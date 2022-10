Qatar Airways collabora con Gevo per l’acquisto di 25 milioni di galloni di Certified Sustainable Aviation Fuel

Qatar Airways e il produttore di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) Gevo, Inc. hanno firmato un accordo, in base al quale la compagnia aerea acquisterà 25 milioni di galloni USA di SAF nel corso di cinque anni, con consegne che dovrebbero iniziare nel 2028 in vari aeroporti della California.

Qatar Airways riceverà 5 milioni di galloni USA di SAF ogni anno e lo mixerà con la sua attuale fornitura di jet fuel convenzionale. La compagnia aerea è diventata la prima compagnia aerea nella regione del Medio Oriente e dell’Africa ad annunciare il suo impegno per un international SAF offtake agreement.

“Questa partnership fa parte del precedente impegno della compagnia aerea, insieme ad altri membri della oneworld® Alliance, di acquistare fino a 200 milioni di galloni USA di SAF da Gevo.

Il SAF è uno dei pilastri di Qatar Airways e del piano di oneworld per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Nel settembre 2020 oneworld è diventata la prima alleanza globale di compagnie aeree a unirsi con un obiettivo comune per raggiungere la neutralità del carbonio, con zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. L’alleanza si è successivamente impegnata a raggiungere un obiettivo del 10% di sustainable aviation fuel use in tutta l’alleanza entro il 2030.

Qatar Airways è molto desiderosa di aumentare l’uso di SAF a livello commerciale, osservando che il SAF da acquistare sarà certificato nell’ambito della sostenibilità con criteri stabiliti dall’ICAO”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways continua a dare la priorità al nostro impegno per il volo net zero entro la metà di questo secolo. La decarbonizzazione dell’aviazione richiede un’incorporazione graduale di carburanti sostenibili a basse emissioni di carbonio e siamo orgogliosi di collaborare a questo sforzo globale per un futuro migliore. Unendo le forze con gli altri membri di oneworld, stiamo supportando Gevo nella creazione delle sue strutture di produzione SAF al fine di aumentare la fornitura di SAF e avvicinarci al nostro obiettivo di sostituire il 10% del nostro carburante convenzionale per jet con SAF entro il 2030″.

“Lavorando con gli agricoltori sulle pratiche agricole rigenerative, Gevo può fornire materie prime sostenibili per produrre carburante sostenibile per l’aviazione, aumentando al contempo la salute del suolo, sequestrando il carbonio e fornendo prodotti nutrizionali alla catena alimentare”, ha affermato il Dr. Patrick R. Gruber, Gevo’s Chief Executive Officer. “Costruendo la sostenibilità in ogni fase del nostro sistema aziendale, dalla materia prima coltivata in modo sostenibile all’utilizzo di energia rinnovabile per la produzione, stiamo aiutando Qatar Airways e altri membri dell’alleanza oneworld a raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni”.

“Qatar Airways sta volando con una delle flotte più giovani ed efficienti. È la prima compagnia aerea del Medio Oriente a ottenere l’accreditamento al più alto livello nello IATA Environmental Assessment Programme (IEnvA) ed è il primo vettore ad aderire alla piattaforma IATA CO2NNECT, offrendo un nuovo programma volontario di compensazione delle emissioni di carbonio per air cargo shipments, continuando a portare avanti un’agenda ambiziosa per dimostrare la leadership ambientale nell’industria aeronautica globale”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)