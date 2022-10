Alaska Airlines ordina 52 Boeing 737 MAX

Boeing e Alaska Airlines hanno annunciato che il vettore sta espandendo la sua flotta 737 MAX con un ordine per 52 aeroplani, esercitando opzioni per ulteriori 42 737-10 e 10 737-9. Con l’ordine, la compagnia aerea sta portando avanti i suoi sforzi per costruire una delle flotte più efficienti e sostenibili del settore.

“Questo investimento consente di ottimizzare la nostra crescita nel prossimo decennio, con un formidabile vantaggio competitivo”, ha affermato Ben Minicucci, CEO di Alaska Airlines. “Siamo orgogliosi delle solide basi finanziarie che posizionano in modo unico Alaska per prendere questo impegno per il nostro futuro e della fantastica partnership che condividiamo con Boeing, il produttore di aeromobili della nostra città natale”.

“La famiglia 737 MAX offre al vettore una maggiore affidabilità e una migliore fuel efficiency per aiutare a soddisfare la sua strategia di crescita a breve e lungo termine. Con il nuovo accordo, l’unfilled orderbook di Alaska per il 737 MAX ammonta a più di 100 aerei. Entro la fine del 2023, la compagnia aerea prevede di avere una all-Boeing mainline fleet”, afferma Boeing.

“Mentre Alaska Airlines fa crescere in modo sostenibile la sua flotta, la famiglia 737 MAX offre prestazioni ambientali e flessibilità per espandere il servizio attraverso la sua rete di rotte”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Costruiti nella nostra fabbrica di Renton vicino al quartier generale di Alaska nello stato di Washington, questi aeroplani trasporteranno passeggeri verso molte destinazioni per gli anni a venire”.

“Alaska Airlines opera attualmente 35 velivoli 737-9, che la compagnia aerea configura per ospitare 178 passeggeri. Con il single-aisle jet più grande ed efficiente di Boeing, la compagnia aerea utilizzerà il 737-10 per fornire ulteriore flessibilità e servizi. Il 737-10 può ospitare 204 passeggeri in una configurazione a due classi con un range di 3.100 miglia nautiche. Il 737 MAX riduce il consumo di carburante e le emissioni del 20% rispetto agli aerei che sostituisce”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)