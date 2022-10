easyJet aderisce ad AITGL diventando la prima compagnia aerea associata all’Ente italiano del turismo LGBTQ+

easyJet annuncia la propria adesione in qualità di socio ad AITGL, l’Associazione Italiana del Turismo LGBTQ+, per sostenere la promozione della cultura dell’accoglienza indiscriminata di tutte le diversità.

“Inclusione e diversità fanno da sempre parte del DNA di easyJet che, in qualità di compagnia pan-europea operante in 35 paesi, si impegna quotidianamente per favorire e promuovere un contesto lavorativo in cui ci si possa sentire liberi di esprimere a pieno sé stessi e celebrare la propria unicità.

A conferma di ciò, oltre alla realizzazione di campagne interne periodiche di carattere informativo e di sensibilizzazione, easyJet è da diversi anni impegnata nell’adesione e sostegno a iniziative in supporto della comunità LGBTQ+. Negli anni easyJet ha infatti accolto il mese del Pride con grande entusiasmo, mostrando il proprio supporto concreto per i Pride che si sono tenuti nei diversi paesi in cui opera, come ad esempio il Sorrento Pride del 2019, oggetto anche di una campagna di comunicazione volta a dare voce alle proprie persone e fornire una testimonianza diretta sull’importanza di lavorare in un ambiente di lavoro inclusivo.

Inoltre, easyJet collabora con diverse associazioni benefiche impegnandosi a offire il proprio sostegno per contrastare alcune delle sfide che la comunità LGBTQ+ è costretta ad affrontare, come ad esempio quella delle persone senza fissa dimora e dei rifugiati. E infine, per mostrare la propria vicinanza non solo alla comunità LGBTQ+ dei suoi dipendenti ma anche dei passeggeri, alcuni aeromobili della flotta easyJet sono stati dotati di targhette colorate a tema Pride.

Oltre a essere diventata membro di AITGL, easyJet è tra i sostenitori della IGLTA Global Convention, l’evento organizzato dalla rete leader mondiale di attività turistiche di accoglienza LGBTQ+ che si svolgerà per la prima volta a Milano dal 26 al 29 ottobre, un’ulteriore conferma del proprio impegno a favore dell’inclusione”, afferma easyJet.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha dichiarato: “In easyJet ci impegniamo quotidianamente per promuovere e favorire una cultura più inclusiva e libera dagli stereotipi, perseguendo l’obiettivo di rendere la nostra compagnia un luogo in cui chiunque possa sentirsi libero di essere sé stesso. Siamo particolarmente contenti di aver aderito ad AITGL e di sostenere, anche insieme a Sea e al Comune di Milano, l’IGLTA Global Convention che si terrà per la prima volta nel capoluogo lombardo milanese“.

Alessio Virgili, Presidente AITGL, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi dell’adesione di easyJet ad AITGL. Un segno di lungimiranza e attenzione ai temi della sostenibilità sociale. Il comparto aviation gioca un ruolo fondamentale nell’esperienza di viaggio e lo fa ancor più rispetto al viaggiatore LGBTQ+. easyJet è l’unica compagnia in questo momento associata all’Ente italiano Turismo LGBTQ e spero che possa essere d’esempio per molte altre”.

(Ufficio Stampa easyJet)