Boeing: la flotta commerciale cinese sarà più che raddoppiata nei prossimi 20 anni,

Boeing ha annunciato oggi il suo 2022 Commercial Market Outlook (CMO) for China, prevedendo che la crescente economia del paese vedrà la sua flotta di aerei commerciali più che raddoppiare nei prossimi 20 anni.

Nonostante l’impatto della pandemia sulla crescita a breve termine della Cina, Boeing prevede che la domanda per air travel and air freight crescerà fino al 2041, con la flotta commerciale del Paese che passerà da circa 3.900 aerei a oltre 9.600 fino al 2041.

La Cina richiederà 8.485 nuovi aeroplani del valore di 1,5 trilioni di dollari per servire i passeggeri e il commercio. Ciò rappresenta più di un quinto delle consegne globali di aeroplani nei prossimi due decenni, poiché i vettori cinesi cercano di sostituire i vecchi aeroplani con modelli più efficienti in termini di consumo di carburante, come il Boeing 737 MAX, il 787 Dreamliner e il 777X.

In particolare, ci sarà una crescita continua nel freighter market, con la flotta cargo cinese più che quadruplicata in termini di dimensioni a più di 800 aeroplani fino al 2041.

“Abbiamo piena fiducia che il mercato cinese dell’aviazione commerciale continuerà a prosperare, nonostante i recenti venti contrari economici, poiché Boeing celebra il suo 50° anniversario nel paese”, ha affermato Peter Gao, Boeing vice president, Commercial Sales and Marketing, Greater China. “I fondamentali economici della Cina continueranno ad alimentare la domanda significativa sia per la sua flotta passeggeri che per quella cargo”.

Il 2022 China CMO include queste proiezioni fino al 2041:

– Il traffico passeggeri dovrebbe crescere del 4,9% annuo.

– Saranno necessari 1.570 aeroplani widebody e 6.370 aeroplani single-aisle per supportare una rete crescente di rotte domestiche e internazionali.

– La domanda di commercial services per supportare la rapida crescita della flotta varrà 545 miliardi di dollari.

– Il segmento cargo vedrà 205 consegne per soddisfare i requisiti di una continua crescita dell’e-commerce e una forte catena di approvvigionamento industriale.

– Il paese richiederà anche 412.000 nuove persone nel settore aeronautico, inclusi 126.000 piloti, 124.000 tecnici e 162.000 membri dell’equipaggio di cabina nei prossimi 20 anni.

Consegne di aerei commerciali in Cina (2022-2041)

Regional Jet 340

Single Aisle 6.370

Widebody 1.570

Freighter 205

Totale 8.485

“Il 2022 segna il 50° anno di presenza di Boeing in Cina. Nel 1972 la Cina ha ordinato i primi dieci jet 707 per modernizzare la sua flotta commerciale ed espandere la sua rete internazionale. Oggi, gli aeroplani Boeing sono il pilastro del China’s air travel and cargo system, poiché negli ultimi cinque decenni sono stati consegnati più di 2.000 aerei ad operatori cinesi. Rilasciando il China CMO 2022, Boeing ribadisce il suo impegno a supportare il sistema di trasporto aereo cinese nei prossimi 50 anni con i suoi prodotti e servizi di livello mondiale, comprese le famiglie 737 MAX, 787 Dreamliner e 777X“, conclude Boeing.

Il complete CMO forecast è disponibile all’indirizzo http://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/.

(Ufficio Stampa Boeing)