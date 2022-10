Embraer firma protocolli d’intesa per la cooperazione con l’industria aerospaziale in Corea del Sud

Embraer ha annunciato di aver firmato diversi Memorandum of Understanding (MoU) con le società aerospaziali ASTG (Aerospace Technology of Global), EMK (EM Korea Co.) e Kencoa Aerospace, della Corea del Sud, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con i partner dell’industria della difesa coreana per la futura fornitura di parti per il velivolo C-390 Millennium. Il velivolo C-390 Millennium è in competizione nel Large Transport Aircraft (LTA) II Program gestito dalla Defense Acquisition Program Administration (DAPA).

“La potenziale fornitura di parti prodotte dalla Corea del Sud contribuirà ai requisiti di compensazione del programma LTA II. I MoU intendono creare rapporti commerciali a lungo termine tra le parti che dureranno per il Programma LTA II e oltre. Le capacità dell’industria locale possono anche far parte degli sviluppi futuri all’interno delle piattaforme esistenti di Embraer come il C-390 Millennium, nonché di nuovi velivoli, veicoli e sistemi”, afferma Embraer.

“Embraer è molto fiduciosa sui vantaggi reciproci che si trarranno da questa collaborazione, creando così un rapporto sostenibile e in crescita tra Embraer e i partner in Corea del Sud”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO, Embraer Defence & Security. “Offrendo oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, della tecnologia e dell’innovazione, Embraer sta cercando di stabilire partnership significative in Corea del Sud per creare nuove attività e soluzioni”.

“Il C-390 Millennium e la sua aerial refueling configuration, il KC-390, sono la nuova generazione di multi-mission military transport in grado di offrire mobilità e capacità di carico senza rivali, rapida riconfigurazione, elevata disponibilità, maggiore comfort e gestione ottimale di costi operativi ridotti durante tutto il suo ciclo di vita, il tutto su un’unica piattaforma.

Dalla prima consegna alla Brazilian Air Force (FAB), il KC-390 Millennium ha dimostrato capacità, affidabilità e performance. L’attuale flotta KC-390 di FAB è di cinque unità. La flotta ha già superato le 7.000 ore di volo in servizio, con un tasso di completamento della missione del 99%, dimostrando un’eccellente disponibilità e produttività nella sua categoria.

Nel giugno 2022 il Ministero della Difesa olandese ha annunciato la selezione del C-390 Millennium per sostituire l’attuale flotta C-130 Hercules. Le forze armate portoghesi e le forze di difesa ungheresi inizieranno le operazioni con il KC-390 rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Le flotte dei tre paesi europei saranno in grado di effettuare rifornimenti aerei e saranno pienamente compatibili con la NATO”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)