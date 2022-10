Boeing consegna il primo Upgraded AH-64E Apache alla Royal Netherlands Air Force

Boeing ha consegnato il primo AH-64E Version 6, o v6, Apache helicopter, con prestazioni, sensori e software migliorati alla Royal Netherlands Air Force (RNLAF).

Nell’ambito di una Foreign Military Sale attraverso l’U.S. Department of Defense, Boeing ha ricevuto un contratto nel 2019 per l’upgrade di 28 RNLAF AH-64 D-model Apache per l’avanzato AH-64E v6. La consegna del final E-model Apache nel paese è prevista per il 2025.

“L’Apache è l’elicottero d’attacco più avanzato e collaudato e la domanda continua ad aumentare in tutto il mondo”, ha affermato Kathleen Jolivette, vice president of Attack Helicopter Programs and Senior Mesa Site Executive at Boeing. “Aggiornando dal modello D al modello E, la Royal Netherlands Air Force guadagnerà un aumento significativo della potenza d’attacco, della versatilità e della consapevolezza della situazione per i decenni a venire”.

Gli olandesi operano D-model Apache dal 1998. Le consegne di remanufactured E-model Apache rappresentano il passo successivo nella partnership a lungo termine tra Boeing e il paese. Gli Apache continuano ad essere un elemento importante della difesa europea e sono attualmente operati da diverse nazioni alleate europee.

“È un onore ricevere il primo Apache Echo rigenerato. Questo elicottero d’attacco aggiornato è un grande miglioramento e offre alla Royal Netherlands Air Force più potenza di combattimento e consapevolezza della situazione. Questa prima consegna è un passo importante nella modernizzazione della nostra intera flotta Apache”, ha affermato il Vice Admiral Arie Jan de Waard, the Director of the Defence Materiel Organisation.

L’AH-64E v6 è la configurazione più moderna dell’elicottero d’attacco Apache. Dal 1984, oltre 2.600 Apache sono stati consegnati all’esercito degli Stati Uniti e 17 clienti internazionali. Attualmente, ci sono più di 1.260 Apache che operano in tutto il mondo con più di 665 che rappresentano l’E-model.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)