Boeing riporta i risultati del terzo trimestre 2022

The Boeing Company ha registrato un fatturato nel terzo trimestre di $16,0 miliardi, una GAAP loss per share di ($5,49) e una core loss per share (non GAAP) di ($6,18). I risultati del terzo trimestre riflettono l’aumento del volume commerciale e le perdite sui fixed-price defense development programs. Boeing ha generato un operating cash flow di $3,2 miliardi.

“Continuiamo a fare passi da gigante nella nostra inversione di tendenza e rimaniamo concentrati sulle nostre performance”, ha affermato Dave Calhoun, Boeing President and Chief Executive Officer. “Abbiamo generato una forte liquidità nel trimestre e siamo sulla buona strada per ottenere un positive free cash flow per il 2022. Allo stesso tempo, entrate e utili sono stati significativamente influenzati dalle perdite sui nostri fixed-price defense development programs. Siamo assolutamente concentrati sulla maturazione di questi programmi, sull’attenuazione dei rischi e sulla realizzazione per i nostri clienti e le loro importanti missioni. Rimaniamo in un ambiente difficile e abbiamo ancora molto lavoro da fare per promuovere la stabilità, migliorare le nostre prestazioni e assicurarci di mantenere costantemente i nostri impegni. Nonostante le sfide, Sono orgoglioso del nostro team e dei progressi che abbiamo fatto per rafforzare la nostra azienda”.

Riguardo Commercial Airplanes, i ricavi nel terzo trimestre sono aumentati a $6,3 miliardi, trainati dalla ripresa delle 787 deliveries e da consegne 737 superiori. Il margine operativo del (10,3)% riflette anche costi anomali inferiori rispetto al terzo trimestre 2021, parzialmente compensati da spese nel periodo più elevate, comprese le spese di ricerca e sviluppo.

La società ha ripreso le consegne 787 a fine agosto, a seguito di revisioni complete per garantire che ogni aeroplano soddisfi gli standard più elevati dell’azienda. Il programma sta producendo a un ritmo basso, con un previsto ritorno graduale a cinque al mese nel tempo.

Dalla fine del 2020, la flotta 737 MAX ha completato quasi 1 milione di revenue flights. Durante il trimestre la società ha ottenuto ordini netti per 227 aeromobili, inclusi 167 737 airplanes, 27 767 airplanes, 18 777 airplanes, 15 787 airplanes. Commercial Airplanes ha consegnato 112 aerei durante il trimestre e il backlog comprendeva oltre 4.300 aeroplani, per un valore di 307 miliardi di dollari.

I ricavi nel terzo trimestre di Defense, Space & Security sono diminuiti a $5,3 miliardi e il margine operativo del terzo trimestre è sceso al (52,7)%, principalmente a causa di $2,8 miliardi di perdite su alcuni fixed-price development programs, guidati da costi stimati di produzione e supply chain più elevati, così come le sfide tecniche. Queste perdite sono state registrate sui programmi KC-46A, VC-25B, MQ-25, T-7A e Commercial Crew. I risultati sono stati influenzati anche da prestazioni sfavorevoli su altri programmi.

Durante il trimestre, Defense, Space & Security ha ottenuto KC-46A Tanker awards dall’aeronautica statunitense per 15 velivoli e dall’aeronautica israeliana per quattro velivoli, e la Polonia ha scelto l’AH-64E Apache come suo futuro elicottero d’attacco. Defense, Space & Security ha consegnato 34 aerei e due satelliti, inclusi i primi quattro elicotteri MH-139A Grey Wolf all’aeronautica americana. Sempre durante il trimestre ha aperto l’Advanced Composite Fabrication Center a Mesa, in Arizona.

L’arretrato in Defense, Space & Security è stato di 55 miliardi di dollari, di cui il 31% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

I ricavi nel terzo trimestre di Global Services sono aumentati a $4,4 miliardi e il margine operativo del terzo trimestre è aumentato al 16,5%, principalmente grazie all’aumento del volume dei servizi commerciali e al mix favorevole, parzialmente compensato dal volume inferiore dei servizi governativi.

Durante il trimestre, Global Services si è aggiudicata un follow-on KC-767A Performance Based Logistics support contract per l’Aeronautica Militare Italiana e ha ricevuto un F/A-18 depot support order per la Marina degli Stati Uniti. Global Services ha anche firmato un Landing Gear Exchange and Airplane Health Management agreement con Ethiopian Airlines. Sempre nel trimestre, Global Services ha consegnato ad AerCap il centesimo contracted 737-800BCF.

Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha condiviso oggi un messaggio con i dipendenti, parlando dei risultati del terzo trimestre dell’azienda:

Tra le altre cose, ha affermato: “Continuiamo a fare passi da gigante nel nostro sforzo di inversione di tendenza mentre guidiamo la stabilità e ci concentriamo sulle prestazioni. Detto questo, rimaniamo in un ambiente difficile e abbiamo ancora molto lavoro da fare per assicurarci di mantenere costantemente i nostri impegni e ristabilire la forza della nostra azienda.

Ciò si riflette nei risultati del terzo trimestre che condividiamo oggi. Quando abbiamo iniziato a raggiungere traguardi operativi chiave, siamo stati in grado di generare 2,9 miliardi di free cash flow nel trimestre. Questo ci pone su un percorso molto solido per raggiungere un free cash flow positivo per il 2022, che è stata la nostra metrica finanziaria principale dell’anno.

Sebbene la nostra generazione di cassa sia stata solida, i nostri ricavi e guadagni sono stati significativamente influenzati dalle perdite sui fixed-price development programs nel nostro defense business. Siamo assolutamente concentrati sulla maturazione di questi programmi, sulla mitigazione dei rischi e sulla realizzazione per i nostri clienti e le loro importanti missioni.

Quasi tutti i settori si trovano ad affrontare problemi riguardo catena di approvvigionamento, inflazione, lavoro e sfide macroeconomiche, e noi non siamo certamente diversi. Siamo realistici riguardo all’ambiente che affrontiamo e stiamo intraprendendo un’azione globale.

In Commercial Airplanes, il nostro team è tornato a consegnare il 787 questo trimestre dopo un processo completo e rigoroso. Questo è stato un altro esempio concreto di come diamo la priorità a qualità, stabilità e trasparenza in tutto ciò che facciamo.

Mentre ci concentriamo sul rispetto degli impegni oggi, stiamo anche investendo in capacità fondamentali per il nostro futuro. Questo trimestre abbiamo aperto tre strutture all’avanguardia tra cui il nostro Advanced Composite Fabrication Center in Arizona; un Center for Additive Manufacturing Excellence in Washington State; un Boeing Aerospace and Autonomy Center con il MIT in Massachusetts.

Sono stato anche entusiasta di partecipare alla presentazione da parte di Wisk del primo self-flying, four-seat, all-electric, vertical takeoff and landing air taxi, che riteniamo abbia un futuro molto luminoso davanti.

Stiamo facendo un lavoro importante e stiamo facendo progressi significativi, insieme. I turnaround richiedono tempo ma sono fiducioso nel nostro team e nelle azioni che stiamo intraprendendo per il futuro”.

Boeing ha inoltre comunicato che ha aperto il suo nuovo distribution center all’avanguardia a Hensteadt-Ulzburg, Germania, ampliando la capacità per soddisfare la crescente domanda in tutta Europa per specialized materials and chemicals. La struttura servirà un’ampia base di clienti, comprese commercial airlines, business and general aviation, original equipment manufacturers e i loro subappaltatori nei settori commerciale e della difesa. Con oltre 200.000 piedi quadrati, il nuovo centro sarà una delle strutture Boeing più grandi e tecnologicamente avanzate. Questa sede aiuterà a fornire chemicals and specialty materials a compagnie aeree, suppliers e produttori di componenti.

“L’apertura di questo nuovo sito in Germania ci consente di fornire più servizi agli operatori regionali per mantenere le loro flotte in modo sicuro, efficiente e sostenibile”, ha affermato Stephanie Pope, CEO, Boeing Global Services. “Con la crescente domanda di questi prodotti, dobbiamo fornire ai nostri clienti nella regione i materiali di cui hanno bisogno, quando e dove ne hanno bisogno”.

La struttura soddisfa elevati standard di sostenibilità e cercherà la certificazione Gold dal Consiglio tedesco per l’edilizia sostenibile (DGNB).

“L’apertura di questo centro di distribuzione contribuirà a far crescere l’impegno di Boeing nei confronti della Germania e del mercato aerospaziale europeo”, ha affermato il dott. Michael Haidinger, presidente di Boeing Germany. “Il nostro obiettivo è supportare la crescita a lungo termine dell’industria aerospaziale nella regione e consolidare la posizione di leadership di Boeing nel mercato europeo dei servizi di distribuzione. Siamo lieti di avere un sito che stabilisce anche standard sostenibili e offre ai nostri dipendenti un posto di lavoro all’avanguardia”.

(Ufficio Stampa Boeing)