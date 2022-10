OGMA è il primo authorized heavy maintenance center per E-Jets E2 in Europa, Medio Oriente e Africa

OGMA, società di Embraer Group, ha raggiunto un traguardo storico diventando il primo Authorized Maintenance Center certificato dalla Portuguese aeronautical authority (Autoridade Nacional da Aviação Civil – ANAC) per effettuare commercial aircraft heavy maintenance per la famiglia di aeromobili commerciali E-Jets E2 in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). L’annuncio è stato fatto durante la Embraer Operators Conference (EOC) a Lisbona. Pertanto, OGMA espande le sue operazioni commerciali nel segmento dell’aviazione commerciale.

Con questa certificazione, OGMA è pronta a eseguire heavy maintenance, total fleet management, engineering solutions, airworthiness management, support maintenance, future aircraft modifications e retrofit degli aeromobili E-Jets E2 Family. Inoltre, OGMA ha appena firmato un contratto con la compagnia aerea norvegese Wideroe per effettuare la prima manutenzione di un aeromobile E2 in tutto il mondo.

“L’ottenimento di questa certificazione da parte di OGMA è un passo strategico cruciale per rafforzare la presenza di Embraer nella regione EMEA ed è un segno inequivocabile del continuo impegno che prendiamo nei confronti del Portogallo come partner tecnologico leader nel settore aeronautico del paese”, afferma ohann Bordais, President & CEO, Embraer Services and Support. “Siamo certi che questa certificazione rafforzerà il riconoscimento internazionale dell’azienda nella manutenzione di aeromobili dell’aviazione civile e, in particolare, degli aerei E2”.

“Siamo lieti di aver raggiunto un traguardo così importante, frutto del lavoro instancabile di una grande squadra. Essere il primo Embraer Authorized Maintenance Center per l’E2 nella regione EMEA è una credenziale importante per OGMA in un settore così competitivo ed esigente come il mercato dell’aviazione internazionale. Questo è solo il punto di partenza di un ciclo importante per la crescita dell’azienda, con più affari, nuovi clienti e opportunità”, ha affermato Alexandre Solis, CEO di OGMA.

OGMA consolida la propria esperienza e conoscenza nell’aviazione civile e nella manutenzione degli aeromobili Embraer. Dal 1998 è un Embraer Authorized Maintenance Center per i jet regionali ERJ 135, ERJ 140 ed ERJ 145, con oltre 300 C-Check effettuati, offrendo vari servizi. Dal 2007 OGMA ha supportato la famiglia di aeromobili commerciali E-Jets, con oltre 50 C-Check eseguiti su questo aereo e la capacità di un’ampia gamma di servizi MRO. L’esperienza e la conoscenza di OGMA nella manutenzione della prima generazione di aeromobili commerciali E-Jets saranno utilizzate al servizio della famiglia E-Jets E2.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)