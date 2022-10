Air Canada ordina altri 15 A220, per un totale di 60 aeromobili

Air Canada ha confermato un ordine per altri 15 A220-300, portando l’ordine totale della compagnia di bandiera canadese dagli iniziali 45 a 60 velivoli. La compagnia aerea ha iniziato il suo servizio con l’A220 nel gennaio 2020 e attualmente opera oltre 30 A220 su rotte transcontinentali in Canada, così come negli Stati Uniti e in America Latina.

“L’A220 è diventato un componente importante nella modernizzazione della flotta di Air Canada e una parte fondamentale della nostra flotta narrowbody, grazie alle sue performance e al comfort per i passeggeri. I nostri clienti apprezzano davvero i vantaggi dell’A220, con la sua cabina più silenziosa, cappelliere più grandi e comodi posti a sedere. L’A220 è l’aereo perfetto per il nostro North American network grazie alla sua economia e la sua fuel efficiency supporta anche l’impegno di Air Canada di ridurre le emissioni, sulla strada per il suo obiettivo di zero emissioni nette da tutte le operazioni globali entro il 2050″, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management at Air Canada.

“Siamo onorati che Air Canada stia tornando con altri A220. Ciò dimostra il valore che l’aereo sta apportando e siamo orgogliosi di fornire ai nostri clienti un elevato livello di flessibilità, grande economia e un vero fascino per i passeggeri”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International. “Con già oltre 30 aeromobili in servizio con la compagnia aerea, l’A220 si è affermato come un efficiente route-opener, nonché come mainline workhorse, rafforzando il continental network del vettore e rispettando gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione di Air Canada. Ringraziamo Air Canada per la loro continua fiducia in Airbus”.

Air Canada opera una flotta di oltre 125 aeromobili Airbus, inclusi 78 aeromobili della famiglia A320, 16 aeromobili della famiglia A330 e 31 aeromobili A220-300. Air Canada ha anche un ordine diretto per 10 A321 XLR. La compagnia aerea ha preso in consegna il suo primo Airbus A220-300 nel dicembre 2019 ed è stata la prima compagnia ad operare questo modello in Nord America.

“L’A220 è l’unico velivolo costruito appositamente per il 100-150 seat market, che unisce caratteristiche di design innovative, aerodinamica all’avanguardia e motori Pratt & Whitney GTF™ di ultima generazione.

Offrendo il 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente, oltre a circa il 50% in meno di emissioni di NOx rispetto agli standard del settore, l’A220 è l’aereo più eco-efficiente della sua categoria. Con il 20% in più di overhead stowage space per i passeggeri, i sedili più ampi e i finestrini più grandi della sua classe, l’A220 offre anche un comfort senza pari ai viaggiatori.

Ad oggi, oltre 220 A220 sono stati consegnati a 16 compagnie aeree che operano in quattro continenti e collegano più di 70 milioni di persone in tutto il mondo. La flotta sta attualmente volando su oltre 800 rotte e 325 destinazioni in tutto il mondo, rendendola la scelta collaudata per le compagnie aeree per collegare in modo efficiente i passeggeri su regional and long-distance routes.

Alla fine di settembre 2022, più di 25 clienti avevano ordinato oltre 770 aeromobili A220, confermando la sua posizione di forza nello small single-aisle market”, conclude Airbus.

Air Canada acquisisce 15 ulteriori Canadian-built Airbus A220-300

Air Canada ha annunciato oggi di aver convertito le opzioni per 15 Airbus A220-300 in ordini fermi, portando a 60 il numero totale degli aeromobili di fabbricazione canadese che acquisirà per la sua flotta.

“Questo ordine ampliato per l’A220 è un importante sviluppo nella modernizzazione della nostra flotta e una chiara indicazione che stiamo emergendo dalla pandemia in una solida posizione per il futuro. L’A220 è diventato un pilastro della nostra flotta narrowbody e le sue prestazioni e il comfort ci consentono di competere efficacemente nel mercato nordamericano”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive of Air Canada. “Siamo anche orgogliosi di supportare l’industria aerospaziale canadese. Questo aumento dell’ordine sosterrà i posti di lavoro nello stabilimento di Mirabel di Airbus e afferma l’impatto economico positivo di Air Canada a Montreal, in Quebec e in tutto il Canada”.

“Questo terzo riordine per l’A220 nel 2022 conferma la forte fiducia che le compagnie aeree di tutto il mondo hanno per questo aereo rivoluzionario”, ha affermato Benoît Schultz, CEO, Airbus Canada and Head of country Canada for Airbus. “Con già oltre 30 velivoli in servizio nel paese, questo aereo progettato e costruito in Canada ha contribuito positivamente all’apertura di nuove rotte e al raggiungimento di ambiziosi obiettivi ambientali per Air Canada, grazie alla sua ineguagliabile efficienza”.

“L’annuncio di oggi è importante per l’intero settore dell’aviazione. Questo non solo farà avanzare il programma di modernizzazione di Air Canada, ma contribuirà anche a rendere il settore più verde creando al contempo buoni posti di lavoro per il Quebec e tutti i canadesi. Investimenti come questi stanno aiutando la nostra industria aerospaziale a crescere, innovare e prosperare per i canadesi”, ha affermato l’Onorevole Omar Alghabra, Minister of Transport.

“Questa è un’ottima notizia per la nostra economia e per l’industria aerospaziale canadese. Mentre consolidiamo la posizione del Canada come fornitore ecologico preferito per il settore, Air Canada ha scelto di portare avanti la modernizzazione del proprio programma per una flotta più efficiente in termini di consumo di carburante utilizzando le imprese canadesi e ciò significa migliaia di posti di lavoro ben retribuiti a Mirabel, in Quebec e in tutta la supply chain aerospaziale canadese”, ha affermato François-Philippe Champagne, Minister of Innovation, Science and Industry.

“Air Canada ha effettuato il suo ordine iniziale per l’A220, allora noto come Bombardier C Series, nel 2016, con un ordine fermo per 45 aeromobili e 30 opzioni. Il primo A220 è entrato in servizio per Air Canada nel gennaio 2020 e la compagnia aerea attualmente opera una flotta di 31 A220, con altre due consegne previste nel 2022. Altri sei aerei saranno consegnati nel 2024 e nel 2025, con i 15 aeromobili aggiuntivi previsti per la consegna nel 2026. Tutti gli A220 di Air Canada sono costruiti a Mirabel.

Le attività di sviluppo e produzione della famiglia Airbus A220 si trovano a Mirabel, Quebec. Airbus attualmente fornisce lavoro a più di 2.500 persone presso la sede centrale e gli impianti di produzione dell’A220 e si prevede che crescerà fino a oltre 3.000 persone nel prossimo futuro.

Attualmente vengono prodotti 6 A220 ogni mese e si prevede che saranno prodotti 14 A220 mensilmente poiché il programma sta attualmente aumentando per raggiungere la sua capacità di produzione massima a metà del decennio.

L’A220-300, che può ospitare 137 passeggeri in configurazione Business ed Economy, ha accumulato quasi 120.000 ore di volo per Air Canada da quando è entrato in servizio”, conclude Air Canada.

