostro impegno a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 e dimezzare i livelli di emissioni nette entro il 2035.

Attraverso questi programmi, negli ultimi due anni abbiamo condotto una serie di ecoFlights per testare e convalidare diversi concetti e abbiamo reso la rifinitura e l’implementazione di iniziative di sostenibilità una parte intrinseca della nostra attività quotidiana. Il volo NetZero è il prossimo passo logico dopo la nostra operazione EY20 da Londra Heathrow ad Abu Dhabi nell’ottobre dello scorso anno, dove abbiamo ridotto le emissioni del 72% rispetto allo stesso volo nel 2019.

Non si tratta solo di risolvere le emissioni di Etihad, ma di supportare l’intero settore per affrontare la sfida più grande che dovremo affrontare nei prossimi tre decenni”.

Gene Gebolys, CEO di World Energy, ha dichiarato: “L’aviazione è il modo in cui il mondo si connette, ma siamo in rotta di collisione poiché far volare persone e merci è una delle cose maggiormente carbon-intensive che fanno gli esseri umani. L’aviazione è su una traiettoria insostenibile poiché si prevede che continuerà a rappresentare una quota sempre maggiore delle emissioni globali di carbonio. Ma c’è una via d’uscita da questo corso. La correzione di rotta verrà dal fuel tank piuttosto che dal cockpit. Insieme, possiamo cambiare in modo efficiente il carburante con cui voliamo in modo da poter cambiare l’impatto del volo. Siamo grati a leader come Etihad che stanno aprendo la strada per aiutare a trasformare l’aviazione net-zero in realtà”.

“Consentendo ai delegati di viaggiare per 10.000 km senza emissioni fino alla COP27, Etihad acquisterà (o prenoterà) SAF per il volo fornito dal fueling partner World Energy. Tuttavia, il volo utilizzerà conventional Jet-A1 fuel e il SAF fisico acquistato da Etihad verrà consegnato nel Los Angeles International Airport (LAX) fuel system e utilizzato sui voli di altre compagnie aeree in partenza da quell’aeroporto. LAX ha l’infrastruttura in atto per prendere in consegna e distribuire SAF di World Energy. Questo è noto come Book & Claim system ed è il modello preferito per l’uso e la distribuzione di SAF sostenuto dalle industrie aeronautiche ed energetiche come soluzione temporanea per rendere il SAF disponibile per l’aviazione globale fino a quando le infrastrutture e la capacità di produzione non cresceranno. Book & Claim include transazioni scrupolosamente verificate da terze parti conformi alla Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) guidance.

Agli ospiti a bordo del volo non verrà addebitato alcun extra premium per la loro tariffa, ma preparare un NetZero flight senza addebitare un supplemento a ciascun passeggero e cargo shipment è una sfida, dato che il costo per produrre il SAF è quattro volte superiore al Jet-A1″, prosegue Etihad Airways.

“I costi aggiuntivi saranno mitigati da diverse fonti, inclusi i sussidi governativi che riducono il costo SAF del 50%, il Corporate Conscious Choice programme che contribuisce con il 28% e l’Etihad Guest Raffle che fornisce il 22%. Un ultimo 10% per compensare parzialmente i costi operativi e di gestione aggiuntivi sarà generato da tokenizing and trading CO2e avoidance credits, possibile poiché si tratta del primo transatlantic flight che gestisce attivamente non-CO2 effects attraverso contrail avoidance prediction and flight planning.

Il NetZero flight sarà l’ultimo di una serie di “EcoFlight” tests da quando Etihad ha lanciato il suo Greenliner programme nel 2020, ognuno dei quali testa e dimostra una serie di concetti”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)