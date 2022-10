British Airways offre ai clienti una nuova piattaforma per calcolare le emissioni

British Airways sta lanciando una climate software solution aggiornata per clienti individuali e aziendali, aiutandoli a comprendere e calcolare le loro emissioni.

“La compagnia aerea si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e ha una chiara tabella di marcia di soluzioni a breve, medio e lungo termine per arrivarci, incluso il volo con aeromobili più efficienti in termini di consumo di carburante, il finanziamento di progetti verificati di compensazione delle emissioni di carbonio per mitigare le emissioni sui voli nazionali del Regno Unito, investendo nello sviluppo e nell’aumento progressivo del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) e cercando di accelerare la crescita di nuove tecnologie come gli aerei alimentati a idrogeno a emissioni zero e la tecnologia di cattura del carbonio. Oltre al lavoro che la compagnia aerea sta facendo per ridurre le proprie emissioni, British Airways sta consentendo ai suoi clienti di fare scelte di viaggio più sostenibili introducendo il nuovo programma CO2llaborate in collaborazione con la società di tecnologia climatica CHOOOSE™.

British Airways sta lanciando due piattaforme online per consentire ai clienti di calcolare le proprie emissioni di carbonio e prendere decisioni rispettose dell’ambiente per ridurre il proprio impatto sull’ambiente quando volano. Per qualche tempo, i clienti di British Airways sono stati in grado di mitigare le proprie emissioni di volo utilizzando lo strumento di compensazione delle emissioni di carbonio della compagnia aerea per acquistare compensazioni di carbonio di alta qualità e carburante sostenibile per l’aviazione. CO2llaborate è un’evoluzione di questo strumento di compensazione del carbonio, caratterizzato da calcoli delle emissioni più precisi e un nuovo dispositivo di scorrimento regolabile per offrire ai clienti un maggiore controllo sulla quantità di SAF rispetto alle compensazioni di carbonio verificate che desiderano acquistare”, afferma British Airways.

“Il SAF disponibile sulla piattaforma CO2llaborate proviene dall’impianto Phillips 66 di Humberside, che utilizza olio da cucina di scarto come materia prima, fornendo riduzioni delle emissioni del ciclo di vita di oltre l’80% rispetto al tradizionale carburante fossile per jet. Il SAF viene regolarmente consegnato a British Airways tramite l’infrastruttura esistente che alimenta direttamente Londra Heathrow, come parte della partnership pluriennale della compagnia aerea con Phillips 66.

I clienti possono accedere alla piattaforma prima, durante o dopo il volo, direttamente dal proprio posto durante il volo utilizzando il portale Wi-Fi gratuito della compagnia aerea, oppure in qualsiasi momento prima o dopo il volo visitando la piattaforma CO2llaborate, accessibile su ba.com. I clienti possono calcolare le emissioni di carbonio dei loro voli e scegliere di acquistare SAF o compensare le emissioni di carbonio, supportando progetti di mitigazione del carbonio di alta qualità, tra cui un progetto di protezione della foresta pluviale nella Repubblica Democratica del Congo e un progetto per stufe ad alta efficienza energetica in Nigeria in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La nuova funzione di scorrimento regolabile consentirà ai clienti di avere un maggiore controllo su dove va il loro contributo climatico, consentendo loro di scegliere in quanto SAF o compensazioni di carbonio verificate vogliono investire, selezionando qualsiasi percentuale di compensazione di carbonio con carburante per aviazione sostenibile.

In una prima volta per i clienti corporate di British Airways, la piattaforma CO2llaborate offrirà anche un programma climatico dedicato alle aziende per misurare, ridurre e gestire le emissioni di carbonio associate ai loro voli aziendali.

I clienti aziendali avranno accesso a una dashboard che mostra le emissioni di CO2 generate dai loro viaggi di lavoro e riceveranno rapporti mensili sulle emissioni. Le aziende potranno quindi selezionare come affrontare le proprie emissioni di carbonio selezionando soluzioni climatiche specifiche che vanno dall’acquisto di SAF al contributo a progetti certificati di compensazione del carbonio. La piattaforma consente agli utenti di tracciare e riferire sul proprio impatto sul clima nel tempo e conoscere le soluzioni climatiche che stanno supportando”, prosegue British Airways.

Carrie Harris, Director of Sustainability at British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che molti dei nostri clienti vogliono volare pensando alla sostenibilità e mentre noi lavoriamo per realizzare le nostre iniziative a breve, medio e lungo termine per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, sappiamo che molti dei nostri clienti vogliono prendere azione anche oggi. Questa nuova CO2llaborate platform consente ai nostri clienti di fare scelte sostenibili quando volano con noi. Non vediamo l’ora di lavorare con CHOOOSE per far evolvere la piattaforma mentre continuiamo a guidare la decarbonizzazione del nostro settore”.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)